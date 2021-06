L'oroscopo del mese di luglio prevede momenti d'oro dal punto di vista sentimentale per i nativi Leone, poiché potranno contare sulla posizione favorevole di Venere, mentre per il Toro le cose potrebbero non andare per il meglio. Una lenta ma interessante risalita coinvolgerà i nativi Ariete, mentre Vergine ricomincerà a dare il meglio di sé al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di luglio 2021 per la prima sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo luglio 2021, 1^ sestina

Ariete: sarà un mese nel complesso discreto per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Venere finalmente tornerà ad agire a vostro favore, ciò nonostante, lo dico fin da subito, non sarà così per molto tempo. Avrete circa 2 mesi di tempo per mettere in risalto il vostro rapporto, dunque non sprecate nemmeno un momento, e godetevi quegli attimi piacevoli che arriveranno tra voi e il partner. Se siete single, o adesso o mai più. Questa sarà la vostra occasione per farvi avanti. In ambito lavorativo Giove tornerà favorevole a fine mese, inoltre Marte sarà positivo, per cui potreste permettervi di ottenere i risultati che sperate dalle vostre mansioni. Voto - 7,5

Toro: se l'inizio di quest'estate vi ha rivelato bei momenti dal punto di vista sentimentale, purtroppo ora dovrete fare i conti con questo caldo cielo dominato dai segni di fuoco.

Secondo l'oroscopo, Venere infatti sarà in quadratura per un po’, e i rapporti con il partner potrebbero complicarsi. Per vostra fortuna però, questo periodo non durerà molto, per cui, se resisterete queste tre settimane, vedrete che continuerete a godere bene del vostro rapporto. Se siete single dovreste dosare bene fascino e razionalità per trovare la persona giusta.

Nel lavoro invece le cose di complicheranno a fine mese, quando Giove tornerà nel segno dell'Acquario, per cui, se avete dei progetti ambiziosi da terminare, dovrete darvi da fare. Voto - 7-

Gemelli: sfera sentimentale brillante ancora per poco per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo del mese di luglio infatti, Venere sarà in sestile dal segno del Leone, ma nella seconda parte del mese, il pianeta dell'amore tenderà a sfavorirvi, spostandosi nel segno della Vergine.

Questo movimento potrebbe influenzare negativamente la vostra relazione, per cui attenti a come si svilupperanno le cose tra voi e il partner. Se siete single se sarete in grado di far nascere un rapporto prima del passaggio di Venere, sappiate che ci saranno problemi tra voi e la persona amata, godendovi una magnifica e indimenticabile estate. Meglio muoversi dunque. In ambito lavorativo Giove tornerà a favorirvi a fine mese, a scapito di Mercurio che lascerò il vostro segno. In ogni caso, avrete l'opportunità di iniziare davvero bene la stagione lavorativa, con grandi aspettative. Voto - 7,5

Cancro: peccato che Venere non sia più nel vostro segno. Poco male in fondo, perché secondo l'oroscopo la vostra relazione di coppia sarà comunque piuttosto accesa, e piena di bei momenti, grazie anche ad un buon affiatamento di coppia, frutto dei vostri sentimenti.

Se siete single alcune piacevoli novità metteranno in voi una grande voglia di fare e intraprendenza, oltre che sognare una vita sentimentale ricca di emozioni. Per quanto riguarda il lavoro l'arrivo di Mercurio favorirà le idee, mettendo a punto una strategia adeguata per massimizzare i vostri successi, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8-

Leone: vi attendono momenti d'oro dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo del mese di luglio. Venere arriva nel vostro segno zodiacale e dalla vostra relazione di coppia non potrete chiedere di più. Sarete i protagonisti indiscussi della vostra vita sentimentale, molto più attiva e frenetica, fatta di momenti d'amore, d'intimità, con il partner, o con la persona che vi piace qualora siate single.

Le probabilità di trovare la persona giusta infatti aumentano, e potrebbe essere un'estate davvero calda per voi. Sul fronte lavorativo invece le cose non sembrano mettersi così bene secondo l'oroscopo. Purtroppo Giove sarà retrogrado, e alcuni vostri progetti potrebbero purtroppo andare in fumo. Un lavoro che v'intriga potrebbe essere troppo lontano dalle vostre aspettative, e sarà meglio cercare fortuna altrove. Fortunatamente però, Marte sarà favorevole, e vi permetterà di non gettare la spugna e andare avanti. Voto - 7,5

Vergine: periodo tutto sommato soddisfacente per voi nativi del segno, anche se Venere non è più così favorevole. Abbiate pazienza, perché il pianeta dell'amore a fine mese entrerà nel vostro segno zodiacale, per cui, che siate single o già impegnati, sfruttate la prima parte del mese per preparare una magnifica sorpresa per la vostra fiamma, che possa scatenare belle emozioni ed esaltare il vostro rapporto, o se siete single, potreste riuscire a fare colpo.

In ambito lavorativo la tensione che c'è stata nel mese precedente verrà meno. Mercurio e Giove dalla seconda metà del mese torneranno ad agire a vostro favore, permettendovi di recuperare terreno e progettare idee migliori ed efficaci. Voto - 8

