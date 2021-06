L'oroscopo della settimana che va dal 28 giugno al 4 luglio prevede un Leone molto più agguerrito e romantico dal punto di vista sentimentale, forte non solo di Venere in congiunzione, ma anche della Luna favorevole, mentre un po’ di stress a lavoro potrebbe farsi sentire per la Vergine. Toro faticherà un po’ a esprimere i propri sentimenti, mentre i giochi di sguardi affascineranno i nativi Sagittario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 28 giugno al 4 luglio.

Previsioni oroscopo dal 28 giugno al 4 luglio segno per segno

Ariete: sarà una settimana decisamente migliore rispetto alle precedenti secondo l'oroscopo, soprattutto grazie al fatto che Venere finalmente vi sorriderà.

La vostra relazione di coppia funzionerà molto meglio e le possibilità di fare colpo per voi single aumenteranno. Particolarmente fortunate le giornate di giovedì e venerdì, quando la Luna sarà in congiunzione. Sul fronte lavorativo le energie non mancheranno e sarà davvero difficile commettere degli errori. Voto - 8,5

Toro: questa settimana sarà dura per voi nativi del segno, tormentata in particolare da tanto stress. Dal punto di vista sentimentale tensioni e litigi renderanno difficile la gestione del vostro rapporto, per cui forse sarà meglio che vi prendiate qualche momento tutto per voi, in maniera tale da riflettere. Se siete single potreste non sentirvi pronti a impegnarvi in un rapporto serio.

Nel lavoro la comunicazione è molto importante, per cui non mettevi all'angolo svolgendo le vostre mansioni da soli. Voto - 6

Gemelli: settimana piena di novità per voi nativi del segno, anche se non sarà perfetta. In ambito sentimentale Venere in sestile vi aiuterà a tenere affascinante e romantica la vostra relazione di coppia.

Attenzione però tra lunedì e martedì, quando la Luna sarà in quadratura. Se siete single guardatevi pure intorno e provate a conoscere nuova gente. Nel lavoro non è ancora il momento giusto per ottenere il meglio, per cui non strafate. Voto - 7,5

Cancro: oroscopo della prossima settimana piuttosto piacevole per voi nativi del segno.

Dal punto di vista sentimentale godrete di una bella Luna fino a martedì. Fate attenzione, però, subito dopo, perché l'astro argenteo sarà in quadratura e potrebbe causare piccole incomprensioni. Se siete single gli incontri casuali vi piacciono tanto e proprio da lì potrebbe nascere qualcosa. Nel lavoro i risultati non mancano, ma forse una piccola vacanza per sfuggire da questo caldo potrebbe non dispiacervi. Voto - 7,5

Leone: settimana eccellente sotto il profilo sentimentale secondo l'oroscopo. Avere Venere dalla vostra parte vi renderà affascinanti e romantici. Inoltre la Luna favorevole tra giovedì e venerdì darà quella marcia in più soprattutto ai single: sarete più agguerriti e passionali che mai.

Nel lavoro siete in attesa di alcune risposte importanti, anche se bisogna dirlo, sta passando un po’ troppo tempo. Voto - 8+

Vergine: oroscopo di una settimana che potrebbe non iniziare con il piede giusto, a causa della Luna opposta. Ciò nonostante non sarà un grosso problema, sarete in grado di riprendervi facilmente da alcune piccole incomprensioni di coppia. Se siete single vi rimetterete in gioco, ma in maniera cauta. Nel lavoro Mercurio e Giove in quadratura continueranno a creare contrattempi: portare a termine certi incarichi sarà difficile. Voto - 7-

Bilancia: segno in forte risalita da quando Venere si trova in sestile. Via le energie negative dunque, perché dal punto di vista sentimentale il romanticismo dominerà la scena, soprattutto per voi nati nella seconda decade.

Se siete single prendete le conoscenze estive con un po’ di leggerezza. Abbiate riguardo per chi si dichiara a voi. Nel lavoro presto ci saranno delle novità interessanti, che non andranno sottovalutate. Voto - 8-

Scorpione: periodo sicuramente poco entusiasmante per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo della prossima settimana, con Venere in quadratura sarà difficile ottenere la fiducia del partner, soprattutto quando ci sono continue discussioni. Una piccola tregua ci sarà tra lunedì e martedì, ma non aspettatevi niente di che. Se siete single Venere ostacola il vostro corteggiamento, meglio pensare bene a quel che fate. Continuano i successi in ambito lavorativo, anche se non avranno lo stesso sapore di prima.

Voto - 6,5

Sagittario: atletici e scattanti secondo l'oroscopo della settimana, grazie in particolare a Marte in trigono. Questo cielo in ambito lavorativo vi garantisce discrete prestazioni e voi non potrete che essere soddisfatti dei risultati che otterrete. In ambito sentimentale l'inizio della settimana potrebbe essere un po’ deludente a causa della Luna, ma con Venere in trigono i giochi di sguardi e i gesti romantici non mancheranno, anche per voi cuori solitari in cerca dell'amore. Voto - 8

Capricorno: oroscopo settimanale fatto di bei momenti dal punto di vista sentimentale. Questo cielo sarà tutto sommato valido per godere appieno della vostra relazione di coppia. Forse ci vorrà un po’ di tempo, ma il periodo dei litigi è ormai finito.

Se siete single apritevi pure a nuove conoscenze, senza però essere troppo ambiziosi. Nel lavoro la situazione rimarrà pressoché stabile, con discreti successi in arrivo. Voto - 7,5

Acquario: vi attende un periodo difficile per quanto riguarda i sentimenti. Secondo l'oroscopo Venere in opposizione non gioverà affatto al vostro rapporto e sarà dura spiegare le vostre intenzioni al partner. Se siete single meglio non prendersi delle inutili cotte al momento, perché creeranno solo problemi di cuore. Settore professionale nel complesso discreto, con buone idee da sviluppare grazie a Mercurio in trigono. Attenti però alla vostra salute. Voto - 6,5

Pesci: settimana che partirà in maniera piuttosto convincente per voi nativi del segno.

In amore la Luna vi sorriderà fino a mercoledì, lasciando spazio a emozioni e dolci sentimenti. Se siete single questo periodo potrebbe essere davvero fortunato se sfruttato bene. Nel lavoro manterrete alta la concentrazione e otterrete buoni risultati al punto da rimanere stupiti voi per primi, tutto grazie al sostegno di Giove. Voto - 8