L'Oroscopo del giorno 11 giugno 2021 è pronto a dare una marcia in più al prossimo venerdì. Ansiosi di scoprire come sarà la giornata prima dell'inizio del nuovo weekend? Proprio in questo periodo l'Astrologia ci segnala due transiti planetari di elevata caratura: l'ingresso della Luna in Cancro e il cambio di settore del Pianeta Marte che dal comparto del Cancro passa a quello del Leone. Alla luce di quanto appena sottolineato, iniziamo pure a tastare il polso alle previsioni zodiacali di venerdì togliendo dapprima il velo all'oroscopo del 11 giugno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di venerdì 11 giugno

Bilancia: ★★★. Partirà decisamente al rallentatore (leggasi pure "sottotono") questo nuovo venerdì di fine settimana. Il periodo, valutato in questo contesto con le tre stelle della normalità, sarà abbastanza impegnativo per molti di voi del segno. In amore invece, se nutrite dubbi o insoddisfazioni nell'attuale relazione amorosa, sfruttate l'imminente transito della Luna (questo venerdì da Gemelli passerà in Cancro), senz'altro di buon auspicio per chiarire eventuali divergenze o differenti punti di vista. Vedrete che poi, se tutto dovesse andare come da voi sperato, vi sentirete molto meglio. Fatevi aiutare da qualcuno più tollerante, magari già ferrato in materia, invitandolo a risolvere eventualmente le questioni che vi affliggono.

Single, non è certo questo il momento di avanzare critiche su una persona, meglio stare zitti e ascoltare in silenzio. Se avete il cuore in subbuglio, scacciate i pensieri negativi dalla vostra mente e non pensate cose "strane" sulla vostra vita, vedrete che passerà. Nel comparto lavoro infine, impartire ordini o dare consigli forse vi renderà nervosi, quindi, se non sarete preparati, le persone che avete vicino non vi ascolteranno affatto.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì annunciano la possibilità di vedere arrivare ottime notizie in quelle situazioni che avete a cuore in questo momento. In alcuni casi potreste sentire la necessità di spingervi oltre le vostre possibilità, magari cercando di prendere iniziative di un certo livello: se vi sentiste di osare, fatelo pure, avrete l'appoggio incondizionato delle stelle.

Per i sentimenti, il periodo analizzato sarà sicuramente meraviglioso grazie alle buone influenze di astri altamente di parte, Luna e Sole in testa. In moltissimi casi sarete di ottimo umore e riuscirete a trasmettere felicità e benevolenza a tutti quelli che vi stanno intorno, in primis al vostro amato partner. Siamo sicuri che la persona che avete nel cuore ricambierà con altrettanto affetto. Single, il vostro bisogno di libertà vi renderà più attraenti agli occhi degli altri. State uscendo definitivamente dal guscio ed avete più consapevolezza delle vostre esigenze: trasformatele pure in risorse positive da sfruttare nella vostra vita amorosa. Nel lavoro, avrete i riflettori puntati sulle questioni finanziarie.

Tranquilli, perché possedete la chiave giusta per aprire la porta a nuovi orizzonti o per cercare le soluzioni ai problemi; starà a voi saperla usare nel modo più adeguato.

Sagittario: ★★. L'oroscopo di venerdì 11 giugno al Sagittario indica in stallo il periodo. Dunque evolverà sotto i poco graditi auspici del "ko" questa parte finale della settimana lavorativa. Per qualcuno di prima decade sarà abbastanza sommessa la giornata in analisi soprattutto nei rapporti con familiari, colleghi o con gli amici di sempre. In amore, il periodo invita alla pazienza e alla prudenza. Se avete iniziato da poco una storia, cercate di dedicare più tempo alla stessa, e sapete il perché? Ovviamente per il fatto che ogni rapporto di coppia va coltivato con costanza, a patto di volerlo far crescere, altrimenti non decolla troppo facilmente.

Per i single, si prevede per molti di voi una giornata valutata abbastanza monotona, con poche possibilità di evitare eventi fuori controllo. Il rimedio? Eccolo: sapere di essere in periodo "no", dunque non esporsi per nessun motivo inutilmente (ovviamente se possibile). La parte riguardante il lavoro invita a non prendere troppo alla leggera eventuali imprevisti; alla lunga diventerebbero più problematici di quello che effettivamente sono.

