Mercoledì 16 giugno troviamo sul piano astrale la Luna risiedere sui gradi della Vergine, nel frattempo il Sole, il Nodo Lunare e Mercurio sosteranno nel segno dei Gemelli. Venere, invece, proseguirà l'orbita in Cancro, così come Saturno rimarrà stabile nel domicilio dell'Acquario e Urano proseguirà la sosta in Toro. Marte, in ultimo, continuerà il moto in Leone come Nettuno insieme a Giove resteranno sui gradi dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Toro, meno roseo per Ariete e Pesci.

Sul podio

1° posto Vergine: voglia di rinnovamento.

Il trigono tra Luna e Urano nel loro elemento sarà, con ogni probabilità, un vero toccasana per il delicato momento astrologico che stanno vivendo i nati Vergine nelle ultime settimane. Aspetto planetario che potrebbe donare al secondo segno di Terra quella voglia di rivalsa e rinnovamento che li indurrà a rimboccarsi le maniche, premiando particolarmente i liberi professionisti.

2° posto Toro: tenaci. Nonostante la quadratura marziale e la retrogradazione plutoniana, i nati sotto il segno del Toro godranno a piene mani della Luna di Terra in nona dimora, Luminare che li renderà presumibilmente più determinati del solito, soprattutto nel difendere a spada tratta i propri ideali o valori.

3° posto Scorpione: perspicaci.

All'occhio scrutatore di casa Scorpione potrebbe non sfuggire alcun dettaglio durante questa giornata di metà settimana, con i nativi che, però, se ne guarderanno bene dall'esprimere ciò che penseranno realmente alle persone interessate.

I mezzani

4° posto Capricorno: entrate extra. Una somma di denaro che tardava ad arrivare, come la restituzione di un prestito o un rimborso spese, avrà buone possibilità di giungere nelle casse native durante questo mercoledì.

Amore in secondo piano.

5° posto Leone: revisioni finanziarie. Nelle menti feline, specialmente per le prime due decadi, frulleranno parecchie idee da mettere in atto, soltanto che molte di queste necessiteranno di un investimento, alcune volte anche cospicuo. Prima di mettere mani al portafogli, il quadrato Urano-Saturno, la Luna in Vergine e Mercurio retrogrado in Gemelli suggeriranno loro di revisionare con dovizia il loro bottino economico.

6° posto Acquario: hobby. Giornata ideale in casa Acquario per rispolverare un vecchio hobby e riscoprire gli effetti rigeneranti dello stesso, come suggerirà la congiunzione Sole-Mercurio d'Aria. Probabilmente meno entusiasmanti, invece, le effemeridi sul fronte sentimentale, settore che risentirà di un clima piuttosto freddo e distaccato.

7° posto Gemelli: stanchi ma soddisfatti. Tra incombenze domestiche, pratiche e lavorative i nati Gemelli dovranno, c'è da scommetterci, darsi parecchio da fare per ultimarle tutte entro sera, arrivando all'ora di cena esausti ma soddisfatti dei risultati ottenuti.

8° posto Bilancia: fiacchi. Le numerose energie spese nei giorni precedenti potrebbero rendere oltremodo spossati i nati Bilancia in questa giornata di fine primavera, col secondo segno d'Aria che preferirà procrastinare alcune mansioni assegnategli così da scongiurare lo stress.

9° posto Sagittario: nemici segreti. La pragmatica posizione lunare e Saturno che, dall'amico Acquario, proseguirà la retromarcia potrebbero portare alla luce una o più persone che, seppur all'apparenza amiche, agiranno sotto traccia per danneggiare l'immagine dei nati Sagittario.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: indecisi. Mercoledì nel quale il terzo segno d'Acqua dovrà, c'è da scommetterci, fare i conti con una certa indecisione circa le prossime mosse esistenziali da attuare, non riuscendo a scegliere se privilegiare l'amore o la professione. Sarà bene attendere lunedì prossimo, quando il Grande Benefico sui loro gradi riceverà il sostegno di Mercurio diretto in Gemelli e i dubbi nativi si scioglieranno come neve al sole.

11° posto Ariete: fuori giri. Giornata da prendere con le pinze sul versante sentimentale di casa Ariete, coi nativi che assumeranno un mood bizzoso ed a tratti provocatorio nei confronti del partner, il quale risponderà a tono provocando inevitabilmente delle furenti liti.

12° posto Cancro: malinconici. 24 ore durante le quali il primo segno d'Acqua potrebbe riscontrare qualche difficoltà nell'accantonare dei pensieri nostalgici, che lo riporteranno indietro nel tempo quando le cose parevano andar meglio di adesso.