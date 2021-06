Per la giornata di domani, lunedì 7 giugno, l’Oroscopo presenterà una situazione a dir poco eccellente per i segni d'Acqua, per il Leone sul piano passionale e per i Gemelli per quel che riguarda l’aspetto prettamente lavorativo.

Ancora molto in ribasso i segni di Terra, anche se all’ultimo posto si troverà un segno di Fuoco.

A seguire le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni con relativa classifica.

Ottimo per Gemelli

1° Leone: la passione di questa giornata sarà una di quelle che capiterà soltanto poche volte nel corso della settimana, dunque evitate ogni genere d'incomprensione e cercate il più possibile di venirvi incontro anche per le faccende quotidiane.

2° Scorpione: finalmente il vostro intuito prevarrà sul lavoro, portandovi sempre più occasioni e una grande voglia di mettervi in gioco. Potrete fare del vostro meglio anche per la vostra salute, perché solo voi potrete sensibilmente migliorarla.

3° Gemelli: normalmente il lunedì vi porta tanta irritazione, ma quello di domani vi porterà qualcosa di nuovo sul piano lavorativo. I cambiamenti, in meglio, saranno determinanti per il vostro umore, prima che per le vostre finanze.

4° Cancro: questa atmosfera in amore sarà in grado di risolvere anche il dissidio più acceso, senza contare che in questo momento la fortuna renderà anche il vostro umore più incline al romanticismo e alla sfera amorosa.

Dialogo per Bilancia

5° Pesci: sarà una delle giornate in cui la vostra creatività e il vostro intuito troveranno libero sfogo nella sfera professionale. Qualche momento di smarrimento, purtroppo, sarà dovuto alla stanchezza ancora molto radicata: necessiterete di un po’ di riposo serale.

6° Bilancia: sarà ottimo e produttivo interagire più liberamente all’interno del contesto familiare.

Confrontarvi su alcune problematiche, con lo scopo di risolverle, vi conferirà anche una maggiore propensione a essere una squadra.

7° Sagittario: questo lunedì si aprirà con del tempo libero a vostra disposizione, che potrete impiegare essenzialmente in quello che avete omesso di fare ultimamente. Secondo l'oroscopo la serata potrebbe presentare qualche piccola sorpresa molto gradita.

8° Acquario: purtroppo quella di lunedì sarà una giornata piuttosto ferma, in cui non potrebbe accadere niente che possa sollecitare qualche cambiamento. Sul lavoro e negli affari, però, in serata qualcosa potrebbe volgere in meglio.

Vergine sottotono

9° Toro: l’oroscopo vi consiglierà di non essere troppo intransigenti con voi stessi e di prendere le cose con più calma. Questo farà sì che molte situazioni vengano ponderate al meglio, per non prendere decisioni troppo impulsive.

10° Vergine: questo periodo sottotono potrebbe influire sempre più negativamente sulla vostra voglia di fare e di dialogare all’interno della famiglia e della relazione amorosa. Per il momento concentrarsi sul lavoro sarà una soluzione utile per superare gli ostacoli.

11° Capricorno: i contrasti in famiglia non vi permetteranno di agire serenamente sul lavoro e per il momento fare attenzione a eventuali sviste per l’oroscopo sarà fortemente consigliato. Parlare con un'amicizia sincera sarà al caso vostro.

12° Ariete: se avete da fare la spossatezza e la pigrizia stavolta potrebbero mettervi in seria difficoltà, ma al tempo stesso fermarvi per un po’ potrebbe dare il via a una riflessione molto attenta sulle amicizie e sugli affetti in generale.