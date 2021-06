L'Oroscopo di domani, mercoledì 30 giugno 2021 apre questo nuovo giro di consultazioni astrologiche analizzando la terza giornata della presente settimana. In primo piano, dunque, il giro di boa settimanale sviscerato dal punto di vista dell'amore e del lavoro. Curiosi di mettere in chiaro i segni più fortunati del giorno? In questo frangente come sappiamo saranno messi sotto analisi i soli segni appartenenti alla prima sestina zodiacale, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Volendo sottolineare quali saranno i simboli astrali più fortunati, senz'altro, l'attenzione cade sul trio formato da Ariete, Gemelli e Vergine, tutti insigniti in egual misura delle cinque stelline della buona sorte.

Invece, sempre secondo le nostre previsioni astrologiche di mercoledì, per quel che concerne la situazione relativa ai sei segni posti in osservazione nel contesto, ad avere probabilmente una giornata molto impegnativa saranno gli amici nativi del Leone, da considerare in periodo "sottotono". Consigli? Andiamo a scoprirli insieme nel prosieguo analizzando in profondità i settori relativi ai sentimenti e alle attività lavorative dei primi sei simboli astrali, non prima però di aver messo in chiaro la scaletta quotidiana.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Gemelli, Vergine;

2° posto - ★★★★: Toro, Cancro;

3° posto - ★★★: Leone.

4° posto - ★★: NESSUNO

Previsioni zodiacali del 30 giugno, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★.

L'oroscopo del 30 giugno al segno dell'Ariete preannuncia un mercoledì davvero molto fortunato, "scintillante" specialmente in campo sentimentale. Il motivo? Ovviamente l'avvicinarsi al segno della Luna, in arrivo nel comparto proprio questo giovedì: la "musa dei poeti" porterà sufficienti occasioni da poter sfruttare sia in coppia che da coloro in stato singolo.

In amore, il cielo del periodo senz'altro addolcisce, vi rende sensibili alle manifestazioni affettive donando tantissima voglia di vivere ed essere in armonia con se stessi. Avrete voglia di coccole e la giornata vi aiuterà a comunicare molto facilmente con il partner. Mettete una pietra sopra ai problemi del passato e guardate con fiducia al futuro.

Questo è il momento migliore per prendere iniziative ed agire secondo coscienza. Single, si annuncia movimentata ma decisamente molto appagante la vita sociale e in testa a tutto vi saranno le amicizie. Avrete il piacere di condividere sia momenti di spensieratezza, sia momenti di grande significato affettivo con le persone che più vi piacciono. Attenzione perché Cupido sta per scagliare le sue fatali frecce per colpirvi senza esitazione! Accettate in questo periodo eventuali inviti che vi verranno fatti, siate disponibili alle nuove conoscenze e mettetevi in gioco. Lasciando pure da parte quel vostro piglio un po’ altero che tanto spesso vi caratterizza e divertitevi con gioia. Nel lavoro, sarete costruttivi e lucidi nelle questioni pratiche, risolvendo così brillantemente alcune situazioni abbastanza problematiche.

Toro: ★★★★. In arrivo un mercoledì di centro settimana valutato come abbastanza positivo, anche se rientrante nei canoni della discreta normalità. Dunque, periodo sufficientemente reattivo ai bisogni, tuttavia non troppo facile da addolcire in alcune circostanze: occorrerà molta pazienza e senso della misura. In amore, occhi puntati soprattutto sul benessere e sull'armonia della coppia, ed è questo che per voi deve contare nella giornata di mercoledì. In campo sentimentale, la vostra forza vi permetterà di capire benissimo quello che potrete sopportare e quello che andrebbe valutato in altri mille modi: ogni strada apre scenari diversi; a voi saper individuare quella più consona ai vostri bisogni.

Proverete altresì anche qualche sentimento contrastante ma alla fine capirete cosa è davvero importante per voi e il partner. Single, l'amore e la tenerezza degli affetti familiari vi renderanno socievoli, facendovi comunicare con spontaneità i vostri sentimenti. Potrete così finalmente dare la giusta dimensione a tutto quello che vi è accaduto negli ultimi giorni. Troverete il modo di stabilizzare ciò che in questo periodo sta mettendo a repentaglio un vostro eventuale rapporto affettivo. Nel lavoro, vi sentirete pronti a qualsiasi evenienza. Avrete slancio e spirito d'iniziativa in questo giorno, pertanto lo stesso potrà essere ricco di soddisfazioni.

Gemelli: ★★★★★. Sarà certamente molto fortunato questo mercoledì infrasettimanale.

E poi, anche se in questa giornata non dovesse accadere nulla di speciale, non iniziate con i soliti musi lunghi ma datevi da fare per rimodellare in parte il destino. Parlando soprattutto in linea generale, per evitare fastidi organizzate al meglio la giornata pianificando i tanti impegni in calendario: date le giuste priorità alle attività che volete portare avanti. In amore, sarà un giorno all'insegna della gioia e della serenità. L'energia degli astri vi caricherà e vi spingerà ad essere più passionali e coinvolti, mentre determinate situazioni, alcune proprio inattese, vi spingeranno ad essere più curiosi e intraprendenti. Avrete voglia di fare qualcosa di originale col vostro partner? Bene, allora dite pure qualcosa che non si aspetta e state a vedere cosa succede...

