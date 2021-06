L'Oroscopo settimanale dal 7 al 13 giugno pone in rilievo il probabile andamento riservato alle giornate comprese nella seconda settimana del mese. Sotto analisi in questo contesto i segni rappresentanti la seconda metà dello zodiaco. Pronti a togliere il velo da voti, stelline e previsioni della settimana prossima? Buone le previsioni rilevate dall'Astrologia del periodo per coloro aventi nel proprio Tema Natale il simbolo del Sagittario (voto 8), sorretti entrambi a piene mani da astri particolarmente positivi e senz'altro pronti a soddisfare quasi ogni desiderio.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica per tutti gli altri segni.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Settimana in linea di massima accettabile, con alcune giornate sicuramente fortunate e altre anche abbastanza buone. A dare soddisfazione i giorni riguardanti la zona iniziale del periodo con lunedì e mercoledì indicati entrambi a cinque stelle. Intanto, anche se l'inizio della settimana sarà interessata da giornate altamente favorevoli, dunque super positive, saranno quelle relative alla parte finale, ossia venerdì 11 e sabato 12 giugno, a cui si consiglia di prestare massima attenzione.

A tal proposito, seguendo i nostri consigli giornalieri messi in conto ai vari oroscopi quotidianamente, non avrete problemi in merito. Da segnalare anche le discrete giornate a quattro stelle di martedì 8, giovedì 10, domenica 13.

I prossimi sette giorni valutati con le stelle della settimana:

★★★★★ lunedì 7, mercoledì 9;

★★★★ martedì 8, giovedì 10, domenica 13;

★★★ venerdì 11 giugno;

★★ sabato 12 giugno.

♏ Scorpione: voto 6.

Occhi puntati sulle vostre attuali previsioni: ansiosi di sapere come sarà la classifica stelline relativa alla seconda settimana del corrente mese? Ebbene, l'oroscopo inizia subito di gran carriera svelando le giornate migliori: in primo piano venerdì 11 e sabato 12 giugno ambedue valutati con cinque stelle. Approfittate di queste due giornate per giocare eventuali assi nella manica.

Invece, sotto quattro normalissime stelle vivrete lunedì 7, giovedì 10 e domenica 13: giornate con poco da sperare, ma assolutamente non negative. Per quanto riguarda il periodo "no", cercate di prestare attenzione alla parte iniziale/centrale: con tre stelle "sottotono" è previsto martedì 8 giugno, mentre decisamente da "ko" sarà mercoledì 9 giugno, sottoscritto solamente da due stelle.

Il resoconto giorno per giorno:

★★★★★ venerdì 11, sabato 12;

★★★★ lunedì 7, giovedì 10, domenica 13;

★★★ martedì 8 giugno;

★★ mercoledì 9 giugno.

♐ Sagittario: voto 8. Questa settimana, per tantissimi di voi del segno, partirà con il piede giusto. Poi invece, man mano che si avvicinerà la parte centrale del periodo, svariate situazioni potrebbero dare del filo da torcere.

A tal proposito si raccomanda di tenere un profilo guardingo e attento nelle giornate di giovedì e venerdì, rispettivamente sottoscritte con il "sottotono" e il "ko". Molto bella e positiva per voi la Luna presente nel segno del Toro, senz'altro capace di restituire alla giornata di lunedì 7 giugno tantissima fortuna da sfruttare in amore e nei rapporti di amicizia. Altrettanto ottime risulteranno anche le giornate di martedì 8, sabato 12 e domenica 13 giugno, tutte considerate a cinque stelle.

I dettagli espressi dalle stelline quotidiane:

Top del giorno lunedì 7 giugno;

lunedì 7 giugno; ★★★★★ martedì 8, sabato 12, domenica 13;

★★★★ mercoledì 9 giugno;

★★★ giovedì 10 giugno;

★★ venerdì 11 giugno.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7.

