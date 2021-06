Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 2 luglio i nati sotto il segno dell'Acquario tornano primi in classifica. I Toro sono un po' demotivati, mentre i Cancro devono pensare a se stessi.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: i nati sotto questo segno vivranno una giornata un po' sottotono. Quando ricevete dei rifiuti non prendete mai di buon grado La cosa. Tuttavia, nella vita è importante fare i conti anche con le delusioni.

11° in classifica Cancro: non siete esattamente al top della vostra forma fisica e questo potrebbe generare un po' di tensioni.

La calura estiva non aiuta certamente a fortificare il vostro corpo. Ad ogni modo, cercate di mantenere la calma e di non intavolare discussioni futili.

10° in classifica Leone: le previsioni dell'Oroscopo del 2 luglio denotano una giornata molto impegnativa per voi. Ci saranno delle decisioni da prendere e delle questioni da valutare attentamente. Cercate di non farvi prendere dall'ansia.

9° in classifica Sagittario: in questo periodo avete come la sensazione che 24 ore al giorno non bastino per riuscire a fare tutto ciò che dovete. Ad ogni modo, cercate di essere un po' più organizzati e di non trascurare i vostri affetti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: oggi potreste essere un po' indecisi sul da farsi.

Se dovete prendere una decisione importante è opportuno confrontarsi con una persona cara. Non abbiate vergogna nel chiedere aiuto.

7° in classifica Gemelli: dopo aver passato dei giorni decisamente sfavillanti, la giornata odierna sarà un po' più demotivante. L'oroscopo del 2 luglio, infatti, mette in evidenza qualche perplessità che riguarda i rapporti di coppia.

Non traete conclusioni troppo affrettate.

6° in classifica Pesci: la vita spesso vi pone dinanzi dei bivi e voi non sapete in che direzione andare. Oggi potrebbe accadervi questo, pertanto, meglio non farsi trovare impreparati. In amore è importante fare chiarezza.

5° in classifica Scorpione: periodo di ripresa per quanto riguarda i nati sotto questo segno.

In campo sentimentale ci sono delle buone novità in arrivo. Se avete avuto una discussione di recente, adesso è il momento di recuperare.

Oroscopo 2 luglio primi quattro segni

4° in classifica Bilancia: i rapporti di coppia altalenanti potranno trovare una situazione di svolta. Sia in positivo, sia in negativo, è opportuno prendere delle decisioni. In campo professionale, invece, attenti a coloro i quali si professano vostri amici.

3° in classifica Vergine: se state pensando di cominciare un nuovo progetto professionale, questo è il momento adatto per gettarsi a capofitto nelle nuove opportunità. La fortuna aiuta gli audaci, pertanto, vi conviene esserlo e sfruttare tutta la positività di questo periodo.

2° in classifica Ariete: l'oroscopo del 2 luglio denota una giornata molto positiva per quanto riguarda l'amore. Anche il vostro umore è decisamente migliore rispetto a quello dei giorni passati. Approfittate di questa situazione per trascorrere quanto più tempo possibile con le persone che amate.

1° in classifica Acquario: questo è sicuramente il vostro periodo. I nati sotto questo segno, infatti, tornano a occupare la prima posizione dello zodiaco. Approfittate di questo periodo positivo per fare tutte quelle cose che solitamente rimandate.