L'oroscopo della settimana che va dal 7 al 13 giugno prevede l'arrivo di Marte nel segno zodiacale del Leone, che dal punto di vista professionale potrà contare su un alleato in più, mentre l'Ariete potrebbe sentirsi un po’ più forte e combattiva. La Luna transiterà nel segno dei Gemelli, che darà una mano ai segni d'aria, un po’ in crisi per via di Venere sfavorevole, mentre Scorpione avrà tante risorse per ottenere discreti successi al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dal 7 al 13 giugno 2021.

Previsioni oroscopo dal 7 al 13 giugno 2021 segno per segno

Ariete: settimana che potrebbe vedere in voi una lieve risalita secondo l'oroscopo.

A partire da venerdì, il pianeta Marte giocherà di nuovo a vostro favore, e soprattutto dal punto di vista professionale, sarete più forti e combattivi. In amore è ancora presto per dire che il vostro rapporto andrà bene, ciò nonostante voi per primi dovrete dimostrare che ci tenete alla vostra relazione. Se siete single sfruttate queste giornate di sole per dedicarvi ai vostri amici, liberando la mente da eventuali preoccupazioni. Voto - 7

Toro: la settimana comincerà con due giornate veramente valide per voi. La Luna infatti sarà in congiunzione, e con Venere in sestile, in amore sarete tra i po’ migliori segni zodiacali. Se siete single potrete ripartire in amore, e con le più rosee aspettative, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro i buoni risultati non mancano, ciò nonostante, Marte da venerdì sarà in quadratura, e potrebbe rendere un po’ più stancante il vostro lavoro. Voto - 7,5

Gemelli: configurazione astrale piuttosto discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Vivrete un bel periodo insieme al partner, soprattutto tra mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà alta nel vostro cielo.

Se siete single vi sentirete più a vostro agio con la gente, e sarete più decisi e romantici. Nel lavoro da venerdì Marte sarà favorevole, e voi avrete modo di recuperare e ottenere nuovamente risultati più che soddisfacenti. Voto - 8+

Cancro: oroscopo della prossima settimana semplicemente stupendo per voi nativi del segno.

In amore la Luna e Venere splendono per voi, regalandovi forti emozioni. Potrebbero però essere anche giornate di riflessione, di crescita, con quella voglia di portare qualcosa di nuovo e importante nella vostra vita di coppia. Se siete single ci saranno nuove conoscenze in vista, che potrebbero rendere quest'estate molto interessante. Bene anche nel lavoro, anche se purtroppo Marte vi lascerà a partire da venerdì. In ogni caso, continuerete ad ottenere ottimi risultati. Voto - 9-

Leone: settore professionale prossimo a dei miglioramenti per voi nativi del segno. A partire dalla giornata di venerdì infatti, Marte entrerà nel vostro segno, e sarà di grande aiuto per cercare di risalire la china e scalare verso il successo.

Dal punto di vista sentimentale la settimana potrebbe non iniziare al meglio, ma già da mercoledì riuscirete a riprendervi alla grande, non solo chi è in coppia, ma anche i cuori solitari che potranno tentare di buttarsi in una bella storia d'amore. Voto - 7,5

Vergine: oroscopo settimanale che partirà in modo molto convincente per voi grazie alla Luna in trigono. Con Venere in sestile inoltre, ve la caverete bene con i sentimenti, almeno inizialmente. Infatti la parte centrale della settimana potrebbe essere la più deludente considerato che l'astro argenteo si sposterà in quadratura. Nulla di grave se riuscirete a dimostrare bene il vostro amore, portando stabilità nel vostro rapporto. Poche novità invece dal punto di vista professionale.

Per ottenere i risultati che desiderate dovrete pazientare ancora un bel po’. Voto - 7-

Bilancia: vi attende un'altra settimana difficile secondo l'oroscopo, questa volta però potreste riceve degli aiuti in più. La Luna infatti sarà in buon aspetto tra mercoledì e giovedì, e queste due giornate saranno molto importanti per cercare di risollevarvi e riavere un bel rapporto di coppia. Se siete single questo periodo è sì stressante, ma nella vita non potete pensare solo all'amore. Dedicate un po’ di tempo anche agli amici. Anche nel lavoro le cose potrebbero complicarsi. Marte infatti sarà in quadratura per un bel po’, e potreste non metterci lo stesso entusiasmo nei vostri progetti. Voto - 6

Scorpione: magari la settimana potrebbe non iniziare sotto il miglior quadro astrale, ma secondo l'oroscopo riuscirete a ricavare belle soddisfazioni.

In ambito amoroso infatti già da mercoledì la situazione dovrebbe essere più serena tra voi e il partner, permettendovi di apprezzare bene il vostro rapporto. Se siete single sarete particolarmente presi dalle questioni d'amore o di famiglia. Per quanto riguarda il lavoro Marte in quadratura potrebbe ostacolarvi, ma fortunatamente Giove sarà ancora favorevole, pronto a indicarvi la giusta direzione. Voto - 7,5

Sagittario: previsioni astrali tra alti e bassi nel corso della settimana per voi nativi del segno. Intendiamoci, non sarà una settimana così pessima, ma dal punto di vista sentimentale meglio fare un po’ d'attenzione tra mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà opposta. Che siate single oppure no, in ogni caso cercherete di godervi al meglio il vostro rapporto.

Buone notizie invece per quanto riguarda il lavoro. Marte infatti arriverà in trigono dal segno amico del Leone da venerdì, e potrà rivelarsi un buon alleato per i vostri progetti. Voto - 7-

Capricorno: oroscopo della settimana che vedrà qualche buona notizia, ma la strada sarà ancora lunga affinché possiate finalmente riuscire a riprendervi. In amore la Luna sarà favorevole fino a martedì, e vi permetterà di respirare un po’ in coppia, ma affiche possiate riprendervi, dovrete cercare di essere delle persone migliori nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro Marte non vi darà più fastidio a partire da venerdì, il che significa che potreste ambire a progetti di più ampio respiro.

Voto - 6,5

Acquario: situazione sentimentale che vedrà qualche miglioramento per voi a partire dal prossimo mercoledì secondo l'oroscopo. Con la Luna in trigono, la vostra relazione tornerà a dominare la scena, dimostrando che quando volete sapete prendervi cura del partner. Ebbene, cercate di fare così anche per il resto della settimana. Se siete single riuscirete ad essere un po’ più spontanei con la vostra fiamma. Nel lavoro purtroppo Marte diventerà opposto. Ciò nonostante avrete ancora il favore di Mercurio e Saturno per fare passi avanti nel vostro percorso professionale. Voto - 7,5

Pesci: oroscopo della prossima settimana più che soddisfacente per voi. Ancora una volta, sarete tra i migliori dal punto di vista amoroso, grazie in particolare a Venere favorevole.

Vi attende un weekend particolarmente romantico in coppia grazie alla Luna in trigono, che vi regalerà intense emozioni. Se siete single sarà sempre il momento perfetto per vivere una bella emozione, in famiglia, con gli amici, o con la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro attenti a qualche piccola incomprensione dovuta a Mercurio sfavorevole. Ciò nonostante Giove rimane dalla vostra parte, molto utile per avere una buona resa nei vostri progetti. Voto - 8,5