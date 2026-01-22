Secondo l'oroscopo del 23 gennaio, i nati sotto il segno dell’Acquario avvertono un forte desiderio di crescita professionale e dovrebbero concretizzare le proprie intuizioni, investendo anche in progetti importanti. I nati in Toro sono chiamati a superare gli ostacoli lavorativi con flessibilità, mentre in amore devono fare attenzione a non restare legati a rapporti poco autentici che minano la loro serenità. I nativi dello Scorpione, infine, devono gestire ansia e tensioni con estrema calma, cercando di smussare i lati più spigolosi del carattere per migliorare il dialogo con le persone care.

La giornata di venerdì 23 gennaio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – State attraversando una fase positiva. Tuttavia, cercate di frenare la vostra tipica irruenza: mostrandovi più teneri e meno spigolosi, noterete un immediato miglioramento nelle relazioni interpersonali. In amore, provate a confidarvi di più con il partner; prestate attenzione ai suoi bisogni e concentratevi su progetti comuni per rafforzare il vostro legame. Sul fronte professionale, agite con pragmatismo. Ci sono ottime possibilità di crescita e di guadagno, a patto di mantenere le aspettative realistiche senza rincorrere sogni impossibili. Voto: 7,5

Toro – Preparatevi ad affrontare qualche piccolo ostacolo nel percorso professionale.

Il segreto per superarli è la flessibilità: cercate di aggiornarvi e non abbiate paura di esplorare nuove strade, mantenendo sempre alto l'umore. Per quanto riguarda i sentimenti, potreste avvertire un vuoto o gestire un rapporto difficile. Valutate bene a chi donare il vostro affetto: restare intrappolati in un legame poco autentico non è la via per la vostra serenità. Voto: 6

Gemelli – Sentitevi liberi di esprimere la vostra personalità, poiché riuscirete a esercitare un grande fascino sugli altri. In ambito affettivo, potreste veder sbocciare un sentimento destinato a restare nella vostra vita a lungo. Non mancheranno soddisfazioni economiche e avanzamenti di carriera spinti dalla vostra naturale inventiva.

Per valorizzare queste opportunità, però, dovrete imparare a gestire le energie con equilibrio, focalizzandovi su ciò che conta davvero per voi. Voto: 8,5

Cancro – È giunto il momento di fermarvi a riflettere per rimettere al centro i vostri desideri più autentici: cercate di ascoltare ciò di cui avete realmente bisogno. Spesso tendete a sacrificarvi per risolvere le difficoltà altrui, ma ora l'atmosfera promette evoluzione e gratificazioni personali. Sfruttate questa carica vitale per rinvigorire il legame con il partner, risolvendo con slancio ogni piccolo attrito. Anche sul fronte professionale è tempo di bilanci; le sfide non mancano, quindi analizzate bene i prossimi passi per consolidare la vostra posizione senza perdere l'equilibrio.

Voto: 8

Astrologia dedicata alla giornata di venerdì 23 gennaio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – State attraversando un periodo di forte confusione e calo della concentrazione. Fate attenzione all'impulsività: dire tutto ciò che pensate senza filtri potrebbe complicare i vostri progetti. In ambito lavorativo, l'oroscopo vi consiglia di proteggere la posizione che occupate, impegnandovi a perfezionare i vostri risultati. Per quanto riguarda l'amore, puntate sulla complicità: prima ancora della passione, cercate nel partner un amico fidato e un sostegno saldo nelle difficoltà. Infine, ascoltate il vostro corpo e ricaricate le pile, perché le energie sono al minimo. Voto: 5,5

Vergine – Questo è il momento di rimboccarvi le maniche: dedicatevi ai vostri impegni con rinnovata energia per ottenere il massimo.

Anche l'ambiente domestico merita attenzione; apportate qualche piccola modifica per rendere gli spazi più accoglienti e funzionali. In amore, la sintonia con la persona amata arriverà con estrema naturalezza. Sul fronte professionale, invece, si apre una fase d'oro: non esitate a lanciare nuove iniziative o ad accettare trasformazioni radicali. Ricordate di investire nella vostra formazione, poiché il mondo del lavoro evolve rapidamente e richiede competenze sempre fresche. Voto: 8,5

Bilancia – È giunta l’ora di godervi un po’ di spensieratezza insieme a chi amate. Se vi trovate davanti a un bivio affettivo, non rimandate oltre: prendete quella decisione che avete nel cuore. Anche per chi è single, il periodo promette incontri significativi.

Sul fronte lavorativo, i vostri progetti sono pronti a spiccare il volo, portando benefici al portafogli e nuovi contatti. Tutto ciò che vi serve è un’intuizione brillante per sbloccare il vostro potenziale. Voto: 8,5

Scorpione – In questo periodo, i vostri avversari principali sono la tensione e l'ansia. Cercate di gestire ogni circostanza con estrema serenità, altrimenti rischierete di esaurire le poche forze che avete a disposizione. Agite con cautela ed evitate di esasperare i toni. Se dovessero sorgere dei confronti con le persone care, sfruttate la vostra sensibilità per farvi ascoltare: iniziate migliorando i vostri atteggiamenti e smussando gli angoli del vostro carattere. Mostrandovi più aperti e collaborativi, supererete molto più in fretta questo momento di incertezza.

Voto: 6

Previsioni astrologiche e pagelle del giorno 23 gennaio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Approfittate di ogni nuova occasione che si presenti alla vostra porta, che si tratti di sentimenti o di carriera. Sapete bene quali sono i vostri obiettivi, eppure finite spesso per dare troppa importanza ai doveri o a impegni che sentite come forzati. Questo atteggiamento rischia di spegnere il vostro entusiasmo, lasciandovi in balia degli eventi. È il momento di dare un taglio netto al superfluo: concentratevi solo su ciò che ha valore per voi e per il vostro partner. Ricordate che l’unico vero carburante di un legame deve essere il sentimento sincero. Voto: 7,5

Capricorno – Fate tesoro di ciò che il destino vi offre in questo periodo.

Se vivete un legame storico, cercate di rinnovarvi abbandonando i soliti schemi e puntando su traguardi concreti. Per chi è ancora all'inizio del proprio percorso, c'è un'ispirazione che aspetta solo di essere seguita: superate le insicurezze e aprite il cuore a nuovi incontri. Indipendentemente dalla vostra situazione, dedicate del tempo al vostro benessere e gratificatevi con un pensiero tutto per voi. Voto: 8,5

Acquario – Sentite il forte bisogno di consolidare la vostra carriera: questa ambizione vi spingerà verso una fase piena di trasformazioni e opportunità inedite. Prestate attenzione alle piccole intuizioni che avvertite e trasformatele in azioni concrete. È il momento ideale per investimenti importanti, come l'acquisto di una nuova abitazione.

Date finalmente spazio ai vostri sogni e ai progetti che avete nel cassetto. Voto: 8

Pesci – Sfruttate questo periodo per sognare in grande, perché le prospettive che vi si presentano sono eccellenti. L'oroscopo suggerisce che potreste fare un incontro speciale, vivere un flirt emozionante o trovare il coraggio di voltare pagina; liberarsi dei vecchi pesi vi aprirà le porte verso l'anima gemella. Se invece cercate solo leggerezza, dedicatevi al divertimento e alla vita sociale. Anche sul fronte economico ci sono ottime premesse per concretizzare un progetto che vi sta a cuore. Voto: 9