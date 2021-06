L'Oroscopo della settimana dal 7 al 13 giugno 2021 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni in calendario. In primissimo piano l'Astrologia applicata ai primi sei segni dell'arco zodiacale. Iniziamo subito a mettere in chiaro le previsioni, le pagelle e le classifiche della settimana interessanti logicamente i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Alla testa della classifica settimanale troviamo il Leone (voto 10), subito dietro invece troviamo la figura del Cancro (voto 9) e quella dei Gemelli (voto 8). Periodo abbastanza buono vista la breve distanza dai primi per gli amici dell'Ariete (voto 6) e della Vergine (voto 6).

Invece, le previsioni astrologiche da lunedì a domenica indicano che avranno poco da esultare gli amici del Toro (voto 5), valutati nel periodo con tre giornate non proprio positive. Andiamo a dettagliare meglio la situazione segno per segno, ovviamente non prima di aver messo in chiaro i nuovi transiti lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di incanalare l'attenzione verso le previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 7 a domenica 13 giugno, come da prassi ci preme indicare quali saranno i segni che avranno il piacere di ospitare la Luna nei rispettivi settori. Diciamo subito che il frangente in analisi conterà in tutto tre fermate in programma per la settimana a venire.

La Luna in Gemelli, presente nel segno d'Aria martedì 8 giugno alle ore 20:47 darà inizio al periodo dei transiti. Il satellite della Terra osserverà un nuovo fermo venerdì 11 giugno alle ore 09:22, dando luce alla meravigliosa figura astrale relativa alla Luna in Cancro. La settimana potrà ritenersi chiusa, ovviamente per ciò che concerne i transiti lunari, con il passaggio della Luna in Leone previsto per domenica 13 giugno.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Previsioni della settimana poco sopra la sufficienza per voi nativi, anche se non mancheranno giornate speciali come quelle a cinque stelle di lunedì 7 e domenica 13 giugno. Mancherà l'ambita "top del giorno" purtroppo ma vi rifarete molto presto, state pur certi.

Dei rimanenti giorni, in base a quanto espresso dall'oroscopo settimanale, abbastanza positive risulteranno martedì 8, mercoledì 9 e sabato 12 del mese corrente, tutte segnate alla pari con quattro stelle. Discorso differente intanto per quanto riguarda giovedì 10, segnato con tre stelle e per venerdì 11 giugno, quest'ultimo rovinato da due stelline e relativo periodo da "ko".

Il resoconto finale:

★★★★★ lunedì 7 e domenica 13;

★★★★ martedì 8, mercoledì 9 e sabato 12;

★★★ giovedì 10 giugno;

★★ venerdì 11 giugno.

♉ Toro: voto 5. Periodo in evidente penalizzazione da parte delle stelle hanno causato predizioni non troppo positive per voi del segno. Di conseguenza, peggior pagella nonché pessima classifica stelline in vista dei prossimi sette giorni.

Calma e pazienza: presto vi rifarete con i dovuti interessi! Intanto iniziamo pure col mettere in primo piano quali saranno le giornate positive, meno positive e infine quelle ritenute difficili. La settimana inizierà tranquilla con un lunedì 7 giugno valutato molto positivo, ossia con cinque stelle. Buone invece quelle relative a martedì 8, venerdì 11 e domenica 13 giugno, tutte valutate con le quattro stelle della normale positività. Intanto a dare pensiero saranno quasi certamente mercoledì e sabato, entrambe previste "sottotono" e quindi valutate con tre stelle. La peggiore tra tutte sarà intanto quella di giovedì 10 giugno, indicata con due stelle e quindi avente la spunta del "ko".

In chiaro la nuova scaletta:

★★★★★ lunedì 7 giugno;

★★★★ martedì 8, venerdì 11 e domenica 13;

★★★ mercoledì 9 e sabato 12;

★★ giovedì 10 giugno.

♊ Gemelli: voto 8.