Oroscopo e stelle del giorno 11 giugno

Capricorno: ★★★★. Questo venerdì prossimo all'arrivo sarà una giornata non male, anche se da considerare leggermente a rischio per ciò che concerne determinati rapporti a livello interpersonale o di amicizia con problematiche in corso.

In merito agli affetti, la giornata non annuncia novità o cambiamenti, ma il cielo vi donerà sicuramente una bella comunicativa ed un dialogo costante: mettete il tutto in pratica con il vostro partner. In coppia quindi, senz'altro darete il meglio di voi per far funzionare il rapporto a cui tenete particolarmente, e questo vi permetterà di affrontare la vita a due con più consapevolezza. Single, il vostro fascino sarà in netto aumento e questo vi permetterà di ottenere l'attenzione di persone importanti. L'agenda, sicuramente, s'infittirà di incontri: dovete fare solo attenzione a non combinare pasticci... Nel lavoro vi sentirete pronti a superare gli ostacoli che il destino senz'altro vi sparerà davanti.

Il morale sarà buono intorno a voi e sarete efficaci nelle vostre attività con risultati tangibili.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di domani vedono questo frangente decisamente splendido. Senz'altro il periodo partirà certamente con il piede giusto soprattutto nei confronti dei sentimenti. In amore pertanto, la giornata sarà molto appagante per tantissimi nativi e il rapporto di coppia registrerà momenti davvero sublimi. Migliorerà sicuramente il dialogo con il partner e si creerà una nuova intesa, di certo molto più interessante di adesso. Tenete presente che anche Venere riporterà sicuramente l'amore al centro dei vostri pensieri: preparatevi a vivere la vostra vita all'insegna del romanticismo e della sorpresa.

Single, per molti di voi questo venerdì sarà molto importante per quanto riguarda alcuni affetti da classificare. Diciamo che il periodo potrebbe regalare emozioni e qualche piccola novità, ma solo se avrete il coraggio di assecondare la voce del vostro cuore, altrimenti picche! Nel lavoro la giornata si rivelerà importante sul piano finanziario. Questo periodo potrebbe portare degli ottimi guadagni: fanno comodo? Bene, se così fosse, allora ringraziate le vostre buone stelle!

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 11 giugno, indica una giornata mediamente buona per moli di voi del segno. In campo interpersonale specialmente, per migliorare il dialogo e i buoni rapporti dovrete fare qualche piccola rinuncia, ma alla fine non rimarrete delusi.

Le previsioni astrologiche intanto prevedono discrete prospettive su cui poter puntare: tornerete sicuramente a sorridere, confortati dalla frizzante influenza di astri molto benevoli. In amore riuscirete ad essere in discreta armonia con voi stessi, magari orientati a favorire il conseguimento di un'affermazione personale grazie all'influenza abbastanza positiva da parte delle effemeridi quotidiane. Saprete dimostrarvi intraprendenti e grazie a questo raggiungerete una serenità con il vostro lui o la vostra lei. Per coloro ancora single una cotta improvvisa vi lascerà nell'incertezza: farsi avanti, si o no? Lo scoprirete molto presto, intanto potreste avere le idee chiare e l'intraprendenza giusta per provarci, appagando così quel vostro infinito desiderio d'amore.

Nel lavoro invece, forse non lo sapete oppure non volete ammetterlo: siete davvero in gamba! Questo venerdì nessuno vi fermerà. Sarete consapevoli delle vostre capacità e andrete dritti verso la meta prefissata.

Classifica 11 giugno, le stelle dei dodici segni

Particolarmente attesa, soprattutto per il valore in termini di positività che andrà ad attribuire al quinto giorno della settimana prima dell'inizio di un nuovo weekend, la nostra classifica completa interessante la giornata del 11 giugno. Dunque in primo piano la scaletta con le stelle riguardante tutti simboli astrali compresi ovviamente dall'Ariete fino ad arrivare a quello dei Pesci, valutati come sempre in base alla qualità delle proprie effemeridi.

A seguire i dettagli relativi al periodo.

Le stelline di venerdì 11 giugno: