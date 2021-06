L'Oroscopo di domani 7 giugno si prepara a dare il benvenuto ad una nuova giornata. Sarà buono o portatore di incognite il prossimo lunedì? E questa è la domanda a cui ci appresteremo a dare la giusta (si spera) risposta nel trattato astrologico odierno. Intanto ricordiamo che ad essere analizzati su amore e lavoro in questo contesto i soli sei segni relativi alla prima sestina dello zodiaco. Per essere precisi andremo a parlare in esclusiva dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Nella giornata sotto esame a godere a pieno dell'apporto positivo delle effemeridi sarà l'Ariete, meritevole delle cinque stelline della fortuna insieme al Toro, simbolo considerato alla pari del sopracitato segno di Fuoco.

Tutto in salita (o quasi) intanto, in base a quanto messo in evidenza nelle previsioni astrologiche del 7 giugno, per coloro appartenenti al simbolo astrale dei Gemelli: a quest'ultimi gli astri hanno riservato un giorno da considerare come "sottotono" a causa della pessima quadratura rilasciata da Nettuno nei confronti di Mercurio pianeta di settore.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Toro;

2° posto - ★★★★: Cancro, Leone, Vergine;

3° posto - ★★★: Gemelli.

4° posto - ★★: NESSUNO

Previsioni zodiacali del 7 giugno, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 7 giugno al segno dell'Ariete predice una giornata più che ottima, sicuramente portatrice di tangibili speranze alla maggior parte di voi nativi.

Valutata nel complesso come decisamente serena e rilassante, la giornata in questione porterà grosse soddisfazioni in campo sentimentale e/o nei rapporti interpersonali in generale. In amore, le stelle di oggi creeranno un'atmosfera molto dolce, a tratti un pizzico sbarazzina. Saranno ottimi i rapporti con il partner: provate pure a sviluppare un'intesa maggiore, più profonda, vedrete che raggiungerete un buon livello di complicità.

Se potete, regalatevi una serata intrigante a sfondo passionale: non ve ne pentirete! Single, durante questo lunedì vi ritroverete a fare cose impensabili che, conoscendovi, non credevate mai di poter fare. Vi sveglierete in perfetta forma fisica e mentale e questo vi consentirà di essere estremamente aperti verso le novità pronti a provare avventure insolite.

Nel lavoro, avrete l'occasione di contattare tutte quelle persone che ritenete vi possano aiutare nella realizzazione dei vostri progetti. Trascorrerete una giornata molto proficua.

Toro: ★★★★★. Giornata altamente efficace: in gran parte trascorrerà all'insegna della curiosità e del buon umore, alla ricerca di quel 'qualcosa' che - diciamocelo pure - nemmeno voi sapete bene di cosa si tratta... In campo sentimentale, vi sentirete incapaci di comprendere e di esprimere a parole le ispirazioni che veleggiano nella vostra mente e fanno ressa nella vostra anima. Le stelle saranno davvero generose con voi già in coppia, regalando emozioni difficili da dimenticare soprattutto se da tanto che non le provavate.

Single, gli astri saranno dalla vostra parte. Trascorrerete la giornata in maniera splendida, senza turbamenti, cosa che vi aiuterà ad acquisire nuovamente fiducia nella vita. Preparatevi a ritrovare un po' di sano ottimismo proprio ad inizio settimana. Nel lavoro, vi stupirete dell'effetto positivo che farete alle persone. Infatti tutti saranno grati della vostra presenza e riconosceranno il vostro operato. L'umore si risolleverà dopo tanto tempo e vi convincerete che i vostri sacrifici passati non sono stati inutili.

Gemelli: ★★★. Il prossimo lunedì si prevede sottotono per voi appartenenti al segno. In alcuni casi farete fatica a concentrarvi; non saranno le energie a farvi difetto ma sarete piuttosto distratti da altri interessi.

Sarebbe meglio rimandare decisioni importanti a tempi migliori. In amore, le stelle vi suggeriscono di battere in ritirata, magari cercando di evitare le solite riunioni familiari o tra parenti. Vi sveglierete con il piede sbagliato (forse), perciò avrete una vena così polemica che difficilmente potrete andar d'accordo con gli altri. Soprattutto con la vostra metà stenterete a dialogare e, in qualche caso, vorrete solamente restare da soli. Single, trascorrerete questo lunedì con un po' di nostalgia dei tempi passati senza capirne il motivo. Questo potrà costituire un campanello di allarme per chiedervi se siete davvero felici delle scelte che avete fatto e della vita che state conducendo...

