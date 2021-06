L'oroscopo della giornata di mercoledì 2 giugno prevede il pianeta Venere passare ufficialmente nel segno del Cancro, pronto a portare emozioni e bei sentimenti ai tre segni d'acqua. Toro avrà modo di iniziare questo mese, e quest'estate al meglio grazie a questo assetto astrale positivo, mentre Capricorno dovrà cercare di mantenere l'equilibrio nella propria vita sentimentale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 2 giugno 2021.

Previsioni oroscopo mercoledì 2 giugno 2021 segno per segno

Ariete: previsioni astrali che purtroppo vedranno un peggioramento di questo cielo per voi.

In amore Venere in quadratura e la Luna alle spalle creeranno qualche difficoltà in coppia, per cui meglio non rigirare il coltello nella piaga toccando certi argomenti. Se siete single il vostro umore giocherà un ruolo fondamentale in questa giornata. Settore professionale ancora tutto sommato discreto, ma dovrete fare attenzione a non commettere errori. Voto - 6,5

Toro: inizia l'estate, e la vostra voglia di libertà comincia a farsi sentire secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. In ambito sentimentale godrete dunque della Luna e di Venere in buon aspetto, che vi doneranno fascino e buon senso, perfetti per una relazione di coppia che funzioni. Se siete single mostrate tutta la vostra sensibilità dinanzi a chi vi piace.

In ambito lavorativo forse non sarete ancora al top della forma, ma ve la caverete davvero bene. Voto - 8

Gemelli: oroscopo di mercoledì che segnerà l'addio di Venere dal vostro cielo. Nulla di così grave in fondo, considerato che il vostro rapporto funziona bene. Attenzione però proprio in questa giornata perché la Luna in quadratura potrebbe disorientarvi un po’, anche voi cuori solitari.

Settore professionale invece ancora soddisfacente, anche se gli imprevisti non mancano a causa di Giove in quadratura. Voto - 7-

Cancro: configurazione astrale che cambia in meglio per voi nativi del segno. La posizione favorevole, della Luna, di Venere, di Giove e di Marte vi permetteranno di godere di una giornata indimenticabile da ogni punto di vista.

Per quanto riguarda i sentimenti infatti ci sarà maggior complicità tra voi e la persona che amate, da intensificare il vostro rapporto. Nel lavoro sarà un nuovo inizio per voi, ricco di opportunità da sfruttare. Voto - 9

Leone: peccato per questa Venere che andrà a mettersi alle vostre spalle. Non sarà un vero e proprio problema, ciò nonostante affinché nel vostro rapporto continui ad essere la giusta intesa, dovrete impegnarvi un po’ di più. Cercate di uscire da seminato e fate qualcosa di originale e davvero piacevole per il partner, o per la persona che vi piace qualora siate single. In ambito lavorativo è frustante non vedere miglioramenti nonostante tutto l'impegno, ma per il momento dovrete cercare di accontentarvi.

Voto - 7

Vergine: è arrivato il momento che anche voi potete dire la vostra secondo l'oroscopo di mercoledì. In amore Venere sarà pronta a donarvi fascino, e il partner potrebbe iniziare a vedervi sotto una luce differente. Se siete single quest'inizio d'estate si rivelerà davvero promettente, soprattutto per i nati nella prima decade. In ambito lavorativo il periodo sarà ancora abbastanza impegnativo. Fortunatamente le energie non mancano grazie a Marte in sestile. Voto - 7,5

Bilancia: si apre un periodo poco favorevole per voi nativi del segno. Dapprima, Venere sarà in quadratura per un po’ di tempo, così come Marte. Nei prossimi giorni inoltre, la Luna sarà in opposizione. Per quanto riguarda i sentimenti dunque potrebbe diventare difficile venire incontro alle esigenze del partner, oppure essere aperti a nuove storie d'amore qualora siate single.

Settore professionale che fortunatamente non cambierà così tanto, ma non mescolate vita sentimentale e lavoro. Voto - 6,5

Scorpione: oroscopo della giornata di mercoledì 2 giugno che vedrà Venere e la Luna in un connubio perfetto per voi, ottimo per quanto riguarda i sentimenti, e godere al meglio della vostra relazione di coppia. Se siete single avrete un sacco di energie in voi, e quella voglia di fare grandi cose in un solo giorno. Per quanto riguarda il lavoro tutto vi sembrerà una sfida, e con Giove e Marte dalla vostra parte, potreste riuscire a centrare i vostri obiettivi. Voto - 8+

Sagittario: configurazione astrale che inizierà a migliorare per voi secondo l'oroscopo, ora che Venere ha smesso di darvi fastidio.

Ciò nonostante per il momento dovrete combattere contro questa Luna quadrata, che in amore rallenterà di qualche giorno la vostra scalata verso una bella storia d'amore. In ogni caso, non abbiate fretta. Arriverà anche il vostro momento. Nel lavoro meglio rispettare le scadenze e le richieste fatte dai vostri superiori. Voto - 6,5

Capricorno: sfera sentimentale ancora piuttosto discreta secondo l'oroscopo, ma attenzione a Venere, ora in opposizione. Per il momento ci penserà la Luna a mantenere una discreta armonia, ma non sarà per sempre così. Se siete single questa sarà l'ultima chiamata per provare a buttarsi in una nuova relazione d'amore. Nel lavoro le collaborazioni con i colleghi più stimati potrebbero rivelarsi un successo.

Sappiate sfruttare. Voto - 7-

Acquario: certi amori non si dimenticano e soprattutto voi single potreste assumere un tono nostalgico secondo l'oroscopo. Forse per via di questa Venere che non sarà più favorevole, ma sarà meglio non farsi sopraffare da certi sentimenti. Se avete una relazione stabile fatevi perdonare dal partner se negli ultimi giorni c'è stato un po’ di malumore. Discretamente bene invece in ambito lavorativo, dove potrete ritenervi piuttosto soddisfatti dei risultati che otterrete. Voto - 7

Pesci: oroscopo di mercoledì grandioso per voi nativi del segno. Questa giornata segnerà l'inizio di un cielo veramente promettente, ricco di opportunità tutte da sfruttare, soprattutto per voi cuori solitari in cerca dell'anima gemella.

Se avete una relazione stabile vi abbandonerete ai sentimenti, formando un'ottima armonia in coppia. Nel lavoro sarete audaci e intraprendenti quanto basta per ottenere i risultati desiderati. Voto - 9