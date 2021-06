L'Oroscopo del weekend sabato 19 e domenica 20 giugno promette svago, amore, relax. Sarà un fine settimana accompagnato dalla Luna in Scorpione (sabato) e Bilancia (domenica). Dunque, tale aspetto garantirà qualcosa di importante per molti segni dello zodiaco. Approfondiamo dettagliatamente le previsioni dello zodiaco di queste due giornate che anticipano l'inizio del solstizio d'estate.

Oroscopo fine settimana, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Siete un segno impulsivo, spesso giungete a conclusioni affrettate. In queste 48 ore di fine settimana vi ritroverete a sollevare delle questioni importanti che però potrebbero non trovare l'appoggio altrui.

Questa non sarà una giornata favorevole a livello sociale, ma non abbattetevi. Presto o tardi il vostro momento d'amore arriverà, perciò non incaponitevi a tutti i costi. Rallentare vi sarà di grande aiuto.

Toro - I maschi di questo segno sono alla ricerca del divertimento, specie per quanto riguarda il lato sentimentale. Le donne, invece, cercano qualcosa di forte, capace di catturare completamente la mente. L'amore sarà protagonista in questo weekend profumato di armonia e pace. Chi è in coppia da tanto tempo, si ritroverà a fare dei progetti stimolanti o un bel viaggio romantico. Favorite le partenze e i ritrovamenti familiari.

Gemelli - Siete sempre pronti ad apprendere nuovi concetti, avete la mente aperta e questo costituisce un punto a vostro favore.

Aspettatevi un fine settimana in cui tutto procederà secondo i vostri piani. In famiglia si tornerà a respirare un clima di unità, specie se negli ultimi tempi c'è stato un allontanamento. Non ignorate delle chiamate o messaggi. Nel vostro cuore sembra esserci un dolore o un segreto che state soffocando: vuotate il sacco

Cancro - L’oroscopo del weekend dice che qualcosa potrebbe cambiare in queste 48 ore.

Avrete un ottimo allineamento astrale, perciò ciò che vi sta maggiormente a cuore andrà a buon fine, magari un lavoro, un investimento o un incontro. Con la persona amata l'affiatamento non mancherà: quando ci si ama, si supera ogni intemperia. Siete preoccupati per una certa questione economica o familiare, ma entro domenica sera tutto migliorerà.

Preparatevi a trascorrere una settimana ricca di emozioni.

Oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - La concentrazione è la vostra migliore arma. Prendetevi cura di voi stessi e smettetela di fare le ore piccole o di nutrirvi in malo modo. Saranno 48 ore ideali per sistemare la casa, chiudere dei conti, fare dei bilanci. Un cambio di look o del mobilio, vi conferirà nuova energia positiva. Qualcuno avrà modo di andare a mare o a fare shopping in allegra compagnia. Bisticci di coppia, ma niente di preoccupante.

Vergine - In amore dovrete cercare di essere più rilassati e meno diffidenti. In famiglia, in questo fine settimana, ci sarà un po' di caos che potrebbe farvi perdere la pazienza. Ad ogni modo cercate di non incaponirvi eccessivamente.

Nelle cose occorre un giusto compromesso, in fondo la vita si regge su un certo equilibrio. Voglia di pizza e patatine, ma attenzione ai problemi di stomaco che saranno in agguato.

Bilancia - Le previsioni astrologiche del fine settimana parlano di ritrovato equilibrio all'interno della vostra mente. Ultimamente l'amore ha tremato un po', ci sono stati dei litigi, incomprensioni o addirittura recriminazioni. Ad ogni modo, in queste 48 ore tutto verrà sanato. Cercate di fare un po' di movimento, siete fin troppo sedentari. Sfruttate questo weekend per fare delle belle passeggiate nella natura e per riflettere sul vostro futuro.

Scorpione - Tendete a stancarvi con facilità e questo perché ci mettete tutte le vostre energie in ogni cosa.

In questo weekend dovrete prestare attenzione a ciò che andrete a dire, siete un segno fin troppo incline ai litigi. La vita non è sempre giusta, ognuno vuole far valere le proprie ragioni. Perciò cercate di non prendervela troppo per le considerazioni altrui e pensate di più a voi stessi. Non procrastinate, state rimandando una certa cosa.

Weekend oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Una delusione d'amore vissuta in passato, ancora vi pesa dentro. In questo fine settimana potreste riuscire a voltare pagina. Musica, cibo, famiglia, amici, cercate di trascorrere queste 48 ore facendo ciò che più vi aggrada e azzerate le preoccupazioni. In coppia organizzate qualcosa di estremamente romantico.

Vi reputate uno spirito libero, ma per essere veramente felici è necessario non essere troppo egoisti.

Capricorno - Il vostro è un segno che sa quello che vuole e che fa di tutto per ottenerlo. In queste 48 ore una persona a voi cara vi confiderà qualcosa e voi saprete dispensare i giusti consigli. Sarete piuttosto emotivi. Siete nel bel mezzo di una lotta interiore, fatevi dare una mano e mantenete un atteggiamento positivo: mai darsi per vinti! Cotta in arrivo per i single.

Acquario - Tribolazioni d'amore in queste 48 ore. Dopo una settimana interminabile avrete finalmente modo di staccare la spina e concentrarvi sugli aspetti che avete trascurato. In coppia la passione si farà incandescente, mentre per i single si prospetta un certo incontro.

Qualcuno uscirà per un appuntamento e il divertimento non mancherà. Sarete profondamente grati perché vi erano mancate queste cose durante i mesi scorsi.

Pesci - Siete un segno pigro, romantico e permaloso. In queste 48 ore potreste ritrovarvi a bisticciare con una persona a voi cara. Avrete molta energia da spendere, dentro di voi arderà un fuoco. Sarà bene convogliare questa carica sul lavoro o sui progetti importarti. Non rimandate più, perché siete già fuori tempo. Potreste rivedere un ex o una persona che conoscete da molto tempo. Salute stabile.