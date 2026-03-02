Con Resident Evil Requiem, Capcom consolida ulteriormente la propria formula survival horror moderna, integrando le soluzioni introdotte negli ultimi capitoli con una struttura più controllata e cinematografica. Uscito il 27 Febbraio su PlayStation 5, Xbox e Switch 2 il titolo beneficia di un’ottimizzazione convincente, sia sotto il profilo prestazionale sia sotto quello della resa visiva. Requiem adotta una struttura semi-lineare, articolata in macro-sezioni interconnesse che alternano:

Fasi esplorative con backtracking controllato

Segmenti più guidati ad alto impatto scenico

Arene chiuse dedicate a combattimenti chiave

Il level design privilegia la leggibilità spaziale rispetto alla complessità labirintica dei capitoli classici.

Le mappe risultano compatte ma densamente popolate di interazioni ambientali. Gli enigmi ambientali sono coerenti con la tradizione della saga, pur mantenendo un livello di difficoltà accessibile.

La gestione delle risorse rimane centrale: munizioni, materiali di crafting e cure sono calibrati per mantenere una pressione costante senza sfociare nella frustrazione artificiale. Il combat system si fonda su:

Mira manuale con hit detection precisa

Reazioni nemiche differenziate per zona colpita

Fisica contestuale su arti e punti critici

Sistema di crafting integrato nel loop di gameplay

L’intelligenza artificiale dei nemici standard è funzionale ma non rivoluzionaria: pattern leggibili, pressione numerica nei momenti chiave e aggressività crescente nelle difficoltà superiori.

Le boss fight presentano meccaniche specifiche, talvolta più orientate allo spettacolo che alla complessità sistemica.

Il bilanciamento tra sezioni survival e sequenze action è generalmente efficace, anche se la curva di tensione tende a frammentarsi nelle parti più orientate all’azione.

Su PS5 sono disponibili:

Modalità Qualità : risoluzione elevata con ray tracing attivo

Modalità Performance: frame rate stabile a 60 fps

La stabilità del frame rate è solida nella maggior parte delle situazioni. I cali risultano marginali e confinati a scene particolarmente dense di effetti volumetrici o particellari. L’illuminazione è uno degli elementi tecnici più riusciti. Il ray tracing contribuisce in modo evidente a:

Riflessi dinamici coerenti

Ombre morbide con profondità credibile

Migliore gestione delle superfici umide e metalliche

Il motore grafico mostra un’ottima gestione dei materiali, con texture ad alta risoluzione e una resa convincente della pelle e degli elementi organici.

Il sound design è strutturato per amplificare la tensione ambientale. L’audio 3D su PS5 migliora la localizzazione spaziale dei nemici, influenzando concretamente il gameplay.

Il DualSense viene sfruttato in modo funzionale:

Grilletti adattivi con resistenza differenziata per arma

Feedback aptico nelle fasi esplorative e durante impatti

Non si tratta di un uso rivoluzionario, ma è coerente con l’esperienza complessiva.

Narrazione e ritmo

La narrazione si sviluppa con un’impostazione cinematografica, integrando cutscene ben dirette e sequenze scriptate fluide. La durata della campagna principale si attesta tra le 10 e le 12 ore.

Il ritmo alterna correttamente fasi di tensione controllata e momenti di rilascio, anche se alcune sezioni centrali risultano più lineari rispetto alle premesse iniziali.

Linearità marcata in alcuni capitoli

IA nemica funzionale ma prevedibile

Alcuni boss meno sofisticati dal punto di vista meccanico

Limitata innovazione strutturale rispetto ai predecessori recenti

Valutazione finale

Resident Evil Requiem rappresenta una sintesi matura della formula moderna della saga. Non introduce rivoluzioni sistemiche, ma affina struttura, comparto tecnico e gestione del ritmo, offrendo un’esperienza coerente e tecnicamente solida su PS5. voto: 8.7 / 10

Un capitolo tecnicamente robusto, ben ottimizzato e capace di mantenere elevato il livello qualitativo della serie, pur senza ridefinirne radicalmente i confini.