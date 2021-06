L'oroscopo della giornata di giovedì 1° luglio prevede la Luna ricominciare il suo giro dal segno zodiacale dell'Ariete, che in ambito sentimentale sarà particolarmente fortunato, mentre Capricorno avrà bisogno di allontanare via cattivi pensieri e essere ottimista. Venere riprenderà a farsi sentire in modo propositivo per la Bilancia, mentre Scorpione potrebbe prendere le distanze da chi non dimostra fiducia. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 1° luglio.

Previsioni oroscopo giovedì 1° luglio 2021 segno per segno

Ariete: mese di luglio che inizierà alla grande per voi nativi del segno.

La Luna si affaccerà al vostro cielo, e per quanto riguarda i sentimenti non avrete rivali, soprattutto voi single, con ottime possibilità di fare colpo. Se avete una relazione stabile, lasciate che sia il cuore a parlare, e il resto verrà da sé. Nel lavoro le energie saranno molte e potrete darvi da fare e raggiungere agilmente ottimi risultati. Voto - 9 ⭐⭐⭐⭐⭐

Toro: oroscopo di questo 1° luglio ancora difficile da gestire per voi, soprattutto in amore a causa di Venere negativa. Non vi sentite pronti ad affrontare questioni davvero importanti e delicate al tempo stesso, ma anche voi dovrete cercare di essere comprensivi con il partner. Se siete single il bisogno di ritirarsi e riflettere un po’ si farà sentire.

Nel lavoro non fatevi prendere dal panico. Con Giove favorevole, avrete buone possibilità di farcela. Voto - 6,5 ⭐⭐

Gemelli: ottimo cielo dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. In questa giornata potrete contare sulla Luna e Venere in buon aspetto, che amplificheranno i vostri sentimenti e vi permetteranno di godere al meglio del vostro rapporto.

Se siete single anche se in modo particolare, diverso, i vostri modi di dichiararsi potrebbero funzionare. Sul posto di lavoro Giove in quadratura crea ancora disagi, ma fortunatamente non influenzerà più di tanto i vostri risultati. Voto - 8- ⭐⭐⭐⭐

Cancro: parte centrale della settimana purtroppo sottotono per voi nativi del segno.

La Luna si troverà in quadratura, e dal punto di vista sentimentale basterà poco per farvi innervosire. Ciò nonostante, con i tutti i buoni motivi del mondo che avete, non ci sarà comunque alcun bisogno di fare scenate. Se siete single evitate attacchi gelosia. In ambito lavorativo svolgerete bene le vostre mansioni, anche se con un po’ di controvoglia. Voto - 6,5 ⭐⭐

Leone: sfera sentimentale che comincia a farsi calda per voi nativi del segno. Questo mese di luglio inizierà alla grande, grazie alla Luna in trigono dal segno amico dell'Ariete e Venere in congiunzione. Se siete single potrebbe essere la giornata giusta per voi, per dare inizio ad un’estate unica. Se avete una relazione fissa godetevi il vostro rapporto nella più totale spensieratezza.

Poche novità ancora in ambito lavorativo. I buoni risultati faticano ancora ad arrivare. Voto - 8 ⭐⭐⭐⭐

Vergine: giornata destinata a regalare discrete emozioni secondo l'oroscopo, soprattutto in amore. Se sarete inoltre abbastanza pazienti, questo periodo vi riserverà discrete emozioni in coppia, ma anche per voi cuori solitari. Sul fronte lavorativo le cose continuano a non andare per il verso giusto, colpa di Giove opposto e di Mercurio in quadratura. Un po’ di aiuto sarà necessario, ma la buona notizia è che tutto non durerà ancora per molto. Voto - 7+ ⭐⭐⭐

Bilancia: giornata di giovedì che non sarà particolarmente di buon auspicio per voi nativi del segno. Vi stavate riprendendo soltanto adesso, ed ecco che la Luna si trova in opposizione.

Tranquilli, in amore non sarete costretti a rifare tutto da capo, neanche voi single, perciò sarà meglio non esagerare. Per quanto riguarda il lavoro invece ve la caverete bene, ma attenti a non essere precipitosi o frettolosi con le vostre idee. Voto - 7- ⭐⭐

Scorpione: periodo davvero difficile secondo l'oroscopo del 1° luglio. Da quando Venere si trova in quadratura il rapporto tra voi e il partner sembra più difficile, ma non per questo non vorrà dire che non ci dovete nemmeno provare a sistemare le cose. Per quanto riguarda i single una persona potrebbe avere una grande influenza su di voi. Settore professionale ancora piuttosto fortunato grazie a Giove, ma tali soddisfazioni non avranno lo stesso gusto di prima.

Voto - 7- ⭐⭐⭐

Sagittario: oroscopo di giovedì ottimo dal punto di vista sentimentale. Questa sarà probabilmente l'occasione migliore per far brillare il vostro rapporto, senza necessariamente fare qualcosa di così eclatante. Per quanto riguarda i single potrebbe esserci una persona che sta diventando sempre più importante per voi. In ambito lavorativo le vostre prestazioni non saranno ancora così soddisfacenti, ma qualcosa inizia a muoversi, e voi dovrete dimostrarvi pronti. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Capricorno: questa Luna in Ariete vi metterà in difficoltà dal punto di vista sentimentale in questa giornata. Secondo l'oroscopo sarà meglio fare attenzione, anche perché un semplice malinteso può capitare a tutti.

Se siete single avrete bisogno di maggior ottimismo, magari frequentando posti o gente che vi piace. Nel lavoro andrete avanti a gamba tesa, raggiungendo i vostri obiettivi. Voto - 7 ⭐⭐⭐

Acquario: oroscopo di giovedì nel complesso discreto, ma non aspettatevi comunque grandi cose, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Amate il partner, ma senza alcuna riserva, senza avere troppe pretese. Se siete single dovrete curare di più il vostro fascino. Nel lavoro mostrerete autonomia e indipendenza, soprattutto i nati nella seconda decade. Voto - 7- ⭐⭐⭐

Pesci: previsioni astrali di questa prima giornata di luglio accettabili. Secondo l'oroscopo, non sarà un cielo particolarmente stellato, ciò nonostante più che adeguato per vivere bei momenti insieme alla vostra dolce metà.

Per quanto riguarda i single, se l'amore non è ancora arrivato nella vostra vita, pazienza, avete sempre il sostegno dei vostri amici e familiari. Nel lavoro Giove in congiunzione assicurerà buone prestazioni, anche se dovrete fare attenzione a Mercurio quadrato. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