Non ve ne pentirete. Single, per rendere più elettrizzante la giornata un ingrediente indispensabile sarà avere a disposizione una compagnia simpatica, magari che apprezzi il vostro dinamismo e quella gran voglia di divertimento che avete. I vostri poteri di persuasione saranno molto forti: usateli per avvicinarsi a qualcuno che è molto importante per voi. Nel lavoro, in qualche curiosa circostanza vi ritroverete miracolosamente capaci di fare cose che mai avreste creduto possibile. Sapete di essere flessibili, più di quello che credete e di sicuro più intelligenti di quello che credono gli altri.

Oroscopo e stelle di mercoledì 30 giugno

Cancro: ★★★★. La giornata relativa a questo mercoledì infrasettimanale è prevista, nella sua interezza, abbastanza positiva.

In molti frangenti riuscirete a coordinare al meglio le vostre intenzioni e in alcune situazioni critiche potreste notare senz'altro un piccolo miglioramento. Diciamo subito che nulla sarà scontato: essere "sorprendenti" sarà la vostra parola d'ordine e ci riuscirete perfettamente. Per i sentimenti, cogliete la palla al balzo, buttatevi il passato alle spalle e abbracciate con speranza il futuro. Gli astri sono dalla vostra arte e non vedono l'ora di rendervi felici. Sappiate che in questa giornata quasi tutto filerà liscio, sarà un mercoledì tranquillo dove avrete pochissimi problemi e la maggior parte di questi saranno felicemente risolvibili. Single, potrete sorridere di cuore alla vita, anche se gli imprevisti e i contrattempi non mancano.

L'importante è saperli affrontare con grinta e con coraggio. Molti di voi preferiscono trascorrere il proprio tempo con la famiglia o con gli amici, invece di perdere il tempo in situazioni imbarazzanti, che non hanno nulla a che vedere con il proprio carattere. Nel lavoro, le stelle vi proteggeranno e vi infonderanno energia: non disperdetela in inutili confronti ma applicatevi nelle cose pratiche. Presto otterrete buoni risultati.

Leone: ★★★. In arrivo per voi del segno una giornata sotto le attese, quindi abbastanza difficile da portare a buon fine: calma, con concentrazione e caparbietà saprete cavarvela alla grande! La terza giornata dell'attuale settimana si prevede purtroppo "sottotono", dunque con problemi: cosa aspettarsi dagli astri?

Poco o nulla: cercate di mettere da parte eventuali valutazioni fatte a priori dando modo di emergere al vostro cuore o alla passione. In amore infatti, il clima nei rapporti con il partner non sarà eccelso così come nelle relazioni interpersonali. In copia soprattutto, l'andamento del periodo dipenderà in maggioranza da voi: orgoglio e puntiglio appesantiscono l'unione che, in realtà, ha tutte le carte in regola per funzionare. Nessuno di voi intende fare il primo passo nel caso ultimamente avete avuto dei disaccordi: tranquilli, arriverete presto a una soluzione e la complicità tornerà a decollare. Single, le stelle vi volteranno le spalle e un imprevisto potrebbe mettervi in difficoltà. Talvolta bisogna fare delle scelte e decidere che cosa è prioritario, quindi rilassatevi e ragionate secondo intuito e coscienza.

La situazione a lavoro sarà turbolenta: cercate di sopportare la routine quotidiana perché presto si apriranno per voi orizzonti più stimolanti. Anche nei momenti più duri e difficili provate a cogliere i lati positivi e volgerli a vostro vantaggio.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 30 giugno, presuppone possa arrivare una giornata ottima soprattutto a livello affettivo, anche se nella parte riguardante il lavoro non mancherà di nulla. Dunque, periodo all’insegna della serenità: una gradevole e selezionata compagnia o una passeggiata in campagna per respirare l’odore della natura potrebbe essere un'idea. In campo sentimentale, con il partner sarete pappa e ciccia in un clima di armonia e di concordia.

Serenità a tutto campo con i figli e famigliari in generale, dunque nessuna nuvoletta, nemmeno la più innocua attraverserà il vostro cielo interiore, trasparente come un cristallo azzurro. Inutile appesantire questa magica atmosfera con discorsi triti e ritriti, perché sguardi e carezze sottili diranno molto, molto di più. Single, sarete in grado di emozionarvi profondamente e anche di emozionare gli altri con il vostro modo di fare, delicato e intenso al tempo stesso. Nel lavoro, se ultimamente le vostre finanze sono state sul punto di precipitare, è finalmente arrivato il momento in cui queste si risolleveranno. Potrete presto tornare ad essere tranquilli sul fronte economico e sistemare una volta per tutte quei vecchi conti rimasti in sospeso.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di mercoledì 30 giugno.