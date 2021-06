Le previsioni dell'oroscopo del giorno 18 giugno denotano una giornata un po' malinconica per i Capricorno, I Vergine, invece, sono in grande forma come i Leone.

Previsioni 18 giugno degli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: oggi potrebbero tornare alla vostra mente dei ricordi del passato che fanno un po' male. Cercate di circondarvi delle persone care e non tenetevi tutto dentro. La cosa importante quando siete tristi è esternare il malessere.

11° in classifica Sagittario: l'Oroscopo del 18 giugno evidenzia l'esistenza di alcuni problemi di coppia.

Delle discussioni o elementi pregressi non risolti potrebbero portarvi ad avere dei problemi. In campo professionale, invece, ci sono delle svolte.

10° in classifica Toro: la calma non è un elemento che contraddistingue particolarmente il vostro modo di essere. Cercate di essere un po' più flessibili. Questo è un consiglio che spesso viene dato ai nati sotto questo segno, ma in questo periodo dovrebbe essere preso davvero alla lettera.

9° in classifica Cancro: giornata di alti e bassi. In questo periodo avete l'umore un po' ballerino, per tale ragione, sarebbe opportuno mostrare una certa cautela nel relazionarvi agli altri. Sul lavoro, invece, dovete concentrarvi un po' di più.

Oroscopo posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: coloro i quali stanno vivendo un importante momento di transizione potrebbero essere confusi. Le scelte vi spaventano sempre molto, specie se vi porteranno a stravolgere completamente le vostre abitudini.

7° in classifica Acquario: l'oroscopo del 18 giugno vi esorta a mantenere la calma in amore.

Se state avendo dei ripensamenti su alcune scelte prese, riflettete a fondo e, ricordate, non è mai troppo tardi per cambiare idea.

6° in classifica Ariete: se state pensando da un po' di tempo di apportare qualche cambiamento alla vostra vita, cercate di guardarvi intorno. La soluzione potrebbe essere più vicina di quanto immaginiate.

In campo sentimentale, invece, meglio essere cauti.

5° in classifica Gemelli: attenzione ai nati sotto i segni del fuoco, in questo periodo, il rischio di scottature e altissimo e ciò non è dovuto al sole. Per tale ragione, mettere la protezione non vi basterà, ma dovrete tutelare il vostro cuore.

Previsioni astrali segni favoriti

4° in classifica Leone: siete stati un po' troppo rigidi e inflessibili per quanto riguarda il lavoro negli ultimi giorni. Questo aspetto, però, vi ha permesso di portare a compimento degli obiettivi. Adesso è il momento di mollare un po' la presa e rilassarsi.

3° in classifica Bilancia: i rapporti di coppia sono favoriti, così come favorite sono le nuove relazioni.

Non date per scontate le vostre relazioni. Le persone che vi circondano potrebbero stupirvi. Sul lavoro, invece, stanno per arrivare delle risposte.

2° in classifica Pesci: l'oroscopo del giorno 18 giugno denota una giornata piuttosto produttiva in campo professionale. Specie la mattina sarete molto attivi. Al pomeriggio, invece, cercate di ritagliarvi qualche momento per voi stessi.

1° in classifica Vergine: i nati sotto questo segno tornano a risplendere. Ci sono molte novità sul vostro cammino, sia per quanto riguarda la sfera privata sia professionale. Non datevi per vinti e lottate sempre per i vostri obiettivi.