L'Oroscopo della settimana dal 28 giugno al 4 luglio è pronto sindacare sulla bontà o meno da attribuire ai prossimi sette giorni in calendario. Oggetto di osservazione da parte dell'Astrologia la quartultima settimana dell'attuale mese e la parte iniziale di luglio. Punto focale su cui incentrare l'interesse, e ovviamente le relative predizioni, è la qualità delle effemeridi, vero metro di misura su cui valutare ogni segno zodiacale.

In ottima forma, meritatamente, al vertice della scaletta settimanale, l'Ariete (voto 9). Non per niente, infatti, il tenace segno di Fuoco è considerato nel frangente il migliore in assoluto tra i sei segni analizzati nel contesto.

Altresì, si prevedono sette giorni altamente positivi soprattutto per gli amici del Toro (voto 8), nonché per quelli della Vergine (voto 8), entrambi sostenuti alla grande dal transito della Luna nei rispettivi segni.

Invece, parlando in merito alla coda della classifica, le previsioni astrologiche da lunedì a domenica vedono il frangente in linea con la mediocre sufficienza per gli amici appartenenti a Gemelli (voto 6), Cancro (voto 6) e Leone (voto 6), sottoposti a innumerevoli alti e bassi sia all'inizio che alla fine del periodo. Andiamo pure ai dettagli analizzando segno per segno i simboli astrali dall'Ariete sino alla Vergine, non prima di aver svelato come consuetudine i prossimi transiti lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di intavolare il discorso relativo alle previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 28 a domenica 4 luglio, come da tradizione ci piace mettere in evidenza i nuovi passaggi della Luna nei vari segni. I prossimi spostamenti dell'astro terrestre, nella settimana analizzata, prevede nel complesso tre tappe distribuite a inizio, centro e fine periodo.

Ad aprire le danze sarà la Luna in Pesci, presente nel segno d'Acqua lunedì 28 giugno alle ore 19:51. A seguire poi giovedì 1° luglio, alle ore 03:21, a tenere alta la curiosità sarà la Luna in Ariete. La settimana infine potrà ritenersi chiusa con l'ingresso della Luna in Toro prevista per sabato 3 luglio.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 9. La settimana in arrivo si presume possa essere a dir poco "scoppiettante" sotto ogni punto di vista. L'Astrologia annuncia l'ingresso della Luna nel segno a partire dal 1° luglio, senz'altro portatrice della giornata "top". Diciamo pure che nulla (o quasi) vi sarà precluso in questi sette giorni. Preparatevi dunque a portare a termine eventuali incombenze o progetti ai quali tenete molto. L'unico punto a sfavore potrebbe essere la giornata di domenica indicata come "sottotono". In generale il frangente offrirà chance molto interessanti, oltre che per l'amore, anche nel lavoro, il che potrebbe permettere di compiere un grande passo avanti e crescere professionalmente.

Mostrate massima coerenza con chi è al vostro fianco. La vita privata continuerà a scorrere lungo i binari della tranquillità.

Le stelline giornaliere di competenza del segno:

Top del giorno giovedì 1 luglio (Luna nel segno);

giovedì 1 luglio (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 28, mercoledì 30 e venerdì 2;

★★★★ martedì 29 e sabato 3;

★★★ domenica 4 luglio.

♉ Toro: voto 8. Le giornate in arrivo avranno sufficiente positività per regalare un periodo sicuramente promettente. A eccezione di lunedì e martedì, entrambe valutate in negativo, le altre si preannunciano buone per fare qualsiasi cosa. Bella settimana, davvero promettente. La luna nel segno è pronta a proteggere in ogni momento e fino alla fine della settimana: tutto andrà benissimo e c'è la possibilità che possano arrivare buone sorprese o si realizzino desideri.

Nel periodo avvertirete una grande carica energetica: in questo contesto fareste bene a guardarvi dentro, magari avviando un cambiamento interiore collegato all’esplorazione di mondi nuovi. Ci sono importanti progetti in ballo, ma avete bisogno dell’aiuto di persone competenti e affidabili: cercate d'individuarle, perché comunque sono già vicine a voi. Non abbiate timore nel manifestare le vostre idee. Assaporate i piccoli momenti di piacere che senz'altro capiteranno nell’arco di questa settimana.

Le stelle interessanti i prossimi sette giorni:

Top del giorno sabato 3 luglio (Luna nel segno);

sabato 3 luglio (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 1, venerdì 2 e domenica 4;

★★★★ mercoledì 30 giugno;

★★★ martedì 29 giugno;

★★ lunedì 28 giugno.

♊ Gemelli: voto 6.

