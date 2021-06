La giornata del 29 giugno sarà piuttosto movimentata per alcuni segni zodiacali. Alcuni eventi stravolgeranno la loro routine quotidiana al punto da lasciare segni profondi.

Per avere un quadro più definito di come amore, lavoro e vita sociale si intrecceranno tra loro, sarà necessario individuare i principali aspetti planetari di domani. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Luna in congiunzione a Giove

Marte in opposizione a Saturno e in quadratura a Urano

Saturno in quadratura a Urano

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo di domani 29 giugno.

Previsioni zodiacali del 29 giugno dall'Ariete al Cancro

Ariete: sul posto di lavoro sarete molto ambiziosi. Vi porrete dei traguardi sempre maggiori da raggiungere e sarete disposti a tutto pur di emergere. Questo atteggiamento vi farà crescere dal punto di vista professionale, ma potrebbe avere ripercussioni profonde sul piano privato. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non superare determinati limiti.

Toro: sarete molto impulsivi nelle scelte che farete. Accetterete mal volentieri i consigli altrui e preferirete passare subito all'azione. In amore, sarete voi a fare la prima mossa. Metterete al bando la paura del rifiuto e proverete a far emergere la vostra personalità. La cosa migliore sarà evitare di essere eccessivamente insistenti, in modo da non innervosire la persona amata.

Gemelli: avrete paura di essere feriti dal partner e dagli amici. Questo vi farà chiudere a riccio e vi spingerà a tenere per voi determinate cose. Farete fatica a sfogarvi e preferirete concentrarvi sul lavoro. Nel tempo libero, proverete a recuperare alcuni hobby del passato. Vi renderete conto di aver bisogno di un po' di tempo solo per voi.

Cancro: avrete alcuni dubbi riguardo al vostro futuro. Tornerete sui vostri passi e analizzerete con attenzione le scelte fatte in precedenza. Non potrete cambiare nulla del passato, ma grazie alla vostra determinazione potrete dare una nuova direzione alla vita odierna. In amore, sarete molto vicini al vostro partner e la complicità di coppia sarà visibile a tutti.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 29 giugno dal Leone allo Scorpione

Leone: vi fiderete ciecamente degli amici. Per voi non esisterà legame più vero di questo. Non accetterete che qualcuno possa tradirvi e, davanti ad alcune incomprensioni, cercherete subito di correre ai ripari. Dal punto di vista professionale, punterete in alto e proverete a sfruttare tutto il tempo a vostra disposizione. Purtroppo, sarà ancora troppo presto per vedere risultati concreti.

Vergine: sarete dei veri maestri dell'organizzazione. Riuscirete ad affrontare ogni imprevisto a testa alta. Non vi farete buttare giù da possibili inconvenienti e proverete a trarre vantaggio da ogni situazione. Con il partner, i rapporti saranno un po' tesi a causa delle recenti liti.

L'unico modo per risolvere la cosa sarà trovare un giusto compromesso.

Bilancia: dovrete combattere contro le vostre insicurezze. Sul posto di lavoro, rischierete di compiere degli errori solo perché non avrete abbastanza fiducia in voi stessi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di intraprendere un percorso personale, in modo da lasciarvi alle spalle i vostri timori. Il partner si mostrerà molto dolce nei vostri confronti.

Scorpione: farete fatica ad accettare alcuni comportamenti del partner. Proverete ad andare in fondo alla questione, ma i vostri tentativi di conversazione si concluderanno con un buco nell'acqua. La tensione tra voi sarà palpabile e anche gli altri se ne accorgeranno.

Per dare una svolta al rapporto di coppia sarà necessario dare spazio alla persona amata.

Astrologia di martedì 29 giugno dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: l'empatia sarà la chiave del vostro successo. Saprete ascoltare i vostri amici e intervenire nei momenti giusti. Non avrete la presunzione di avere la verità in tasca, ma le vostre parole lasceranno il segno. Anche il partner si sentirà a suo agio con voi e tenderà ad aprirsi. Qualche piccolo imprevisto potrebbe spingervi a cambiare alcuni programmi.

Capricorno: non sopporterete i ritardatari e le persone che non faranno fede alla parola data. Vorrete rapportarvi solo con sarà in grado di lavorare duramente, senza scuse o rimpianti. In amore, sarete disposti a tutto per di rendere felice la persona amata.

Proverete a organizzare una piccola sorpresa per il partner e a creare la giusta atmosfera romantica.

Acquario: la stanchezza inizierà a farsi sentire. Per voi, non sarà facile mantenere i vecchi ritmi di vita e cercherete vari modi per prendervi delle pause. Sarete delusi da questo vostro atteggiamento, ma sarà necessario rispettare il corpo e le sue necessità. Il partner sarà molto comprensivo e vi appoggerà in ogni decisione che prenderete.

Pesci: l'immaginazione sarà la vostra arma migliore. Vi aiuterà sul posto di lavoro e nell'ambito delle vostre relazioni. Sarete molto creativi e adorerete scoprire nuovi hobby. Forse, non sarà il momento giusto per dichiarare i vostri sentimenti alla persona amata, ma non dovrete arrendervi: prima o poi arriverà l'occasione perfetta per voi.