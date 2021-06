Questo secondo weekend di giugno si presenta alquanto positivo per i segni. L'ingresso di Marte in Leone, aiuta il segno a ritrovare fiducia e serenità. Il Cancro ritrova il suo animo da seduttore e si prepara a fare grandi conquiste, così come i Pesci, romantici e passionali. Soluzioni in arrivo per la Vergine.

Di seguito l'Oroscopo completo del fine settimana di sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 per i dodici segni zodiacali.

Oroscopo weekend 12 e 13 giugno 2021

Ariete: il weekend inizia con qualche momento sottotono. In ambito familiare e in amore potrebbero infatti nascere delle incomprensioni legate alla gestione della casa o dell'economia.

Domenica 13 giugno al contrario si può recuperare, torna il buon umore e la serenità nei rapporti con gli altri e le energie non mancano.

Toro: il fine settimana potrebbe riservare un incontro stuzzicante al segno. È il momento perfetto per pensare all'amore, con le stelle proteggono le relazioni che nascono in questo periodo. Bene il lavoro.

Gemelli: il consiglio degli astri per questo nuovo weekend di giugno è quello di non forzare troppo il fisico, ma anche di muoversi con cautela per quanto riguarda la sfera pratica. Stelle positive proteggono l'amore e i rapporti personali.

Cancro: durante il weekend potrete tirare fuori tutto il vostro fascino e lanciare il vostro amo verso la preda desiderata.

Resistervi è impossibile e il divertimento è assicurato. Cautela per il fisico. Bene il lavoro.

Leone: l'arrivo di Marte nel vostro cielo vi riempie di energia e positività. Il weekend è il momento ideale per concedersi un po' di leggerezza, quella che nei mesi precedenti è venuta a mancare. Organizzate una serata tra amici o una cena romantica.

Vergine: l'oroscopo del fine settimana lascia presagire 48 ore interessanti per il segno. Un nuovo amico potrebbe aiutarvi nella risoluzione di alcuni problemi. In amore e in famiglia torna la serenità e anche il fisco è in recupero.

Bilancia: saranno due giornate faticose per il segno. In ambito lavorativo potrebbe nascere un imprevisto, qualcuno potrebbe battersi con voi per la stessa posizione e le tensioni certo non mancano.

Ma voi saprete farvi valere e aggiudicarvi la vittoria.

Scorpione: il consiglio dell'oroscopo per il weekend è quello di staccare la spina, allontanarsi dalle tensione della vita quotidiana e prendersi qualche momento per se e le persone care. Avete voglia di sentirvi leggeri e spensierati, di stare a contatto con la natura e lasciarvi emozionare.

Sagittario: gli influssi di Marte in Leone vi accompagnano e vi proteggono durante il weekend. Sia in amore che in ambito lavorativo il vostro cielo si presenta sgombro di nuvole e ricco di opportunità. Ottima la sfera salutare.

Capricorno: potrebbero essere 48 ore faticose e sottotono per il segno, costretto da cause esterne a fare delle rinunce o annullare i progetti fatti.

L'appoggio di una persona cara può aiutarvi a vedere le cose sotto un'ottica più positiva, non estraniatevi.

Acquario: a causa di Marte in opposizione le giornate di sabato 12 e domenica 13 potrebbero rivelarsi faticose per il fisico e la gestione dei rapporti interpersonali. Ottime stelle proteggono la sfera lavorativa e la carriera.

Pesci: torna il sereno nel vostro cielo. Questo è un weekend romantico, le stelle vi offrono in dono un potente elisir d'amore. Il fisico è in recupero e anche nel lavoro si possono trovare delle soluzioni.