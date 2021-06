L'ultima giornata prima di un nuovo fine settimana che sta per prendere il via. Approfondiamo le previsioni e l'Oroscopo di venerdì 11 giugno 2021 per tutti i segni, cercando di capire come andrà la giornata sul piano astrologico.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore la situazione non è esaltante, il fine settimana potrà portare qualche incomprensione. Nel lavoro, grazie a Saturno favorevole, si potrà programmare qualcosa di interessante in vista del futuro.

Toro: per i sentimenti occorre fare attenzione ai rapporti con la persona amata. Ci sarà qualche piccolo contrasto da dover colmare.

Nel lavoro è meglio evitare azzardi dal punto di vista economico.

Gemelli: a livello sentimentale, con Marte favorevole, una storia potrebbe finalmente decollare. Dovete soltanto evitare le polemiche di troppo. Nel lavoro avrete la possibilità di ripartire.

Cancro: in amore, con la Luna nel segno, non mancherà qualche nuova occasione. Evitate solo di pensare troppo al passato. A livello lavorativo, con Giove favorevole, avrete la possibilità di vivere momenti speciali.

Leone: a livello sentimentale, se ci sono state le difficoltà, ora si potrà ripartire. Se una storia non va meglio guardare oltre. Nel lavoro diversi pianeti in opposizione potranno apportare maggiori tensioni, per questo motivo meglio stare attenti.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale le stelle portano un recupero. Il cielo è dalla vostra parte. Nel lavoro avrete la possibilità di affrontare nuove sfide, meglio però fare le cose con calma.

Previsioni e oroscopo dell'11 giugno: la giornata della seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti sta per iniziare un fine settimana che potrà portare qualche momento di tensione nelle coppie, per questo motivo sarebbe meglio superare anche le minime discussioni.

Nel lavoro, se alcune polemiche non si placano, potreste anche fare il primo passo per calmare le acque.

Scorpione: in amore è una giornata favorevole per vivere una storia. Le coppie che stanno insieme da tempo potrebbero programmare qualcosa di nuovo. A livello lavorativo si potranno fare nuove scelte, visto che Giove è in buon aspetto.

Sagittario: a livello amoroso, dopo alcune giornate di calo, ora si può finalmente tornare protagonisti. Il cielo aiuta nelle relazioni. Nel lavoro Marte in buon aspetto vi aiuta a concludere nuovi progetti.

Capricorno: in amore ci potrebbero essere alcune problematiche e discussioni. Evitate per questo motivo delle polemiche inutili. Nel lavoro cercate di risolvere tutto con calma.

Acquario: a livello amoroso sarà una giornata promettente per i nuovi incontri. Momento nel complesso positivo. Nel lavoro vi sentite più forti visto che Saturno è nel segno e aiuta.

Pesci in amore la Luna è favorevole in questo fine settimana, così potrete vivere nuove emozioni. Nel lavoro, se qualcosa non è andato bene ultimamente, ora avrete la possibilità di recuperare.