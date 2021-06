L'Oroscopo settimanale dal 28 giugno al 4 luglio 2021 riapre con nuove previsioni, certamente ben augurali per alcuni segni dello zodiaco. Curiosi di sapere a chi andrà "a fagiolo" il periodo? Ebbene, l'astrologia applicata ai prossimi sette giorni è pronta a svelare l'arcano: iniziamo pure a dare qualche anticipo sulla nuova classifica settimanale e mettere in chiaro i migliori nella sestina sotto analisi quest'oggi che, o ricordiamo, interessa i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Senz'altro il segno più fortunato tra tutti risulta a questo giro quello dei Pesci (voto 10), sostenuti da una grande Luna nel segno.

Al contrario invece, le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica non vedono il frangente come positivo per gli amici dell'Acquario (voto 5), certamente costretti a subire svariate dissonanze planetarie.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. Settimana tutto sommato buona, ad eccezione dei soli sabato e domenica: peccato, proprio a fine settimana non ci voleva! Diciamo che ad essere colpito sarà soprattutto il weekend, questo purtroppo è quanto fatto trapelare dal vostro cielo nel periodo, quindi pazienza e fiducia. Sapete bene di avere una grande forza di volontà unita a una giusta dose di ambizione: un ottimo mix per le questioni complicate.

Non cercate, però, il cambiamento a tutti i costi. È di gran lunga preferibile puntare al miglioramento. In amore questa settimana dovete guardare in faccia la realtà e riconoscere se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto. Vediamo intanto di individuare le giornate migliori da usare per le cose di una certa portata tenendo riservate quelle sottolineate come negative.

Le stelle giorno per giorno:

mercoledì 30 giugno; ★★★★★ lunedì 28, giovedì 1;

★★★★ martedì 29, venerdì 2;

★★★ sabato 3 luglio;

★★ domenica 4 luglio 2021.

♏ Scorpione: voto 7. In arrivo una settimana valutata abbastanza positivamente, anche se osserverà un andamento a fasi alterne. A dare pensiero solamente martedì e mercoledì, rispettivamente da considerare con il "ko" e il "sottotono".

Calma e nervi saldi, vi rifarete senz'altro venerdì, sabato e domenica. Da qualche tempo molti di voi nativi state vivendo una questione piuttosto complessa per quanto riguarda la vita familiare: questa settimana finalmente riuscirete ad assestare un bel colpo verso la giusta soluzione. L’equilibrio con le persone a voi care non ne risentirà, anzi ne uscirà rafforzato. Quando siete al lavoro le giornate scorreranno in modo tranquillo. Nei periodi di relax il consiglio è quello di stare all’aria aperta.

Prendete nota dei giorni buoni e meno buoni:

venerdì 2 giugno; ★★★★★ sabato 3, domenica 4;

★★★★ lunedì 28, giovedì 1;

★★★ mercoledì 30 giugno;

★★ martedì 29 giugno 2021.

♐ Sagittario: voto 7.

Sette giornate mediamente discrete ma con alcune a tono medio-basso. Ottima sia la parte centrale che quella finale del periodo, a discapito dell'avvio sottoposto alla dura realtà di un pessimo lunedì e martedì, entrambi da mettere in conto come decisamente poco positivi. Sentirete in parte il bisogno di riflettere. Pertanto questa settimana prendetevi del tempo per analizzare per poi cambiare tutte quelle cose che non vanno, magari allontanando quelle persone che non hanno su di voi un effetto positivo. Sforzatevi di lasciare quelle strade che non danno più niente, magari cercandone di nuove. Ascoltate la voce interiore, dunque, scegliendo con cura le persone di cui potersi fidare. Il lavoro intanto richiederà tanta energia e concentrazione, mentre la sfera emotiva porterà qualche piccolo turbamento.

La scaletta con le stelle giornaliere con le giornate buone e quelle "no":

domenica 4 luglio; ★★★★★ giovedì 1, sabato 3;

★★★★ mercoledì 30, venerdì 2;

★★★ lunedì 28 giugno;

★★ martedì 29 giugno.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. Si preannuncia un frangente allineato alla scarsa o striminzita sufficienza per voi del segno. Diciamo pure che non sarà di certo fenomenale il periodo per molti nativi, ma non per questo dovete spazientirvi più di tanto, ok? Se ci fosse da confrontarsi con qualcuno o qualcosa, questa settimana converrà non fare passi indietro ma affrontare la situazione. Non chiudetevi dinanzi alle novità ma dedicate un po’ di tempo alla riflessione: ci sono dei desideri inconsci da decodificare e lo sapete bene.