Periodo in arrivo da considerare come abbastanza interessante. Infatti nel complesso la settimana entrante è stata valutata con un bel "sette" nelle previsioni dell'oroscopo della settimana, quindi con oltre la buona sufficienza. Insomma, sulla carta si preannunciano sette giornate positive se prese nell'insieme, anche se in alcuni casi costrette a sottostare agli alti e bassi del periodo. La migliore risulta essere certamente mercoledì 9 giugno, da considerare la vostra "top del giorno". Una certa concentrazione invece servirà nel corso di sabato e domenica: si prevede un weekend non troppo favorevole a voi nativi, purtroppo. Vediamo di chiarire la posizione delle altre giornate in analisi andando a spulciare nella scaletta posta a tale scopo.

La classifica stelline settimanale:

Top del giorno mercoledì 9 giugno;

mercoledì 9 giugno; ★★★★★ lunedì 7, giovedì 10;

★★★★ martedì 8, venerdì 11;

★★★ sabato 12 giugno;

★★ domenica 13 giugno .

♒ Acquario: voto 7. L'oroscopo della settimana in arrivo si prevede abbastanza positivo anche se, ovviamente, non mancheranno di certo giornate pesanti da gestire. Ad esempio quelle di sabato 12 e domenica 13 giugno valutate rispettivamente a quattro e tre stelle, quindi da considerare "sottotono" e da "ko". Poco male, visto che giovedì 10 giugno potrete contare su una splendida giornata al "top" e, se non dovesse bastare, mercoledì e venerdì potrete approfittare di due giorni altamente positivi indicati dall'Astrologia entrambi a cinque stelle.

Andiamo a tastare il polso al resto della scaletta, per renderci meglio conto di come state messi in quanto a positività/negatività.

Il report astrale da lunedì a domenica:

Top del giorno giovedì 10 giugno;

giovedì 10 giugno; ★★★★★ mercoledì 9, venerdì 11;

★★★★ martedì 8, sabato 12;

★★★ domenica 13 giugno;

★★ lunedì 7 giugno.

♓ Pesci: voto 7. Si prepara per voi del segno un periodo non male, soprattutto per certi rapporti a livello lavorativo e professionale. I prossimi sette giorni senz'altro saranno molto positivi, soprattutto nella parte riguardante il centro e la fine del periodo: giovedì e domenica porteranno in dote cinque stelle, mentre sabato restituirà tantissime soddisfazioni in ambito sentimentale. Solo la parte iniziale evidenzierà due giornate poco affidabili: lunedì 7 e martedì 8 sono stati valutati rispettivamente "sottotono" e con il "ko".

Per arginare le eventuali negatività in arrivo da pianeti dissonanti, il consiglio è sempre il solito: seguite con continuità i nostri articoli giornalieri sull'oroscopo, troverete senz'altro ciò che potrebbe fare al caso vostro. Passiamo pure al responso restituito dall'astrologia al vostro segno.

La scaletta con le stelle quotidiane:

Top del giorno sabato 12 giugno;

sabato 12 giugno; ★★★★★ giovedì 10 e domenica 13;

★★★★ mercoledì 9, venerdì 11;

★★★ lunedì 7 giugno;

★★ martedì 8 giugno.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Pronti a scoprire quali saranno i segni al top e quelli flop indicati nella classifica stelline della settimana da lunedì 7 a domenica 13 giugno? Come sempre il responso estrapolato sulle effemeridi del periodo risulta valido per l'intero comparto zodiacale.

Prima di scoprire i punteggi restituiti dalla scaletta settimanale ci preme indicare il segno migliore in assoluto: al "top" la prossima settimana sarà il Leone.

Andiamo a scoprire il resto della scaletta:

1° posto - Leone , voto 10 segno al " top della settimana" ;

, voto 10 segno al " ; 2° posto - Cancro, voto 9;

3° posto - Gemelli e Sagittario, voto 8;

4° posto - Capricorno, Acquario e Pesci, voto 7;

5° posto - Ariete, Vergine, Bilancia e Scorpione, voto 6;

6° posto - Toro, voto 5.

Il report periodico descritto nell'oroscopo settimanale dal 7 al 13 giugno, ovviamente interessante la seconda settimana di giugno, è giunto al termine. Il prossimo appuntamento con l'Astrologia settimanale verterà sul lasso temporale dal 14 al 20 del corrente mese.