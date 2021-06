L'Oroscopo del giorno 25 giugno è arrivato e pronto per essere consultato. In evidenza oltre alla nuova classifica con le stelle quotidiane, le predizioni astrali per i segni che vanno dalla Bilancia ai Pesci. Ad essere spulciata in profondità sarà, pertanto, la giornata di venerdì, come sempre tenendo conto dei settori della vita legati all'amore e al lavoro. Ansiosi di sapere se il vostro segno potrà contare su una giornata fortunata? Diciamo subito che a poter usufruire della benevolenza degli astri questo saranno Sagittario, Capricorno e Acquario.

Puntando l'indice in direzione dei segni in difficoltà, intanto, le previsioni zodiacali di venerdì non vedono di buon auspicio questa parte finale della settimana per coloro nativi della Bilancia e dello Scorpione, giudicati in questo frangente rispettivamente in periodo "sottotono" e da "ko".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 25 giugno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di venerdì 25 giugno

Bilancia: ★★★. Questo venerdì sarà poco confortevole per la maggior parte di voi del segno. Secondo quanto messo nero su bianco per quanto riguarda l'andazzo quotidiano, sentirete il bisogno di staccare dalla solita routine ripetitiva e sempre uguale.

Via, lontano da tutto e tutti, preferirete quindi trascorrere delle ore in solitaria, lontano perfino dalla persona del cuore. In amore, tensioni e frecciatine non risolveranno i problemi, dunque meglio dichiarare esplicitamente cosa c'è che non va e puntare sul dialogo. Non è mai troppo tardi per pensare e credere da positivi: le sorprese piacevoli della vita sono spesso dietro l'angolo ad aspettare.

Single, la sfera sentimentale si annuncia "un po’ pazza" in questa giornata con umori traballanti e desideri contraddittori. In qualche caso prevarranno anche dubbi o incertezze. Nel comparto lavoro, le stelle consigliano di aspettare tempi migliori per cambiare qualche vostro progetto.

Scorpione: ★★. Le previsioni zodiacali di venerdì indicano l'arrivo un giorno segnato con le due stelle relative ai periodi da "ko".

Dunque, in massima parte la giornata di fine settimana sarà a toni neri. Diciamo che questo è quanto fatto presagire dalle effemeridi quotidiane. Per i sentimenti, stessa solfa: parlando di relazioni sentimentali di qualsiasi tipo, comunque soprattutto in coppia, cercate di tenere un tono di voce alquanto mite, al limite della dolcezza: vedrete, gioverà molto alla malleabilità dei rapporti. Single, sarete notevolmente stressati e non avrete voglia di vedere nessuno: tenete duro ancora un po', arriverà presto qualcosa di buono anche per voi. Nel lavoro, invece, fare la voce grossa per attirare l'attenzione di chi sapete non migliorerà la vostra posizione, sappiatelo. Tale comportamento non aiuterà a sbrigare quello che dovete fare in giornata, perciò tranquillizzatevi.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di venerdì 25 giugno al Sagittario indica che partirà molto bene questa parte della settimana concludendo in bellezza la giornata, ovviamente in linea con i migliori desideri. Se saprete giocare le vostre carte senza eccedere e senza aver fretta di concludere, forse porterete a casa un’ottima soddisfazione prima di sera. In amore, avrete a favore quasi sempre la parola giusta al momento giusto: sfruttatela per (ri)conquistare la vostra dolce metà. Grazie agli influssi planetari altamente positivi riuscirete insieme al partner a ritagliarvi delle ore di completo relax, solo ed esclusivamente per voi due. Per i single, con l'aiuto di Cupido vivrete una nuova storia d'amore bella e senza compromessi: come ci arriverete?

Non possiamo dirlo, il fatto è che, forse, sarà finalmente questa la volta buona... Per la parte riguardante il lavoro invece, in primis per coloro impegnati in attività produttive in proprio, il consiglio è di tirare fuori qualche buona idea a breve termine, alla fine potrebbe regalare una discreta gioia.

Oroscopo e stelle del giorno 25 giugno

Capricorno: ★★★★★. Una giornata ottima per molti di voi del segno. Questo venerdì potrebbe essere davvero meraviglioso, non credete? Andiamo ai dettagli. In campo sentimentale, il vostro rapporto di coppia potrebbe dare molto di più di quello che da attualmente, e di questo dovete esserne più che convinti. Oltre al partner sarà la famiglia il vostro punto di riferimento per questo giorno: tutti vi saranno accanto aiutandovi ad affrontare i problemi che vi assillano.

Single, le stelle finalmente sembrano essersi decise ad esaudire le vostre preghiere e, in giornata, potreste incontrare una persona davvero importante. La possibilità c'è: un incontro o un invito inaspettato faranno il resto. Nel lavoro intanto, trascorrerà in tutta tranquillità il periodo a favore dei rapporti professionali. Nell'aria si respira già l'odore di ottimi profitti e/o generose gratificazioni.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di domani preannunciano un venerdì sicuramente ottimo, per non dire che potrebbe rasentare la perfezione per tanti di voi nativi. In campo sentimentale, chi avesse già una buon vita amorosa senz'altro potrà portare su un tocco di novità nella relazione.

Preparatevi quindi a inventare nuovi modi per stare insieme serenamente, anche perché tutto ciò vi piace molto, non è così? Il fatto poi che nella vostra vita sentimentale non ci sia nulla di scontato o di monotono è un altro discorso: sappiate che c'è sempre un margine per migliorare. Single, campo libero alla voglia di novità o alla messa in campo di nuovi propositi. Il periodo promette e le stelle saranno dalla vostra. Non rinunciate alla felicità e per una volta dateci dentro. Nel lavoro infine, la situazione astrale vi aiuterà a voltare pagina con i pianeti pronti ad offrire spunti e/o nuove idee. Diciamo che dovrete avere fiuto e cogliere il momento giusto per agire.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 25 giugno, indica un periodo probabilmente a due velocità.

Fino a metà pomeriggio tutto abbastanza ok, poi in seguito potreste perdere qualche colpo soprattutto in merito alla vita sentimentale. In amore questa di venerdì potrebbe essere per alcuni il momento adatto per troncare eventuali relazioni smorte: pronti a sganciarvi da persone che non fanno più palpitare il cuore da un pezzo? La risposta alla domanda precedente a questo punto è: perché piace continuare a rovinarsi il fegato e la vita. Per quanto riguarda la coppia, nei prossimi due giorni si consiglia di non scherzare col fuoco: a buon intenditor, poche parole. Per coloro ancora single invece, la serata sorriderà abbastanza e sarà certamente generosa con molti di voi, specie per quanto riguarda le vicende amorose.

Nel lavoro in merito alle attività di routine nonché agli impegni quotidiani, avrete più soddisfazioni del previsto e tutto sembra procedere a vostro favore: usate l'ingegno!

Classifica 25 giugno, le stelle dei dodici segni

La nuova classifica completa interessante la giornata del 25 giugno è stata appena "sfornata". Ansiosi di conoscere il segno migliore del momento? In questo caso l'Astrologia, applicata ai dodici simboli rappresentanti lo zodiaco, è pronta a dare ogni risposta. Dunque, non resta altro che passare direttamente al responso generale.

Le stelline di venerdì 25 giugno: