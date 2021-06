L'oroscopo della giornata di giovedì 10 giugno prevede un'evoluzione positiva in amore per i nativi Ariete, aiutati dalla Luna in buon aspetto, mentre il piano professionale potrebbe essere fortunato per gli Acquario grazie a Mercurio. Discorso d'amore da affrontare per i nativi Capricorno, che dovranno cercare di riconquistare la fiducia del partner, mentre le relazioni sociali saranno piacevoli e produttive per Scorpione. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 10 giugno.

Previsioni oroscopo giovedì 10 giugno segno per segno

Ariete: ci sarà ancora qualche problema riguardante i vostri sentimenti con il partner, ma in questa giornata potreste notare una piccola evoluzione positiva nella coppia.

Tutto ciò grazie alla Luna in buon aspetto, ma anche a Marte, che comincia ad avere influenze positive su di voi. Se siete single ricomincerete a sentirvi un po’ più vivi, con la voglia di vivere ogni momento della giornata. Bene anche nel lavoro grazie a Mercurio che non vi farà mancare la creatività. Voto - 7

Toro: l'oroscopo di giovedì 10 giugno sarà brillante per voi, grazie a questo cielo sereno. Godrete di una buona dose di energie, che in amore vi permetterà di stabilire una perfetta sintonia di coppia. Se siete single sarete molto dolci con tutti e sarà difficile resistervi. Nel lavoro è un periodo un po’ frenetico, ciò nonostante riuscirete a tenere il passo con le tante mansioni da fare.

Voto - 8

Gemelli: secondo l'oroscopo Luna in congiunzione vi darà la giusta spinta in ambito sentimentale. I rapporti di coppia procederanno alla grande e questa giornata sarà adatta per fare qualcosa di piacevole insieme al partner. I cuori solitari dedicheranno il loro tempo alle relazioni sociali. In ambito professionale non ci saranno grandi novità, ma il vostro lavoro lo farete e anche piuttosto bene.

Voto - 8+

Cancro: siete in attesa di novità sul fronte professionale e questo periodo sarà da considerarsi di transizione. Certo, l'impegno da parte vostra non manca, ma la parte migliore del vostro lavoro arriverà presto. In amore Venere accompagna la vostra relazione verso una forte stabilità, fatta non solo di passione, ma anche di progetti da portare avanti insieme.

Se siete single preparatevi a una giornata ricca di emozioni. Voto - 9

Leone: siete alla ricerca di qualcosa di nuovo e migliore per quanto riguarda il lavoro. Secondo l'oroscopo avrete una gran voglia di fare il meglio per elevare la vostra posizione. Mettetevi in gioco e mostrate agli altri tutte le vostre potenzialità. In amore la Luna in buon aspetto vi metterà a vostro agio in coppia, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per i single sarà una bella giornata per stare con una persona che vi attrae molto. Voto - 7,5

Vergine: previsioni astrali di giovedì ancora sottotono per voi nativi del segno. Fortunatamente la Luna non sarà così sfavorevole ancora per molto per cui, in ambito sentimentale, cercate di mantenere la calma senza essere impulsivi verso il partner.

Se siete single presto potrete aspirare a qualcosa di più. Per quanto riguarda il lavoro occuparsi di certe mansioni non sarà così facile, non quando non avrete i mezzi per andare avanti. Voto - 6,5

Bilancia: sarebbe molto bello avere qualcuno al vostro fianco che vi apprezzi e che vi voglia sempre bene, ma secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 10 giugno per il momento non sarà così, single oppure no. Con questa Venere in quadratura dovrete imparare a riconoscere il valore delle persone, soprattutto quelle che vi dimostrano il loro amore giorno dopo giorno. Settore professionale, invece, tutto sommato discreto grazie a Saturno e Mercurio. Voto - 6,5

Scorpione: configurazione astrale più che valida secondo l'oroscopo di giovedì.

Voi cuori solitari sarete più propensi a dare maggior peso alle relazioni sociali, particolarmente piacevoli e produttive, soprattutto per i nati nella prima decade. Se avete una relazione stabile avrete sempre un motivo per essere felici insieme al partner. Molto bene anche nel lavoro, grazie a Giove e Marte in buon aspetto che vi daranno energia e creatività. Voto - 8

Sagittario: un'altra giornata difficile da vivere a causa della Luna opposta. Fortunatamente per voi, l'Astro Argenteo si sposterà nelle prossime ore e in amore presto recupererete e darete prova dei vostri sentimenti. Se siete single ci sono alcune cose che non vanno nella vostra vita e perciò sarà necessario sistemarle. Nel lavoro vi occuperete di quelle mansioni vicine alla scadenza, cercando di non commettere errori.

Voto - 6,5

Capricorno: oroscopo di giovedì difficile per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale ci saranno dei discorsi da affrontare con il partner, per cercare di riconquistare la sua fiducia, bisogna dire però che non sarà affatto facile. I single potrebbero non essere dell'umore adatto per stare in compagnia. Nel lavoro tutto sommato ve la caverete, anche se potreste fare di più. Voto - 6

Acquario: periodo davvero ottimo sotto ogni punto di vista secondo l'oroscopo, grazie in particolare alla Luna in trigono. Sul fronte sentimentale godrete di un ottimo affiatamento di coppia, che vi avvicinerà ulteriormente al partner e vi permetterà di essere felici. Se siete single potrebbe essere il momento di prendere delle scelte a lungo termine.

In ambito lavorativo sarete particolarmente fantasiosi, grazie soprattutto a Mercurio che vi darà tanta creatività. Voto - 8,5

Pesci: secondo l'oroscopo potreste non riuscire a godere al meglio di questa giornata a causa della Luna in quadratura. Poco male, in fin dei conti avrete sempre Venere dalla vostra parte, inoltre l'Astro Argenteo presto tornerà a giocare a vostro favore. Se siete single i consigli da parte delle persone a cui tenete molto saranno ben accetti. Per quanto riguarda il lavoro, invece, sarete in grado di svolgere efficacemente le vostre mansioni, soprattutto i nati nella prima decade. Voto - 7,5