L'oroscopo di giovedì 1° luglio è pronto a svelare una giornata densa di colpi di scena e situazioni inattese. Alcuni segni potranno contare sull'aiuto delle stelle per ciò che concerne l'amore, mentre altri si dedicheranno al corteggiamento al solo scopo passionale. Invece ci sarà chi vorrà spendere energie solo per le situazioni lavorative.

Per poter apprezzare meglio ogni singola previsione sarà molto utile mettere in chiaro i principali aspetti planetari di domani. Nello specifico l'Astrologia conferma tra gli altri il quadro seguente:

Luna in Ariete in trigono a Marte e Venere, Mercurio e in opposizione al Sole;

Marte in opposizione a Saturno e in quadratura a Urano;

Saturno in opposizione a Venere e in quadratura a Urano;

Nettuno in Pesci in sestile a Plutone;

Venere in Leone in trigono alla Luna.

Di seguito le analisi astrologiche dettagliate restituite dall'Oroscopo del 1° luglio 2021.

Previsioni zodiacali di giovedì 1° luglio dall'Ariete al Cancro

Ariete: in amore potreste risolvere un problema, non rimandate nulla alla giornata di domani. Inoltre, le previsioni zodiacali di domani consigliano di credere un po' di più nelle proprie possibilità. Spesso chi vi circonda non capisce le vostre esigenze, ma da dopodomani le cose andranno sicuramente meglio. Date però spazio anche agli altri. Sul lavoro avrete una marcia in più. Non strapazzate troppo il fisico ma date credito alla riflessione.

Toro: per i sentimenti si prevede un po' di agitazione, dovrete cercare di risolvere qualche problema con calma. Se state vivendo qualche dubbio su un rapporto che negli ultimi mesi è stato messo in discussione, cercate di dare una spiegazione a voi stessi.

Evitate però degli scatti di nervi all'indirizzo della persona amata. Sul lavoro, potete iniziare a parlare di nuovi progetti, il periodo non è però ancora ottimale.

Gemelli: è il momento giusto per mettersi in gioco, anche se è necessaria prudenza per le relazioni che hanno avuto una crisi negli scorsi mesi. Cercate di abbandonare le polemiche, in questo modo potrete godere del rapporto con una persona alla quale tenete particolarmente.

Nel lavoro ottime le novità per chi si è dato da fare nel passato. In questi giorni la salute va bene, approfittatene.

Cancro: il fascino questo giovedì non manca di sicuro, con Venere pronto a dare la possibilità di primeggiare in alcune situazioni. Il giovedì in analisi per qualcuno del segno partirà in modo poco positivo per via dell'ascendente: occhio se dell'Acquario!

Migliorano i rapporti sentimentali con la persona amata, ma anche con le persone che vi circondano. Cercate di scaricare le tensioni, soprattutto chi ha avuto problemi riguardo all'ambito lavorativo.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 1° luglio dal Leone allo Scorpione

Leone: la giornata del primo luglio è per voi del segno molto interessante in amore, grazie anche alla Luna in trigono a Venere e Marte, il che vi permetterà di ottenere qualcosa in più in molte situazioni. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono nel lavoro di cercare di portare avanti i nuovi progetti. La salute è leggermente da rivedere, riposate di più.

Vergine: negli ultimi giorni potreste aver avuto qualche pensiero di troppo, ma già da oggi vi sentirete molto meglio, avvertirete la sensazione di aver fatto un passo avanti.

Nel complesso la giornata sarà positiva: questo è un periodo molto bello da sfruttare per il segno. I single che hanno voglia di trovare l'amore, potranno fare degli ottimi incontri. Cercate di esporvi il meno possibile in ambito lavorativo, vi sono situazioni poco positive che è meglio evitare.

Bilancia: in amore novità rispetto agli scorsi giorni, entro poco tempo diverse cose cambieranno nella vostra vita. Meglio evitare di sollevare nuove polemiche, controllatevi se potete. Stanchezza per la salute che non farà bene per il lavoro. In ambito lavorativo infatti, al momento siete molto impegnati, per questo potreste vivere piccoli momenti di disagio. Spese da tenere sotto controllo.

Scorpione: trascorso il recente periodo un po' in difficoltà, ecco che la giornata di giovedì comincerà in modo energico.

La forma fisica non manca ma anche gli impegni da portare avanti saranno diversi: datevi da fare per superarli al meglio. Dal punto di vista lavorativo dovrete fare attenzione solo alle questioni di carattere economico. Salute interessante e in ripresa.

Astrologia di giovedì 1° luglio dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: in amore recupero entro questa giornata. Se nel passato ci sono stati dei problemi, ora si arriva ad una certa stabilità. Chi è single deve darsi da fare e sfruttare questo momento: da oggi in avanti e per tre o quattro giorni saranno favoriti i nuovi incontri o le nuove amicizie. A livello lavorativo giornata di successi, in particolare per chi punta già alle novità in vista del prossimo periodo ferragostano.

Capricorno: per i sentimenti in arrivo una grande giornata. Tanti i progetti in vista del nuovo mese di luglio: iniziate a programmare fin da ora qualcosa. Nel lavoro, malgrado le tante nuove richieste lanciate nei mesi scorsi saranno ancora poche le risposte che vi arriveranno, portate pazienza. Salute in recupero.

Acquario: in amore in questo periodo sarà difficoltoso da superare. Dovrete fare attenzione al periodo indicato come 'no' dalle stelle, specie nei rapporti con un Cancro, questo anche a causa della Luna. Nel lavoro giornata discreta, ma non del tutto negativa. State ancora sperando in una novità. La salute oggi va meglio, siete più forti.

Pesci: sarà una bella giornata per il segno, potrete ottenere degli ottimi risultati per quanto riguardano le emozioni.

A livello sentimentale infatti, questa sarà una giornata speciale. Se dovete parlare con una persona in particolare, fatevi avanti adesso. Sfruttate questo momento per ottenere il massimo risultato. Momenti di vera gioia con la persona amata. A livello lavorativo evitate di affaticarvi troppo, fate le cose con calma.