Mettete altresì in conto anche qualche momento di malinconia: è sempre costruttiva e porta a riflettere. Nel corso di questa settimana poi, potreste avere un’intuizione legata alla vita affettiva: agite di conseguenza, siete sulla strada giusta. Dedicare del tempo, magari il più possibile alla casa e alla famiglia: imparate a parlare senza filtri aprendo il cuore senza riserve.

Il grado di positività assegnato dalle stelle al segno:

★★★★★ martedì 29, domenica 4;

★★★★ lunedì 28, mercoledì 30, sabato 3;

★★★ giovedì 1° luglio;

★★ venerdì 2 luglio 2021.

♒ Acquario: voto 5. Una nuova settimana sotto i poco appetibili auspici di astri non di parte. Quindi si profila sotto le attese il periodo con stelle poco performanti.

Quest'ultime daranno ai prossimi sette giorni una cadenza alternata, con alti e bassi. Avvertirete senz'altro un po’ di inquietudine soprattutto al giro di boa settimanale: non riuscirete ad assecondare i desideri e gli istinti e ciò provocherà insoddisfazione e malumore diffusi. Cercate invece di non prendervela troppo ma concedetevi un po’ più di tempo per riflettere con calma su quelle eventuali situazioni che ne avessero bisogno. Non temete, le cose miglioreranno presto. Utilizzate soprattutto la giornata di venerdì: ideale questo fine settimana lavorativo per rimettere ordine dentro di voi e, di conseguenza, nel proprio modo di comportarsi. Concedetevi lunghi momenti di relax mentale facendo (se dovesse servire) un po’ di sana autocritica, correggendo il tiro laddove aveste sbagliato.

Riuscirete a trovare senz'altro un modo per far andare meglio le cose.

Il responso delle effemeridi e quando potersi muovere in libertà:

★★★★★ venerdì 2 luglio;

★★★★ lunedì 28, giovedì 1, sabato 3;

★★★ martedì 29, domenica 4;

★★ mercoledì 30 giugno 2021.

♓ Pesci: voto 10. La prossima settimana si pregusta molto generosa per la maggior parte di voi nativi. A dare massimo appoggio in amore sarà, come anticipato, l'ingresso della Luna nel segno già a partire da questo lunedì 28 giugno. La dolce "mussa dei poeti" è pronta a regalare aiuto e sostegno nelle situazioni affettive che necessitassero di supporto. Sarà una bella giornata, questo è poco ma sicuro: arriveranno alcuni dei risultati che attendevate da tempo e ne sarete più che soddisfatti.

Per quanto riguarda la sfera personale, riuscirete finalmente a chiarire una questione che si stava facendo sempre più spinosa. Inizierete una settimana molto intensa anche dal punto di vista lavorativo. Forse ci saranno degli ostacoli o dei piccoli imprevisti da affrontare ma non per questo mancherà lo spirito battagliero. La sfera domestica poi sarà il vostro vero rifugio dalle fatiche quotidiane: coltivatela con amore e continuità.

Scopriamo le stelline giorno per giorno:

lunedì 28 giugno (Luna in Pesci); ★★★★★ martedì 29, mercoledì 30 e venerdì 2;

★★★★ giovedì 1, sabato 3 e domenica 4.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Pronta da consultare, è arrivata in modo puntuale e precisa come sempre la nuova classifica della settimana da lunedì 28 giugno a domenica 4 luglio, valida per l'intero comparto zodiacale.

Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana sarà Pesci, segno super favorito da una splendida Luna nel segno. In difficoltà invece, ovviamente in determinate giornate, quasi sicuramente coloro appartenenti all'Acquario, nel contesto indicati sotto stress da astri poco performanti nei confronti del segno.

Andiamo a scoprire il resto della scaletta:

1° posto - Pesci , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Ariete, voto 9;

3° posto - Toro e Vergine, voto 8;

4° posto - Bilancia, Scorpione e Sagittario voto 7;

5° posto - Gemelli, Cancro, Leone e Capricorno, voto 6;

6° posto - Acquario, voto 5.

L'oroscopo settimanale dal 28 giugno al 4 luglio 2021, nel contesto interessante la settimana a cavallo tra la fine di giugno e l'inizio di luglio è giunto a termine.

Il prossimo incontro con le previsioni, i voti e la classifica riguarderà il periodo dal 5 all'11 di luglio 2021.