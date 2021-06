L'oroscopo della giornata di martedì 15 giugno prevede Venere in sestile per il segno della Vergine, che in amore vivrà ottimi sentimenti, soprattutto in coppia, mentre per il Toro ci saranno piccole indecisioni sentimentali, che però potrebbero causare dei problemi. Continuano le preoccupazioni per i nativi Ariete, frutto di un cielo piuttosto spento, mentre Sagittario ritroverà l'ispirazione in ambito lavorativo grazie a Marte. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 15 giugno 2021.

Previsioni oroscopo martedì 15 giugno 2021 segno per segno

Ariete: ancora tante preoccupazioni e problemi da gestire secondo l'oroscopo di martedì.

Sul fronte amoroso vi piacerebbe recuperare terreno e riconquistare la fiducia del partner, ma non è una cosa che potete fare dall'oggi all'indomani. Se siete single attenti a non dare una falsa impressione di voi se volete frequentare nuova gente. Nel lavoro non mancherà una discreta determinazione, utile per cercare di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6,5

Toro: giornata di martedì sotto le aspettative per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà la Luna in quadratura, che potrebbe confondervi le idee dal punto di vista sentimentale. Attenti dunque a non causare problemi nel vostro rapporto, o con amici e parenti qualora siate single. I vostri interlocutori potrebbero non essere così entusiasti.

In ambito professionale potreste sentirvi un po’ giù, con poca voglia di fare. Ebbene, fin quando è per un giorno va bene, ma evitate di ripetere questa routine. Voto - 6,5

Gemelli: configurazione astrale degna di nota per vivere una giornata splendida. In ambito sentimentale la Luna sostiene la vostra relazione di coppia, e i sentimenti saranno i veri protagonisti della giornata, anche per voi cuori solitari, che potreste provare quella sensazione di avere le farfalle allo stomaco.

Nel lavoro gestirete piuttosto bene stress e scadenze, grazie anche ad una buona dose di energie da parte di Marte. Voto - 8+

Cancro: un cielo piuttosto acceso nel corso della giornata. Secondo l'oroscopo del 15 giugno, in amore Venere terrà attivo l'affiatamento tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

I single non dovranno perdere altro tempo, e farsi avanti. Per quanto riguarda il lavoro andrà tutto bene in questa giornata, e quando non si presentano imprevisti, arrivando direttamente al sodo, sarete più soddisfatti dei risultati. Voto - 8,5

Leone: oroscopo di martedì che vi vedrà particolarmente attivi sul piano sentimentale. I vostri sentimenti saranno alimentati da questa Luna in congiunzione, che vi darà modo di dire le parole giuste alla persona che vi piace, o alla vostra anima gemella. Sarà dunque una giornata importante che andrà sfruttata fino alla fine. Nel lavoro forze ed energie saranno al top grazie a Marte, per cui potreste anche provare a fare qualcosa in più. Voto - 8

Vergine: previsioni astrali piuttosto discrete per voi nativi del segno.

In ambito lavorativo starete con i piedi per terra, cercando di fare ciò che più vi riesce meglio. Sul fronte sentimentale invece potrete contare su Venere in sestile, che vi darà l'occasione di dare maggior importanza alla vostra relazione di coppia. Se siete single non sarete perfetti nel corteggiare, ma con un po’ di fortuna potreste ottenere risultati. Voto - 7,5

Bilancia: potrebbe essere una giornata buona per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo del 15 giugno. La Luna in sestile potrebbe esservi di grande aiuto per recuperare punti per la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single dovrete essere più comprensivi con le persone intorno a voi.

In ambito professionale sarete piuttosto convinti delle vostre idee, e con Marte favorevole riuscirete a portarle a termine. Voto - 6,5

Scorpione: un inizio di settimana che sicuramente non è granché per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, colpa in prima linea della Luna in quadratura. Dal punto di vista sentimentale far trasparire passione e romanticismo non sarà facile, ma non impossibile. Forse il partner vorrebbe di più da voi oltre che pura passione. Se siete single dovrete lavorare di più su insicurezza e timidezza. Bene invece in ambito lavorativo, nonostante le energie non siano molte. Voto - 7-

Sagittario: un cielo piuttosto acceso nei vostri confronti secondo l'oroscopo della giornata di martedì.

Per quanto riguarda i sentimenti ci penserà la Luna a darvi il giusto slancio per conquistare la persona che vi piace, qualora siate single. Se invece siete già impegnati oltre alle emozioni, cercate anche il dialogo, in modo tale da rafforzare il vostro legame. In ambito lavorativo Marte in trigono dal segno del Leone vi aiuterà a ritrovare l'ispirazione. Voto - 7,5

Capricorno: con Venere ancora in opposizione, difficilmente i rapporti con il partner tenderanno a migliorare. Secondo l'oroscopo però, nulla vi vieta di provare a risolvere le cose da voi con il partner, ma dovrete dimostrare grande maturità. Questo cielo piuttosto spento infatti, non vi sarà di grande aiuto. Per quanto riguarda i single in questo momento i rapporti sociali saranno più importanti.

Sul fronte lavorativo le energie sono in recupero, e ciò potrebbe esservi di grande aiuto per svolgere al meglio i vostri progetti. Voto - 6,5

Acquario: periodo sicuramente poco convincente a causa della Luna in opposizione. Poco male in fondo, perché la vostra relazione non sta andando così male. Inoltre, da domani le cose dovrebbero già migliorare. Se siete single non mettetevi in disparte, e siate sempre in prima linea. Per quanto riguarda il lavoro attenti a gestire lo stress, perché con Marte negativo sarà facile sbagliare. Voto - 7

Pesci: oroscopo di martedì che vedrà ancora un cielo forte, nonostante alcuni recenti movimenti astrali abbiano cambiato le carte in tavola. In amore continuerete a dimostrare con forza i vostri sentimenti, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Che siate single oppure no, saprete come essere di buona compagnia e far felici le persone che amate. In ambito lavorativo sarebbe una buona idea perfezionale le vostre conoscenze e abilità. Voto - 8