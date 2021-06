L'Oroscopo del giorno 30 giugno 2021 è pronto a mettere in evidenza le previsioni sulla giornata del prossimo mercoledì. Target dell'Astrologia quotidiana, l'amore e il lavoro, in questo contesto messi in relazione agli ultimi sei simboli zodiacali. Ansiosi di conoscere quali saranno i segni migliori e peggiori nel periodo analizzato? Diciamo subito che domani, a gongolare, saranno senz'altro coloro nati in Bilancia, indicato in periodo "top". A seguire a poca distanza dal migliore in assoluto, Pesci, considerati per l'occasione in periodo da cinque stelle, dunque, destinato a incontrare piena positività in questa parte centrale della settimana.

A soffrire un po' più degli altri, invece, sempre secondo i calcoli astrologici fatti sulle effemeridi del momento e messi nero su bianco nelle previsioni zodiacali di mercoledì 30 giugno, Scorpione e Acquario, considerati rispettivamente in giornata "sottotono" e da "ko".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 30 giugno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di mercoledì 30 giugno

Bilancia: 'top del giorno'. Giornata solare a tutti i livelli, valutata nelle predizioni di mercoledì con le cinque stelline della buona sorte. Per tantissimi di voi nativi, tutto questo sarà senz'altro possibile (o quasi), grazie ai buoni astri del momento.

Da tempo non capitava una situazione del genere e tutto quello che di bello troverete sul vostro cammino quotidiano sarà assolutamente inaspettato. In amore, vi sveglierete con una particolare voglia di tenerezza per merito di positivi influssi astrali pronti a sorprendervi. Le attenzioni del partner, come anche quelle di coloro che vi vogliono bene, daranno alla giornata un tono armonioso e particolare: beati voi!

Single, i vostri astri sono altamente favorevoli al buon fine negli approcci. Il momento quindi è "fatale": potrebbe spuntare una bella persona dove e quando meno ve lo aspettate; l’importante sarà essere aperti e disponibili ad ogni eventuale confronto, il resto verrà da sé. Nel comparto lavoro un consiglio: lasciate eventuali problemi (non di lavoro) fuori la porta d'ingresso, li riprenderete all'uscita.

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì preannunciano l'arrivo di un giorno poco efficiente proprio in questa parte centrale della settimana. Diciamo che, in prevalenza, il periodo avrà un andamento "sottotono" con possibili momenti dominati da instabilità o malumori generalizzati. Avrete anche un forte desiderio di costruire qualcosa di solido ma per farlo dovrete lottare con tutte le vostre forze senza arrendervi alle prime difficoltà. Per i sentimenti, soprattutto, cercate di farvi coraggio, presto le cose riprenderanno con la solita andatura. Diciamo che tornerete in parte a sorridere insieme al partner per una felicità (quasi) ritrovata. Per il momento non disperate, questo è già un grosso passo avanti.

Single, preparatevi pure a controbattere a qualche tensione dovuta agli impegni che, volenti o nolenti, troverete sulla vostra strada. La giornata, dapprima al "rallenty", potrebbe in seguito prendere la piega giusta. Nel lavoro invece, un errore di distrazione vi farà perdere molto tempo: sarete pervasi da una sensazione di ansia accompagnata a nervosismo e questo vi offuscherà la mente.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo di mercoledì 30 giugno al Sagittario indica che partirà abbastanza in modo tranquillo questa parte della settimana, con un giorno valutato e sottoscritto con le quattro stelline legate ai periodi di routine. Intanto molto bene la calma e la tranquillità, per il resto dovrete stare al passo coi ritmi che gli astri del giorno vi imporranno.

In amore, si preannuncia una giornata nel complesso positiva: escludendo qualche litigio con il partner (alla solita!), la giornata sarà tutto sommato sopportabile. Una buona scusa per meditare pensando a qualcosa di importante? Ebbene, diciamo che sarebbe quasi ora di iniziare a fare programmi a lunga scadenza, ovviamente. In alcuni casi, forse, fareste meglio non dare nulla per scontato evitando di fare progetti a lungo termine. Per i single, la vostra condizione apparentemente in stallo sarà tale solo in apparenza: con l'aiuto di una grandissima forma fisica, vi sentirete in grado di conquistare il mondo intero. Armatevi di fiducia, soprattutto in voi stessi, e date inizio alla "caccia": in bocca al lupo!

La parte riguardante il lavoro porta in primo piano il fatto che, durante lo scorrere di questa normalissima giornata, la determinazione o la tenacia vi aiuteranno a far luce su alcune situazioni un po' pesanti.

