L'Oroscopo di domani 22 giugno è pronto a mettere in conto l'ottimo periodo previsto per alcuni segni appartenenti alla prima metà dello zodiaco. In primo piano, lo ricordiamo, la giornata di martedì messa "sottosopra" in relazione all'amore e al lavoro. Le analisi astrali puntano, in questo caso, esclusivamente verso i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: ansiosi di sapere chi avrà fortuna in questa parte della settimana? Ad occupare la zona "top" tra i sei appena nominati senz'altro Cancro e Vergine, classificati entrambi a cinque stelle.

Invece, previsti in giornata "sottotono" secondo le previsioni astrologiche del 22 giugno, chi è nato sotto il segno dell'Ariete, mentre per quelli del Leone si prospetta un periodo segnato con la spunta del "ko". Andiamo pure a svelare la scaletta e confermare quanto appena detto.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Cancro, Vergine;

2° posto - ★★★★: Toro, Gemelli;

3° posto - ★★★: Ariete;

4° posto - ★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 22 giugno, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 22 giugno al segno dell'Ariete preannuncia un periodo non troppo soddisfacente, un po' per colpa degli astri ed un po' per demerito di altri con ascendente nella zona bassa della classifica. Diciamo che dovete cercare di impostare il tutto sulla calma e sulla concentrazione.

A qualcuno l'ansia potrebbe giocare brutti scherzi. In amore, gli astri consigliano di tenere a freno la gelosia: siete troppo irascibili e non è detto che le persone che vi stanno vicino vi possano sempre comprendere. Mantenete, quindi, la calma in tutte le situazioni e cercate anzi di aprire il dialogo, cosa che verrà ben apprezzata e ripagata da chi avete accanto.

Single, siete inquieti per tanti pensieri inerenti la casa, la salute e la famiglia, ma, in realtà, non tutto va così male. Smettetela di preoccuparvi e di vedere sempre nero: ultimamente trovate problemi anche dove non ce ne sono e a lungo andare le persone del vostro ambito potrebbero stufarsi di questo vostro atteggiamento.

Nel lavoro, la routine vi sta opprimendo e con la mente siete spesso assenti. Questo martedì, più che mai e senza che ve ne rendiate conto, potreste perdere delle buone occasioni che non torneranno. Nei limiti del possibile cercate di concretizzare e concentrarvi sugli impegni lavorativi.

Toro: ★★★★. Il prossimo martedì sarà certamente positivo, quindi buono per la maggior parte di voi nativi, a patto di tenere ben salda la testa sulle spalle. In campo sentimentale, le stelle porteranno gioia, entusiasmo e armonia nella vostra giornata; avrete così il desiderio di dedicarvi a tutto ciò che amate con le persone a cui volete bene, sarete più teneri e rassicuranti del solito e la vostra dolcezza sorprenderà il partner.

Una giusta punta di malizia farà perdere la testa alla persona che avete a fianco. Single, il vostro intuito sarà impeccabile, quasi perfetto, questo porterà ad affrontare con lo spirito e determinazione giusti gli eventi della giornata. Gli amici vi cercheranno per supporto e consiglio e riuscirete anche in questo caso ad essere convincenti dando loro un apporto concreto. Nel lavoro, siete nati protagonisti: siete al centro della scena dando sempre nell'occhio: le vostre azioni e le parole non passeranno inosservate. In questo periodo, con le stelle favorevoli sentirete la necessità di progredire nel lavoro migliorando posizione e guadagni, datevi da fare.

Gemelli: ★★★★. Partirà e si concluderà abbastanza bene questa parte della settimana, con un martedì sotto i buoni auspici di Mercurio in trigono a Saturno.

In caso di problemi o dubbi, chiedete pure aiuto a qualcuno della famiglia o agli amici (ovviamente super-fidati!), troverete certamente risposte. In amore, le stelle vi aiuteranno a rendervi conto che qualsiasi cosa accada sapete cadere sempre in piedi. La vostra tenacia e capacità di affrontare le situazioni con maturità, è una dote che dovreste tenervi stretta, perché piace molto al vostro partner e rende il rapporto perfetto. Single, gli inviti ad uscire non mancano: non declinateli, concedetevi spesso delle uscite, incrementeranno la vostra vita sociale e potrebbero far scaturire degli incontri interessanti. Nel lavoro, le stelle benevoli infonderanno magnetismo, fiuto nel muoversi e anche molto senso pratico e una notevole concretezza.

Date ascolto al vostro sesto senso prima di prendere una decisione, rifletterete lungamente: la forza d'animo non vi manca, vi tornerebbe utile quando si presentasse qualche piccolo problema.

Oroscopo e stelle di martedì 22 giugno

Cancro: ★★★★★. Una giornata perfetta in tutto? Diciamo pure che potrebbe essere davvero così, visto che Venere nel segno risulterà in trigono a Luna e Nettuno. Ricordate che proprio attraverso la comunicazione si riescono ad ottenere esiti sorprendenti. Per i sentimenti, avrete energia, benessere e tanta voglia di fare: ecco il menu della vostra giornata, preparato per voi con tanto amore dalle stelle favorevoli. La vita affettiva sarà intensa e avrete tante possibilità di rendere felice il partner: preparatevi ad organizzare qualcosa di speciale.

Single, il cielo suggerisce di fare qualcosa in compagnia dei vostri amici più cari, perché avete bisogno di confidare alcune preoccupazioni e perplessità legate sia alla vita professionale che a quella sentimentale: loro sapranno consigliarvi rendendovi sereni e tranquilli. Nel lavoro, le stelle disegneranno aspetti planetari positivi, così un'ottima notizia potrebbe arrivare per voi, sia per sistemare il bilancio di casa, sia per portare a termine trattive e affari. Metterete a fuoco situazioni lavorative che fino ad oggi erano confuse, riuscirete così in tutti i vostri doveri.

Leone: ★★. In arrivo un martedì 22 giugno nel quale potreste sentirvi un po' giù. Il periodo comunque sarà da impostare tutta all'insegna della calma e/o della riservatezza, su molte cose.

Visto che la giornata di questa parte iniziale della settimana non andrà a vostro favore, non esponetevi ad inutili rischi. Fortunatamente avete sempre la testa sulle spalle e riuscirete, anche se a fatica, a portare a termine ogni incombenza. In amore, è difficile capire cosa passa per la testa al partner in questo momento. A giorni caldo e appassionato, in altri chiuso e sfuggente, come in questi momenti. Lasciate la dolce metà un po' da sola, vedrete che verrà a cercarvi subito per fare la pace con voi. Single, sarà una giornata di irrequietezza destinata a produrre mutamenti nel vostro carattere. Meno male che avete la fortuna di avere veri amici: cercate di passare del tempo con loro e siate più accomodanti e inclini a valorizzare le idee altrui; vedrete che questo vi aiuterà.

Nel lavoro, anche questo martedì non mancherà chi vi farà arrabbiare e chi lancerà battute per mettere alla prova la vostra pazienza: tenete duro e non cedete alle provocazioni! Ne guadagnerete sicuramente in salute senza abbassarvi al livello di chi vi vuole infastidire.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 22 giugno, preannuncia una giornata davvero insuperabile, ben disposta a regalare ottime soddisfazioni a tantissimi di voi nativi. Entusiasmo e fiducia vi daranno una carica incredibile, grazie alla quale riuscirete a dare maggior enfasi e lucidità a tutto il periodo. In campo sentimentale, le stelle metteranno in risalto l'importanza del dialogo, non solo all'interno della coppia ma anche in famiglia.

Guardare il punto di vista dell'altro è sempre importante perché permette di essere più oggettivi anche nei confronti dei propri sentimenti. Single, per voi tutto ciò che riguarda la comunicazione e la vita sociale è di fondamentale importanza. Sarete quindi felici in questo periodo di ricevere molte telefonate o messaggi di invitato a diversi eventi: del resto siete ricercatissimi e tutti vogliono la vostra compagnia. Nel lavoro, il cielo porterà un'idea originale per trascorrere questo martedì in modo diverso dal solito: ascoltate il suggerimento delle stelle e spezzate la routine. Se lo vorrete, riuscirete a coinvolgere i colleghi nelle vostre iniziative per dare il via a nuovi progetti. In tempi più o meno brevi arriveranno ottime soddisfazioni.

