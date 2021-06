Prende il via il secondo weekend del mese di giugno per tutti e dodici i segni zodiacali. Novità e cambiamenti in arrivo in amore e nel lavoro.

Di seguito approfondiamo quali leggendo le previsioni e l'Oroscopo di sabato 12 giugno 2021 dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in amore è una giornata che porta qualche momento di indecisione, quindi per le prossime ore sarebbe meglio evitare discussioni di troppo. Nel lavoro attenzione a delle questioni che potrebbero mettervi in crisi.

Toro: per i sentimenti alcune storie stanno vivendo dei momenti non esaltanti, ci sono delle incomprensioni che non riuscite a superare.

Nel lavoro è meglio risolvere qualche problema anche se nato da poco. Spese da controllare.

Gemelli: a livello sentimentale le storie nate lo scorso mese sono state confermate anche ora. Vi sentite più forti in questo momento e potresti anche programmare qualche progetto futuro. Nel lavoro ci saranno delle scelte da fare da qui ai prossimi giorni.

Cancro: in amore potreste vivere dei momenti esaltanti, ma è meglio gestire tutto con attenzione. A livello lavorativo, con la Luna nel segno, fruttate tutte le situazioni in arrivo.

Leone: per i sentimenti le coppie vivono un momento migliore in questa giornata. Potrete scegliere di programmare un progetto importante. Nel lavoro arrivano notizie interessanti.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale potrebbe arrivare finalmente una risposta che aspettavate da tempo. Gli incontri di questo periodo aiutano. Nel lavoro non mancano buone idee.

Previsioni e oroscopo del 12 giugno: la giornata della seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti è un momento non proprio esaltante, quindi potrete vivere dei momenti di calo.

Nel lavoro non è questo un momento che aiuta, nel weekend è consigliato non fare troppo.

Scorpione: a livello amoroso sarà una giornata interessante con Venere da sfruttare. Nel lavoro alcuni pianeti in opposizione portano ritardi, nel complesso però il mese aiuterà.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale le coppie che hanno avuto problemi ora possono recuperare.

Attenzione solo ad alcuni pianeti contrari che portano maggiori indecisioni. Nel lavoro non vi sentite tranquilli, qualcuno potrebbe essere contro di voi.

Capricorno: in amore le stelle non sono esaltanti, potreste vivere qualche polemica. Nel lavoro alcuni rallentamenti non vi stanno permettendo di ottenere quanto vorreste.

Acquario: a livello sentimentale ci potrebbero essere alcune divergenze nei rapporti con gli altri, il fine settimana provoca difficoltà. Nel lavoro potrebbe cambiare qualcosa, non si esclude qualche novità.

Pesci: in amore è un momento positivo per i nuovi incontri, attenzione solo a un po' di agitazione. Nel lavoro alcuni progetti vanno avanti come avevate programmato.