Oroscopo e stelle del giorno 30 giugno

Capricorno: ★★★★. Partirà bene questa parte della settimana, come da copione. Infatti, viste le quattro stelle messe in preventivo, questo mercoledì non dovrebbe risultare troppo difficile da "sbarcare". In molti casi, parlando di affetti familiari, amicizie o sentimenti in generale, potrebbe ancora essere in corso una fase "di studio". In merito all'amore, la vita di coppia sarà tranquilla anche se potrebbero esserci lievi tracce di monotonia. Certamente la condivisione delle piccole cose misurerà la solidità del vostro rapporto e vi darà tanta sicurezza in più.

Un viaggio lontano potrebbe trasformare in positivo la vostra vita. Single, il cielo vi sosterrà egregiamente ed eventuali aspirazioni potranno concretizzarsi: evitate però di essere troppo aggressivi per non rischiare di perdere le occasioni migliori. Intanto, non mancheranno di certo opportunità in grado di far segnare punti a vostro favore. Nel lavoro, invece, la mente sveglia e i riflessi all'altezza delle situazioni non deluderanno. Giocate bene tutte le vostre carte, certamente arriveranno gli ambiti risultati.

Acquario: ★★. Le previsioni astrali di domani indicano l'avvicinarsi di una giornata decisamente "no", valutata nelle predizioni di mercoledì come abbastanza impegnativa da portare a fine.

Insomma, il periodo potrebbe essere davvero la classica giornata da "ko". Cosa fare, dunque? Intanto, forse sarebbe il caso che torniate a dar voce al vostro lato più mansueto e dolce del vostro carattere. In campo sentimentale, la giornata è segnalata dagli astri con probabili difficoltà: cosa fare per evitare delusioni o contrattempi? Per coloro già impegnati affettivamente, soprattutto se in coppia, i tempi stanno andando molto "a rallentatore": la causa? Sicuramente colpa ancora di Marte e Venere, ambedue in opposizione a Saturno (nel segno), quindi fonti di disagi e difficoltà emergenti. Single, molti di voi pensano una cosa e poi ne fanno un’altra, come si spiega tutto ciò? Diciamo che non avete le idee troppo chiare su cosa volete: siete degli eterni indecisi.

Da una parte tanta voglia di buttarsi tra le braccia di un grande amore, dall'altra attratti ancora dalla libertà: insomma, decidetevi! Nel lavoro, alcune questioni professionali richiederanno maggior attenzione e tutto il vostro impegno: valorizzate di più le relazioni sociali.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 30 giugno, preannuncia una giornata splendida e a tratti decisamente molto interessante: pronti a cogliere il momento? In diversi casi la situazione quotidiana si presume possa essere scorrevole e soddisfacente per molti di voi. Gli astri sono già pronti a fare la corte ad ogni vostro desiderio, regalando momenti pregni di fantasia e molto intriganti. In amore la Luna sarà dalla vostra parte ancora per un giorno (giovedì entrerà in Ariete), dunque riuscirete a capire perfettamente le esigenze del partner.

Preparatevi a ricevere coccole, carezze e una valanga di attenzioni. Se negli ultimi giorni ci fossero stati dei problemi con la persona amata, d'ora in avanti saranno superati. Per coloro ancora single, in amore la possibilità di sentirsi stranamente irrequieti sarà tangibile, come se in fondo quello che avete fatto finora non fosse di vostro gradimento. Eppure, non vedete nulla di cui oggettivamente potersi lamentare, anzi. Perciò, calmatevi e pensate positivo: la vita è fatta di occasioni, alcune piovono letteralmente dal cielo e altre, purtroppo, bisogna sapersele creare... Nel lavoro, per chiudere, sarete brillanti e ricchi di buoni propositi: non vi farete sfuggire nessuna occasione. Avrete addirittura la possibilità poter alimentare piccole entrate e vivere meglio la giornata.

Classifica 30 giugno, le stelle dei dodici segni

Pronti a togliere il velo alla nuova classifica completa interessante la giornata del 30 giugno? Bene, andiamo pure a mettere in evidenza il simbolo astrale posizionato al primo posto: Bilancia. Il segno d'Aria appena citato risulta una spanna sopra altri quattro segni, nel contesto valutati a cinque stelle: Ariete, Gemelli, Vergine e Pesci. Purtroppo, lo Scorpione sarà costretto a fare da fanalino di coda. Andiamo scoprire qualcosa di più.

Le stelline di mercoledì 30 giugno: