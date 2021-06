Mercoledì 30 giugno troviamo sul piano astrale la Luna, Nettuno e Giove stazionare sui gradi dei Pesci, mentre Venere assieme a Marte transiteranno nel domicilio del Leone. Saturno, ancora in moto retrogrado, proseguirà il transito in Acquario, così come Plutone resterà stabile nel segno del Capricorno. Urano, invece, permarrà in Toro come il Sole proseguirà la sosta in Cancro. Mercurio insieme al Nodo Lunare, in ultimo, continueranno a risiedere nel segno dei Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Pesci, meno roseo per Sagittario e Vergine.

Sul podio

1° posto Leone: stacanovisti. Grazie alla spinta propulsiva marziale, mitigata in termini di irruenza ed impazienza dalla Bianca Signora, i felini avranno buone chance di sfoggiare un mood stacanovista in questa giornata di metà settimana, dedizione alla professione che riceverà diversi consensi nel luogo di lavoro.

2° posto Pesci: investimenti. Sarà probabilmente una giornata ideale in casa Pesci per un restyling professionale, ovvero l'iscrizione ad un corso d'aggiornamento o l'acquisto di nuova strumentazione all'avanguardia. In entrambi i casi, tale investimento sarà protetto dal trigono che il Sole e Giove d'Acqua formeranno nella quarta dimora, favorendo soprattutto chi tra i nativi punterà sul realizzare un sogno nel cassetto.

3° posto Ariete: passionali. La camera da letto sarà, con ogni probabilità, la stanza più frequentata di casa Ariete, coi nativi che proveranno a stemperare le tensioni dei giorni precedenti nell'alcova ed il partner apprezzerà di buon grado.

I mezzani

4° posto Scorpione: tenaci. Nonostante gli sgambetti saturniani e le frenate professionali uraniane, i nati Scorpione potranno probabilmente contare sulla congiunzione Luna-Nettuno in Pesci, stimolata dal Grande Benefico sullo sfondo, che li renderà particolarmente coriacei agli imprevisti del mercoledì.

5° posto Cancro: focus abitativo. L'ottava casa sarà irradiata da due sfavillanti transiti, ovvero il Sole nel segno in trigono a Giove ed in sestile ad Urano, e ciò potrebbe spingere il primo segno d'Acqua ad apportare qualche ammodernamento nel proprio nido domestico. Più che tinteggiare le pareti o acquistare nuovi mobili, però, sarà probabile che si tratti di un rifacimento delle tubature in bagno o dell'impianto elettrico.

6° posto Capricorno: chiarimenti. Con il Luminare diurno opposto e trigono a Giove dissonante sarà probabile che il terzo segno di Terra sarà chiamato ad affrontare una pruriginosa discussione riguardante il nucleo famigliare, specialmente la prima decade che ultimamente aveva cercato in ogni modo di evitare. Nascondere la testa sotto la sabbia, però, si rivelerebbe controproducente, quindi sarà bene armarsi di coraggio ed affrontare di petto le evoluzioni dello scambio di vedute.

7° posto Toro: aiuti. Una persona cara reclamerà, c'è da scommetterci, l'aiuto del primo segno Fisso, il quale sarà costretto dalle circostanze a non poter fare orecchie da mercante e fornire il proprio supporto. Amore in stand-by.

8° posto Acquario: fiacchi. A venir meno questo mercoledì potrebbero essere le energie fisiche in casa Acquario, in particolar modo per la seconda decade che avvertirà maggiormente l'opposizione marziale e venusiana. In serata, fortunatamente, assieme al buonumore anche il bottino energetico dovrebbe tornare sul bello stabile.

9° posto Gemelli: disorientati. La fresca retrogradazione nettuniana (attiva dal 26 giugno) unita al moto diretto mercuriale renderà, con ogni probabilità, parecchio disorientati sul da farsi i nati Gemelli questo mercoledì, in particolar modo quando l'argomento riguarderà i sentimenti.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: perplessi. L'ambiguo atteggiamento dell'amato bene potrebbe far drizzare le antenne dei nati Bilancia, i quali, superata l'impasse iniziale, si renderanno conto di aver travisato gesti e parole della dolce metà.

11° posto Sagittario: comunicazione flop. Mercoledì durante il quale sarà presumibilmente complicato per i nati Sagittario farsi capire dalle altre persone, perché incomprensioni ed equivoci saranno dietro l'angolo a prescindere dalla volontà del terzo segno di Fuoco di spiegarsi nel migliore dei modi.

12° posto Vergine: sfuggenti. Nel ménage amoroso del mercoledì nativo qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto, e la motivazione sarà da ricercarsi nell'atteggiamento sfuggente, ed a tratti indisponente, che il secondo segno di Terra avrà nei riguardi del partner.