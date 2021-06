Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 15 giugno, i Bilancia sono un po' sottotono. Gli Acquario sono stabili, mentre i Gemelli favoriti in amore.

Oroscopo ultimi segni

12° in classifica Bilancia: momento difficile per quanto riguarda i sentimenti. Cercate di dedicare il giusto tempo alle persone a cui volete bene, o rischierete di ferirle. Non crediate che tutto sia scontato e che tutto vi sia dovuto nella vita.

11° in classifica Pesci: i sentimenti sono un po' burrascosi. Se state pensando di cambiare un aspetto considerevole della vostra vita, cercate di prestare attenzione e di non commettere scelte affrettate.

Sul lavoro ci vuole tanta pazienza.

10° in classifica Sagittario: l'Oroscopo del giorno 15 giugno 2021 vi esorta a mantenere la calma. Se ci sono delle cose importanti a cui badare, cercate di farlo dandovi il giusto tempo. Anche voi dovete essere più presenti con chi amate.

9° in classifica Toro: ripresa per quanto riguarda alcune faccende professionali. Se in questo periodo siete stati turbati per qualcosa, adesso è il momento di rifarsi. Non sono esclusi ripensamenti, pertanto, tenete gli occhi ben aperti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: i nati sotto questo segno continuano a mantenere l'ottava posizione. Sia dal punto di vista sentimentale sia professionale non sono previste grosse novità in arrivo.

Cercate di essere un po' più flessibili e meno ansiosi.

7° in classifica Cancro: siete un po' agitati per qualcosa di importante che dovete fare. Se non sapete bene in quale direzione andare, fermatevi un attimo e riflettete. Quando le cose cominciano a farsi complicate, voi scendete in campo.

6° in classifica Vergine: l'oroscopo del 15 giugno denota una giornata piuttosto serena.

Dedicatevi ai vostri cari e ai vostri affetti, poiché in questo periodo siete stati un po' troppo distratti. Dal punto di vista del lavoro, invece, è necessario prendere il controllo di alcune faccende.

5° in classifica Scorpione: il ritorno di una persona dal vostro passato potrebbe turbarvi un po'. Cercate di non commettere colpi di testa, in quanto siete i protagonisti assoluti di questi comportamenti.

Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, dovete essere più calmi.

I segni fortunati del 15 giugno

4° in classifica Leone: in amore siete favoriti, mentre sul lavoro potrebbero esserci dei disguidi. Cercate di mantenere la calma. Siete molto carismatici, pertanto, sfruttate questa caratteristica per ottenere tutto ciò che volete.

3° in classifica Ariete: non commettete l'errore di sottovalutare situazioni o persone. Il periodo è positivo, tuttavia, dovete essere un po' più attenti e cauti. I rapporti di coppia in crisi potranno essere risanati tra oggi e domani.

2° in classifica Capricorno: le previsioni dell'oroscopo del giorno 15 giugno denotano una giornata piuttosto rilassante. Se non avete molte faccende da sbrigare, prendetevi questo giorno per dedicarvi un po' di più alla cura della vostra mente e del vostro corpo.

1° in classifica Gemelli: ottimo momento dal punto di vista delle emozioni. La prima posizione è data proprio da questo aspetto positivo in cui si trova Venere. Sul fronte professionale, però, ci sono delle cose a cui badare.