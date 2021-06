L'Oroscopo del giorno 22 giugno è pronto a dare conto su quali saranno i segni più fortunati di questo martedì. Prima di iniziare a predire come andrà la giornata sotto analisi è utile, nonché doveroso, ricordare che l'Astrologia trattata in questo contesto è indirizzata in esclusiva verso i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di sapere come andrà il secondo giorno dell'attuale settimana? Andiamo a svelare l'arcano tastando il polso alle previsioni zodiacali di martedì 22 giugno messe bene in chiaro nell'oroscopo del 22 giugno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di martedì 22 giugno

Bilancia: ★★★★★. In arrivo un martedì 22 giugno certamente "spettacolare" in amore. La seconda giornata dell'attuale settimana, quindi, partirà e terminerà in modo splendido nei sentimenti, già da subito in primissimo piano. In particolare, la parte legata agli affetti primari a partire da quelli più importanti come il partner, la famiglia e gli amici, andranno ad un'altra velocità rispetto al solito. Preparatevi a gustare una delle poche giornate che capitano di rado nella vostra vita quotidiana. In relazione alla coppia, le predizioni di martedì annunciano un periodo davvero solare e produttivo: l'amore che vi lega a chi sapete si rafforzerà ulteriormente, il tutto all'insegna del romanticismo più acceso.

Single, in questo periodo finalmente riuscirete a porre le basi per un rapporto vincente, piacevole e, si spera per voi, duraturo e gratificante. Le stelle saranno lì, pronte per aiutarvi, quindi non fatevi scappare questa opportunità, ok? Auguri anche da parte nostra. Nel comparto lavoro, non incontrerete alcun tipo di difficoltà nel far recepire le vostre idee.

In pratica sembrerà che tutti siano stregati dalla vostra persona, come magicamente sedotti.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì preannunciano una giornata all'insegna della positività ad ogni livello. Non perdetevi d’animo se qualcosa non dovesse andare secondo le attese, ok? Senza indugio, cercate subito di fare chiarezza.

Per i sentimenti, vi accorgerete che con un sorriso sincero stampato sulle labbra tutto diventa più semplice e alla portata. In coppia soprattutto, la giornata vi catapulterà in un'atmosfera molto romantica, quasi da fiaba, con il partner che non potrà non condividere gioia e serenità insieme a voi. Single, sarete molto motivati per uscire e incontrare gente, magari trascorrere una serata all'insegna dell'allegria insieme ai vostri amici: ottimo così! La Luna in Sagittario spinge verso nuove avventure oppure buone amicizie dalle quali potrebbe scaturire un legame improvviso. Brillante la vita di società grazie al Sole in Cancro. Nel lavoro, le stelle avvisano che la buona sorte sarà con voi (ancora per un po') e che alcuni dei progetti più impegnativi già in cantiere stanno per essere coronati dal successo.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo di martedì 22 giugno al Sagittario annuncia l'ingresso della Luna nel segno. Dunque questo particolare periodo della settimana partirà e chiuderà benissimo, diciamo pure "alla grande!" in amore. La comunicazione con il partner sarà più semplice e fluida dei giorni scorsi, quella di martedì infatti sarà una giornata particolarmente idilliaca, in cui tutto sarà perfetto: la Luna riporterà un'atmosfera positiva e felice un po' dappertutto, quindi approfittatene. Alcune situazioni rientreranno, consentendo di placare le tensioni che si erano create tra voi e la persona amata nei giorni scorsi. Per i single, anche se la dolce compagnia di una persona per adesso non c’è, non vi inasprite.

Perché non riempire gli spazi vuoti del vostro cuore dando amore ad un piccolo animaletto? Sarà bellissimo coccolare un gattino o un cagnolino: non è una novità che, ogni tanto, per non sentirsi smarriti c'è bisogno di trovare le giuste complicità affettive... La parte riguardante il lavoro altresì si presume possa essere all'insegna dell'energia e della produttività: andranno a braccetto, approfittatene per mettere in luce le vostre buone qualità.

