Nel weekend del 5 e del 6 giugno 2021 per l’Oroscopo i segni di acqua saranno tutti in testa a questa classifica grazie agli influssi di Venere in Cancro, mentre si riscontreranno miglioramenti e stabilità per quelli di terra, in particolare per il Toro e soprattutto per quel che riguarda il lato amoroso.

L’Ariete e il Leone saranno influenzati dalla presenza della Luna. A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

Pesci in testa

1° Pesci: questa settimana è andata magnificamente dal punto di vista finanziario, e questo weekend potrebbe essere anche meglio.

Avrete un cambio di rotta lavorativa, se lo desiderate, e intraprendere una carriera in solitaria secondo l’oroscopo potrebbe darvi tante piacevoli sorprese per il futuro.

2° Cancro: queste due giornate per l’amore potrebbero essere determinanti, perché vi metteranno su una strada che avete sempre voluto percorrere insieme al partner. Ci saranno anche ottime probabilità di rendere l’atmosfera familiare sempre più affiatata e positiva, anche se recentemente ci sono stati diverbi.

3° Scorpione: le amicizie saranno il punto cardine anche di questo fine settimana, e probabilmente per molti altri giorni a venire. Troverete grandi soddisfazioni sul posto di lavoro, soprattutto per la grande intesa con i colleghi.

Qualcuna di queste potrebbe trasformarsi in qualcosa di più intenso.

4° Ariete: per i single ci saranno tante occasioni dettate dal magnetismo che si scatenerà in queste giornate. Vi scoprirete più gentili e disponibili, e con il partner metterete da parte ogni rancore per far spazio alla voglia di trascorrere del tempo insieme, anche dal punto di vista passionale.

Leone ottimo

5° Leone: ci sarà una quiete in famiglia che in cuor vostro avete desiderato e che adesso si sta sempre più concretizzando e stabilizzando. Le energie vi permetteranno di eccellere in qualcosa che forse avete sempre omesso di fare per paura di un fallimento o di distrazioni troppo grandi.

6° Bilancia: non ci saranno le soluzioni di stampo amoroso che avete prospettato per trascorrere del tempo in compagnia del partner.

Spostare la vostra attenzione sul lavoro costituirà una bella distrazione dalle vicissitudini che vi legano alla sfera emotiva e sentimentale.

7° Toro: la vostra intesa amorosa sta piano piano trovando la propria dimensione, in cui poter cominciare ad avvicinarvi al partner per poter dare alla vostra storia uno slancio emotivo più sentito, altrimenti dovrete necessariamente vedere quali sono i punti deboli della vostra relazione.

8° Capricorno: sicuramente il vostro umore migliorerà ulteriormente e comincerete a vedere qualche spiraglio di luce, soprattutto per quel che concerne il lavoro. Dovrete prestare molta più attenzione alla concentrazione, perché state attraversando un periodo in cui è facile farla calare.

Tensione per Vergine

9° Vergine: anche se aleggerà un po’ di tensione certamente saprete come gestirla, perché ora come ora non potrete permettervi di entrare in contrasto con la vostra squadra lavorativa. Questo momento difficile però sarà supportato da una amicizia che saprà dimostrarvi molto affetto.

10° Acquario: avrete qualche impegno in più, e questo in un fine settimana potrebbe arrecarvi un po’ di noia. Ora come ora lo stress e il cattivo umore potrebbero prendere il sopravvento e non darvi un attimo di tregua. Dovreste ritagliarvi dei momenti da dedicare esclusivamente a voi stessi.

11° Sagittario: la vostra vivacità in questo fine settimana sarà pressoché assente sul lavoro, perciò potrebbe capitare che un affare non vada in porto o che possa verificarsi un contrattempo che non vi permetterà di portare a termine un progetto o comunque una idea su cui contavate moltissimo.

12° Gemelli: siete preda della stanchezza e dello stress, e contro di questi soltanto il riposo potrà realmente costituire secondo l’oroscopo un giro di vite per la vostra situazione. In amore ci sarà qualche contrasto che vi porterà a una riflessione generale sulla vostra relazione.