Sufficiente abbastanza quasi tutto il periodo, ovviamente escludendo le sole due giornate di venerdì e sabato, non proprio come nelle attese. Diciamo che la parte più interessante arriverà dall'inizio a metà periodo: martedì e mercoledì valutati nelle previsioni della settimana con le cinque stelle della buona sorte. Una relazione sentimentale potrebbe trasformarsi questa settimana in qualcosa di molto serio e duraturo: non tiratevi indietro e non abbiate paura, avrete al vostro fianco una persona che vuole davvero massima fiducia da parte vostra. Dimostrate sincerità e profondità di sentimento. Nell’orizzonte dei single, invece, si affacciano nuovi incontri. Il lavoro procede abbastanza bene, ma potreste ritrovarvi nel mezzo di una discussione proprio sul lavoro: non sarà nulla di preoccupante, cose che capitano.

Le stelle giorno per giorno:

★★★★★ martedì 29 e mercoledì 30;

★★★★ lunedì 28, giovedì 1 e domenica 4;

★★★ venerdì 2 luglio;

★★ sabato 3 luglio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana indica che partirà nella norma il periodo per tanti di voi del segno. Poi il tutto sarà regolato dagli astri, a momenti buoni e in altri decisamente da prendere con le pinze. Ovviamente, solito consiglio, giocate duro solo sul sicuro. Ci potrebbe essere qualche screzio con la persona che amate: non alimentate le polemiche perché l’atmosfera diventerebbe troppo pesante. Piuttosto chiamate una persona amica e trascorrete con questa un po’ di tempo, nell’attesa che le tensioni si sciolgano.

In altre giornate andrà molto meglio. C’è qualcosa che vi sta disturbando da qualche giorno? Tenete duro perché il peggio è passato e le stelle vi aiuteranno a venir fuori nel miglior modo possibile, anche con risultati inaspettati. La vita privata esige un rinnovamento: qualche storia dev’essere chiusa oppure cambiata nettamente: a voi la scelta.

Prendete appunti per i prossimi sette giorni:

★★★★★ martedì 29 e sabato 3;

★★★★ lunedì 28, mercoledì 30 e domenica 4;

★★★ giovedì 1 luglio;

★★ venerdì 2 luglio.

♌ Leone: voto 6. Settimana messa in preventivo come decisamente in linea con la sufficienza. Buona la prima e l'ultima parte, poi però nella zona centrale del periodo bisognerà stare con le orecchie dritte: seguite i nostri consigli rilasciati giorno per giorno dal nostro oroscopo.

Diciamo che questa settimana vedrà solo due giornate a massima positività, lunedì e sabato, tutte le altre saranno da navigar a vista. Se siete già in coppia in alcune giornate ci potrebbe essere il rischio di vivere momenti di tensione derivanti principalmente da un eccessivo orgoglio. Uno dei due (voi o la persona amata) dovrebbe allentare la presa mostrando maggiore tolleranza. Se siete single avvertirete una grande voglia di fare incontri nuovi, purché siano interessanti. Probabilmente state vivendo una storia basata soprattutto sulla passione e sull’attrazione fisica, ma che non dà le opportune garanzie dal punto di vista sentimentale: valutate se sia il caso di portarla avanti oppure mettere la parola fine, sia pur contro la vostra stessa volontà.

Mettetevi comodi, pronti a scoprire le stelline giornaliere:

★★★★★ lunedì 28 e sabato 3;

★★★★ martedì 29, venerdì 2 e domenica 4;

★★★ mercoledì 30 giugno;

★★ giovedì 1 luglio.

♍ Vergine: voto 8. Quasi tutti e sette i giorni risentiranno, chi più e chi meno, degli effetti positivi della Luna nei vari segni (indicati inizialmente). L'oroscopo della settimana dal 28 giugno al 4 luglio, per quanto concerne l'amore, indica che avrete campo libero a novità, buone nuove oppure esperienze sentimentali di un certo pregio. Con ogni probabilità nel periodo dovrete affrontare una prova o una sfida: ne uscirete vincenti grazie alla vostra tenacia e all'innegabile spirito combattivo. In questi prossimi sette giorni avrete altresì una grande carica e, soprattutto, una considerevole lucidità mentale: il vostro lavoro ne trarrà giovamento.

Svolgerete senz'altro al meglio i compiti assegnati risultando la persona ideale a cui affidare incarichi delicati e importanti. La vita privata, intanto, procederà senza turbamenti di sorta, anche se sarebbe meglio inventarsi qualcosa per spezzare la routine. Diciamo che dovreste tenere un po' più a bada l’emotività e mantenere un minimo di autocontrollo. La fine del periodo lavorativo segnerà l’inizio di un weekend non troppo piacevole, fatto forse di problemi legati maggiormente all'ambito famigliare: calma!

Il report settimanale da lunedì a domenica:

Top del giorno martedì 29 giugno;

martedì 29 giugno; ★★★★★ lunedì 28, mercoledì 30 e giovedì 1;

★★★★ venerdì 2 luglio;

★★★ sabato 3 luglio;

★★ domenica 4 luglio.