Oroscopo e stelle del giorno 22 giugno

Capricorno: ★★★★. La giornata di martedì si annuncia discreta, senz'altro positiva per voi del segno. Le nubi che tenevano in ansia per una situazione lavorativa sembrano essere passate e non torneranno per un po' di tempo; merito di una buona soluzione trovata in questi giorni.

In merito agli affetti, probabili cambiamenti in vista: potreste dover scegliere tra una nuova storia oppure rafforzare un legame esistente. Intanto, parlando specificatamente di coppie sposate ma anche conviventi, il consiglio è per una maggiore predisposizione al buon dialogo. Dai, non siate sempre i soliti scontati, la persona amata ha bisogno di sentire viva la vostra attenzione: inventatevi qualcosa! Single, per alcuni di voi un'amicizia potrebbe trasformarsi in un sentimento molto più profondo, per altri ci potrebbero essere in arrivo novità sufficientemente piacevoli, il che potrebbe regalare momenti di vera felicità. Nel lavoro, vi darete un gran da fare cercando di impiegare tutte le ore della giornata a portare a termine quel che vi verrà richiesto.

Dovete rilassarvi ma maggiormente imparando ad accettare eventuali vostri limiti.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali di domani annunciano un giorno dai toni abbastanza grigi. In arrivo probabilmente il cosiddetto periodo "sottotono". In questa giornata o nei prossimi a venire potreste trovarvi in una situazione abbastanza delicata: sarete consapevoli del modo in cui il destino spesso ci mette lo zampino.... In campo sentimentale, specialmente nell'ambito dei rapporti di coppia, aleggia da un pezzo un'aria di scontentezza generale, il che vi rende poco inclini a tenerezze o smancerie varie con il partner. In questo caso, alcuni pianeti suggeriscono di chiarire eventuali malintesi o presunti tali, ovviamente da farsi il prima possibile altrimenti le cose potrebbero peggiorare.

Single, molti di voi stanno attualmente attraversando un periodo di estrema debolezza, sia fisica che mentale. Questa sfavorevole condizione vi arrecherà notevoli svantaggi, in primis nei confronti di determinate persone con le quali potreste trovarvi spesso in contrasto. Nel lavoro, sarete in catalessi tutto il giorno a causa di un po' di stanchezza. Soprattutto per tanta, forse un po' troppa pigrizia, sarete poco produttivi arruffando più del dovuto.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, martedì 22 giugno, predice un periodo in linea generale discreto per molti nativi del segno. Molti, senz'altro, vivranno una giornata buona, ovviamente non esente da piccoli impuntamenti, tra l'altro facilmente gestibili.

Diciamo che avrete il cuore e i sensi leggermente in subbuglio. In amore si profila una giornata abbastanza efficace: cercate di sfruttare al massimo i suoi, seppur discreti, benefici influssi trovando il modo di ritagliare un po' di tempo utile da regalare a chi vi piace o stimate. Diciamo che l'atmosfera si presenta (almeno sulla carta) come abbastanza ricettiva e, se sfruttata con sapienza e tatto, di certo vi permetterà di trovare un'intesa in ambito di coppia. Per coloro ancora single, un amore importante potrebbe nascere dall'oggi al domani. Consiglio: affinché questo evento possa avvenire occorre che vi rendiate disponibili, aperti al dialogo e alla buona conoscenza di nuove persone. Nel lavoro, in alcuni momenti vi mostrerete dubbiosi: sappiate orientare le energie verso obiettivi raggiungibili.

Non fate drammi per ogni piccolezza!

Classifica 22 giugno, le stelle dei dodici segni

Pronti a soddisfare la vostra curiosità nel voler sapere come evolverà la giornata? Bene, in questo caso è stata da poco rilasciata la nuova classifica completa interessante la giornata del 22 giugno. In questo caso il responso astrologico è valido per tutti e dodici i magnifici segni dello zodiaco. Dalla scaletta seguente emerge un evidente dato di fatto: non sarà il solo Sagittario (primo posto) a gongolare. Infatti, tra tutti i segni in analisi ben altri quattro avranno il positivo supporto da parte dell'Astrologia applicata all'amore e al lavoro. Andiamo pure a svelarli dal prospetto disponibile.

Le stelline di martedì 22 giugno: