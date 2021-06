Nuovo appuntamento settimanale con l'oroscopo. Nella settimana a cavallo tra la fine di giugno e l'inizio di luglio tante cose accadranno sul piano astrologico: c'è chi dovrà fare i conti con alcune questioni complicate e chi si prepara per una piccola vacanza di relax.

Relativamente all'amore, al lavoro e alla salute, approfondiamo le previsioni astrologiche relative alla settimana che va da lunedì 28 giugno a domenica 4 luglio 2021 per tutti i segni zodiacali.

La settimana dal 28 giugno al 4 luglio secondo l’oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Sul versante amoroso, il mese di giugno finirà benissimo per molte coppie innamorate, tra emozioni inedite e una grande passionalità.

Avrete voglia di fare tante cose, di introdurre novità importanti nella vostra storia d’amore, almeno per i primi giorni della settimana tutto procederà a gonfie vele. Se il vostro cuore è solo da troppo tempo, questa settimana potrebbe farvi affossare tra dubbi e incertezze, potreste scoprire che la persona che vi piace tanto ha deluso le vostre aspettative. Qualunque sia il motivo, non buttatevi giù e siate pazienti, l’estate è ancora lunga e promette tante novità. In campo lavorativo, è molto importante essere lucidi, se volete ottenere il massimo o migliorare le vostre entrate, dovete mantenere alta la concentrazione. Qualche problema in più potrebbe esserci solo per le attività a condizione familiare.

Sul fronte salute, saranno giornate piene di energia e per tutta la settimana riuscirete a mantenere un buon equilibrio.

Toro – Sul fronte amore vi aspetta una settimana coinvolgente. Le coppie che hanno discusso in questi ultimi tempi, finalmente avranno le occasioni giuste per fare chiarezza, affrontare gli argomenti più scomodi, quelli che di solito non vi mettono d’accordo.

Cercate di organizzare qualcosa di speciale solo per voi due nel primo fine settimana di luglio. Per i cuori solitari del segno ci sarà la possibilità di riflettere su quale persona avere accanto. Di sicuro non trascorrerete questo fine giugno pensando e uscendo solo con amici. È un ottimo periodo per trovare lavoro, cambiare quello attuale o migliorare la vostra posizione, soprattutto per incrementare i guadagni e raggiungere un equilibrio tra uscite ed entrate.

Riflettete con saggezza e lucidità, e cogliete il meglio a ogni opportunità. Se non fate sport iniziate a praticarlo in questa settimana, perdere peso e tonificare il vostro corpo sarà più agevole.

Gemelli – In amore, si preannuncia una settimana abbastanza piacevole e scorrevole, l’ideale sarebbe migliorare la vostra vita sociale, il dialogo con le persone che amate, per capire che cosa volete veramente da un rapporto di coppia o da un’avventura. Se ci sono pratiche da affrontare o da risolvere, questa è la settimana perfetta per le vostre esigenze. Alcuni single del segno bramano la voglia di vivere un love story fuori dalle righe. In campo lavorativo, non ci sono grandi novità all’orizzonte ma grazie alla vostra capacità di comunicazione riuscirete a mettervi in luce e a fare trattative eccezionali.

Discreta la possibilità di migliorare le entrate. Sul fronte salute, godete di una discreta vitalità e di una bella grinta, questi giorni vi offrono la possibilità fare scelte giudiziose.

Cancro – Sul versante amore, è un periodo davvero sereno che vi permette di concretizzare i vostri progetti, sia familiari che personali. I primi giorni della settimana richiedono tanta pazienza, soprattutto nei rapporti di coppia segnati ancora da questioni o rancori in sospesi. In ogni caso, avrete la possibilità di dialogare e chiarire. Sicuramente a fine giugno alcuni single del segno potrebbero trovare l'anima gemella. In campo lavorativo, con il passare dei giorni riuscirete a mettere ordine al caos nel vostro ambiente professionale e finanziario; potreste ricevere una sorpresa insperata.

A parte le prime giornate caratterizzate da stanchezza o svogliatezza, starete bene nella seconda parte della settimana. Ottimo periodo anche per migliorare il vostro aspetto esteriore.

Previsioni degli astri fino al 4 luglio 2021: da Leone a Scorpione

Leone – Sul fronte amore, qualche tensione potrebbe colpire anche la sfera familiare e con gli amici c’è incomprensione. Sfruttate bene questa settimana e trovate un accordo in caso di problemi. Per i single potrebbe essere una settimana contraddittoria ma non per questo sfavorevole per fare incontri di un certo spessore. In campo lavorativo, godete di ottime opportunità, anche per gli affari e gli investimenti. Le stelle vi mettono in guardia dall’essere impulsivi e frettolosi nei primi giorni e distratti e svogliati nel fine settimana.

Cercate di difendere a tutti i costi la vostra posizione ed tutto andrà a meraviglia. In salute, siete meno sereni, forse presi da inquietudini.

Vergine – In amore, anche se è una settimana di alti e bassi le stelle vi permettono di fare dei grandi miglioramenti nei rapporti coniugali. Forse qualche contraddizione vi aspetta in famiglia, negli affetti, oppure nella sfera privata. Qualche persona scomoda potrebbe seminare zizzania con il vostro partner, quindi tenete alta la guardia. La bella notizia è che nei primi giorni di questa settimana vi regalano sensazioni intense e profonde. Per i single fioccano le cotte. In campo lavorativo, è importante chiudere con il passato e aprirsi di più alle nuove esperienze, ai nuovi punti di vista.

In salute, dovete mettere in conto ancora qualche difficoltà fisica, ma si tratta di un momento passeggero.

Bilancia – Sul fronte amore, la settimana regala momenti piacevoli e altri irritanti. Viaggi e vita sociale sono incoraggiati dalle stelle estive. Nel primo weekend di luglio apparite meno brillanti a causa dei problemi che incidono sul vostro umore. State alla larga da discussioni che potrebbero prendere una brutta piega. Ai single l’Oroscopo consiglia di concentrarsi su se stessi e sulle ferite ancora aperte e che molto probabilmente impediscono di essere obiettivi nella ricerca dell’anima gemella. Nonostante qualche tensione, buona parte della settimana potrebbe essere molto positiva per lavoro e denaro.

In salute, vi sentirete bene, nonostante i continui alti e bassi nell’umore. Trovate un modo benefico per scaricare la tensione.

Scorpione – In amore, la gelosia è la protagonista indiscussa di questa settimana. Con questo cielo astrologico questo periodo potrebbe lasciare il segno nel vostro cuore, ma soprattutto nel cuore altrui. Nei giorni centrali vivete variopinte sensazioni, vi sentite divisi tra il dubbio e la voglia di lasciare perdere. In ogni caso, a fine settimana riuscirete a chiarire ogni cosa, attenzione, però, a non essere troppo possessivi. Alcuni single del segno diventano protagonisti della nascita di una storia d’amore o di flirt da ombrelloni. Vi aspettano giornate molto calde e non certo per il clima.

Nonostante alcune difficoltà, non vi mancano mai coraggio e audacia per affrontare e risolvere ogni evenienza in campo lavorativo. Quest’ultima parte di giugno potrebbe essere molto vantaggiosa, approfittatene e datevi da fare. Settimana spettacolare per la vostra salute, vi sentirete bene.

Amore, lavoro e salute secondo l’oroscopo fino al 4 luglio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, dovete fare attenzione a non incappare in qualche equivoco, potrebbe mettere alla prova le relazioni di coppia. Cercate, quindi, di essere chiari, concisi e diretti ma non scortesi. Anche se i vostri progetti tarderanno a concretizzarsi, siate pazienti, il vostro momento arriverà ma in questo periodo è importante correggere o migliorare la rotta.

Se state rimpiangendo un vecchio amore e avete difficoltà a innamorarvi di un’altra persona, restate sereni perché sarete coinvolti in una nuova avventura. In campo lavorativo, potreste essere poco lucidi, confusi o troppo impulsivi e frettolosi. E tutto questo potrebbe appesantire i vostri rapporti con colleghi o soci. Siate cauti, se è possibile, rimandate eventuali scelte o fatevi consigliare da un professionista fidato. Sul fronte salute, svuotate la mente prima di andare a letto, arrovellarvi su quanto vi preoccupa non vi aiuterà a trovare un buono equilibrio.

Capricorno – In amore questo è il periodo adatto per fare una breve vacanza con il partner. Tra imprevisti domestici o familiari, disaccordi con il coniuge e piccoli disguidi, menomale che ci saranno le stelle che vi renderanno più morbidi, meno intransigenti e polemici.

Tuttavia, l’andamento del rapporto di coppia oscilla tra alti e bassi, a giorni affettuosi e comprensivi, in altri rabbiosi e attaccabrighe. Lo stesso discorso vale anche nel settore del lavoro, tuttavia, dovete stare molto attenti a non commettere gli stessi errori del passato e a non prendere decisioni avventate. Nella salute, a causa del cambio di stagione, potrebbe esserci un calo della vitalità, non tirate la corda e riposatevi di più.

Acquario – Sul fronte amoroso, partenza della settimana in salita per i rapporti interpersonali. Questa settimana vi permette di fare nuove amicizie e di godervi pienamente la stagione estiva. La settimana potrebbe sembrare troppo bella, tra emozioni inedite e la voglia di condividere tutto con la persona amata.

Poi, forse, per una parola di troppo o per un po’ di gelosa poteste vivere qualche giornata meno idilliaca. Se vi capitano momenti no, andate a fondo ma con mano leggera. Amicizie, divertimenti e novità colorano allegramente le vostre giornate da single. In campo lavorativo, per i rapporti professionali questa settimana potrebbe partire alla grande. Carriera, affari, entrate, investimenti, tutto sarà incoraggiato dai transiti favorevoli. Se siete avete un lavoro dipendente, aspettatevi buone notizie o un riconoscimento. Se siete in cerca di lavoro, s’intravede qualche buona occasione all’orizzonte. Attenzione alla linea e alla salute, energia e costanza sono ottime per tutta la settimana.

Pesci – Amore tra alti e bassi, come il vostro umore. Molti dei dubbi che vi avevano attanagliato svaniranno gradualmente. Se convivete, dovete mettere in conto qualche intromissione esterna. Nulla a cui voi non siate già abituati. Giorno dopo giorno capirete che cosa vi serve per essere davvero felici, insomma, il mese di giugno si concluderà in maniera positiva. Nella prima parte della settimana avete la possibilità di fare affari interessanti o stringere alleanze importanti. Nella seconda parte, invece, siete costretti a rivedere i vostri progetti a causa di errori o disguidi. Resistete, questo periodo potrebbe riservarvi novità favorevoli. Sul fronte salute, le vostre forze potrebbero essere soggette ad alti e bassi, forse a causa di un po' di tensione nervosa o per un disturbo che vi trascinate da troppo tempo. Infine, l’oroscopo conferma che dalla prossima settimana di luglio vi sentirete sempre meglio.