Nel lavoro, prenderete la giornata come una palla al balzo e vi metterete in pari con tutto ciò che avete lasciato in sospeso. In attesa di avere più tempo, fate un grosso respiro e con forza e coraggio porterete a termine gli impegni.

Oroscopo e stelle di lunedì 7 giugno

Cancro: ★★★★. Giornata non male davvero, anche se in alcuni frangenti potrebbe sembrare poco efficace da vivere. In alcuni casi una notizia darà una carica pazzesca, sarete più energici e propositivi del normale e riceverete un sacco di complimenti per quanto state facendo. Senz'altro, miscelando una buona dose di senso pratico alla vostra fantasia troverete certamente ciò che state cercando. Per i sentimenti, la vita di coppia non presenterà particolari sorprese e le cose procederanno tranquillamente in un atmosfera di grande armonia.

Continuate ad amare i piaceri che la vita vi offrirà e non tiratevi indietro di fronte a nuove sfide che si potranno presentare. Single, quella di lunedì sarà per voi una giornata fortunata. Le stelle vi sorrideranno regalando gioie, soddisfazioni e tante piacevoli sorprese che mai vi sareste aspettati di ricevere. Nel lavoro, le stelle favoriranno oggi l'elaborazione di nuove idee e nuovi pensieri. Sarà soprattutto il vostro spirito creativo a travolgervi e a portarvi lontano, verso traguardi ancora sconosciuti ma sicuramente molto interessanti per la vostra carriera.

Leone: ★★★★. Il prossimo lunedì, giornata relativa all'inizio settimana, a molti di voi del segno porterà tanta normalità espressa dalle solite quattro stelle indice di mediocre routine.

Se riuscirete a mantenere un atteggiamento discreto e riservato, eviterete senz'altro di non farvi coinvolgere in una diatriba a livello interpersonale abbastanza pesante: se dovesse succedere, da buoni Leone ve la caverete egregiamente. In amore, proverete gli ardori della passione, i moti della gelosia, gli impeti dei sensi e li vedrete tramutarsi tutti in romantiche tenerezze con la persona amata. Potrebbe essere così il momento giusto per realizzare quei progetti amorosi che tenevate chiusi nel cassetto da un po’ di tempo, esaudendo così i vostri desideri e quelli del partner. Single, seguite i consigli delle stelle e provate già da adesso a guardare da un altro punto di vista le persone che vi circondano.

Le azioni che verranno poste in essere nel periodo potrebbero risultare vincenti nel medio termine. Nel lavoro, sarete brillanti e ricchi di idee. Non vi farete sfuggire nessuna occasione e avrete la possibilità di alimentare le vostre entrate in modo da vivere meglio la giornata.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 7 giugno, predice una giornata in linea con la classica normalità, dunque non troppo positiva e nemmeno tanto negativa. Forse un incontro decisivo potrebbe cambiare per sempre la vostra vita, tenetelo a mente... In amore intanto, vi siete lasciati alla spalle un periodo di incomprensioni e state vivendo con gioia questi momenti di equilibrio della vostra vita. In campo sentimentale quindi la fortuna e il fascino saranno vostri fedeli compagni.

In alcune situazioni gli astri vi aiuteranno ad esprimere i vostri veri sentimenti: in tanti vivrete l'esuberanza di una vita a due colma di buoni propositi. Infatti in coppia l'intesa sarà piena, tenera e felice: a tutto questo si potrebbe aggiungere una romantica cena solo per due e il gioco sarà fatto. Single, la circolazione di nuove idee è sempre una cosa positiva e voi ora siete disponibili ad ascoltare i suggerimenti degli altri. La presenza delle stelle renderà grandioso lo scambio tra voi e gli amici, rendendo quest'ultimi sempre pronti ad aiutarvi. In campo lavorativo dovrete lavorare sodo e fidarvi solo delle vostre intuizioni, senza lasciarvi influenzare dalle opinioni altrui. Le configurazioni astrali non dovrebbero intralciare troppo il cammino, soprattutto se fosse il vostro primo impiego.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di lunedì 7 giugno.