In arrivo una settimana valutata più che ottima, evidenziata da giornate super fortunate specialmente nel centro del periodo. In programma l'ingresso della Luna nel segno martedì 8 giugno, quindi "top del giorno" assicurata. Senza quasi alcun tipo di problema, almeno per quanto concerne quelli cosiddetti irrisolvibili, le giornate coincidenti in calendario con mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 giugno, tutte e tre classificate a cinque stelle. Per le altre giornate l'invito è a seguire i nostri consigli e le dritte rilasciate giorno per giorno dal nostro oroscopo. Allora, a questo punto conviene passare subito a dettagliare meglio i prossimi sette giorni.

Ecco il resoconto:

Top del giorno martedì 8 giugno - Luna nel segno;

martedì 8 giugno - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11;

★★★★ sabato 12 giugno;

★★★ lunedì 7 giugno;

★★ domenica 13 giugno.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 9. Il periodo si presenterà a voi del Cancro con ottime referenze, sicuramente da spendere nei comparti relativi ai sentimenti o ai rapporti interpersonali. L'oroscopo della settimana a tal proposito è pronto a svelare l'ingresso della Luna nel segno e relativa giornata al "top": pronti a gongolare in amore il giorno 11 giugno? Intanto, da sfruttare al massimo anche mercoledì 9, giovedì 10 e sabato 12 giugno, indicate dall'Astrologia con cinque stelle superfortunate.

Da tener presente che non saranno affatto male nemmeno le giornate a quattro stelle in arrivo lunedì 7 e domenica 13 del corrente mese. Un briciolo di concentrazione, tanta pazienza e forza di volontà intanto, martedì 8 giugno, unica giornata indicata con il segno della negatività.

Il resto della scaletta con le stelle dei giorni:

Top del giorno venerdì 11 giugno - Luna nel segno;

venerdì 11 giugno - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 9, giovedì 10 e sabato 12;

★★★★ lunedì 7 e domenica 13;

★★★ martedì 8 giugno.

♌ Leone: voto 10. La prossima settimana si presume che possa portare solo positività e tante buone notizie, specialmente nel comparto affettivo ma anche in quello finanziario. Iniziamo queste previsioni anticipando quale sarà la vostra giornata migliore: assolutamente domenica 13 giugno, considerata molto performante e segnalata come la "top del giorno" grazie all'arrivo della Luna nel segno.

Invece nelle cose riguardanti la quotidianità in generale, martedì 8, venerdì 11 e sabato 12 giugno sarete favoriti negli affari, non solo di cuore. Per il resto del periodo nulla da temere, troverete altre tre giornate buone, anche se non all'altezza delle top: lunedì 7, mercoledì 9 e giovedì 10 del mese saranno tutte portatrici di quattro stelle indicanti i periodi routinari.

La scaletta con le stelline da lunedì a domenica:

Top del giorno domenica 13 giugno - Luna nel segno;

domenica 13 giugno - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 8, venerdì 11 e sabato 12;

★★★★ lunedì 7, mercoledì 9 e giovedì 10.

♍ Vergine: voto 6. Settimana un po' fiacca, anche se non mancheranno momenti adatti per "fare" oppure se sarà il caso, per "disfare". In questo contesto l'oroscopo della settimana dal 7 al 13 giugno, quindi applicato al periodo interessante la seconda delle quattro settimane, consiglia di prendere nota delle giornate cosiddette "top" e farne tesoro: parliamo ovviamente di martedì e domenica, ma anche per quelle di lunedì, mercoledì e sabato, leggermente valutate al di sotto delle prime ma pur sempre giornate positive.

Per le altre sarà da tenere un atteggiamento alquanto guardingo. Vediamo di sintetizzare meglio attraverso la scaletta quando avrete l'aiuto delle stelle e quando invece sarete costretti a stare alla finestra.

La classifica dei giorni di competenza del segno:

★★★★★ martedì 8 e domenica 13;

★★★★ lunedì 7, mercoledì 9 e sabato 12;

★★★ venerdì 11 giugno;

★★ giovedì 10 giugno.

