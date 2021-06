L'Oroscopo del giorno 14 giugno è pronto ad elencare quali saranno i segni fortunati del momento e quelli, invece, costretti a subire il periodo negativo. In primo piano la spettacolare presenza della Luna in Leone, un vero toccasana per chi ha situazioni affettive in crisi o potenzialmente a rischio. Curiosi di sapere come è stata valutata la prima giornata della nuova settimana? Scopriamolo insieme analizzando le previsioni zodiacali di lunedì attraverso l'oroscopo del 14 giugno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di lunedì 14 giugno

Bilancia: ★★★★. Una giornata certamente stabile, soprattutto da metà a fine periodo. Parlando in generale poco o niente da segnalare. Se avete problematiche aperte con chicchessia cercate il momento opportuno per chiarire. In amore, astri amichevoli vi daranno quasi tutto ciò che vi serve per affrontare la giornata con grande forza d'animo e coraggio. Approfittatene per trascorrere una serata speciale con il vostro partner e la famiglia in generale. Single, il giorno vi troverà fascinosi e simpatici, sappiatelo: se vi piace qualcuno/a ma non riuscite mai a parlarci come si deve, cercate di programmare qualche occasione utile per stare a tu per tu con quest'ultima, così facendo agevolerete il 'lavoro' di Cupido senza problemi.

Nel comparto lavoro, dopo un periodo morto la ripresa attraverserà una fase positiva. Avrete dalla vostra il favore delle stelle e vi sentirete finalmente in pace e in armonia con colleghi e superiori.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali annunciano un ottimo lunedì. In tanti conseguirete quanto vi siete preposti di fare.

In campo sentimentale date più spazio alla ricerca della buona intesa nella coppia, vi accorgerete che, così facendo, allontanerete dubbi o eventuali paure nascoste. La sintonia e l’armonia in un rapporto sentimentale rinsaldano e accrescono ancor di più il legame, sappiatelo. Parlando in generale, sarà una giornata piena di soddisfazioni e romanticismo, grazie anche al favore della Luna in Leone.

Affetti e sentimenti si prevedono perfetti e alla portata di tutti. Single, sfruttate al massimo il presente preparandovi a cogliere ogni attimo di piacere che la giornata senz'altro vi offrirà, senza preoccuparvi del futuro. Parlando in senso generale intanto, giorno ottimo per quanto riguarda le vostre aspettative sentimentali: ottimo così! Nel lavoro, si prevedono coincidenze fortunate per le attività libere, soprattutto per quelle professioni in cui servono genialità, idee pronte e creatività. Opportunità e/o buoni affari in arrivo.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo di lunedì 14 giugno al Sagittario preannuncia una giornata discreta, buona quanto basta per portare quasi tutti fino a sera abbastanza soddisfatti.

Una certa riserva sarà da mantenere solo su alcune decisioni da prendere prossimamente in ambito familiare: sappiamo già le difficoltà in cui molti di voi si trovano in questi giorni, per cui invitiamo a stare calmi e concentrati. In amore, ottimi i rapporti con le persone che si amano: questo si che è un bel regalo da parte dell'Astrologia... Concentratevi al massimo in modo da realizzare e vivere al meglio il vostro rapporto. In molti casi sarete di fronte ad una giornata ricca di consensi o di conferme in molti campi: molto dolce l’amore in coppia. Per i single, il cuore avrà bisogno di qualcosa di nuovo: prendete delle iniziative, anche se doveste considerarle un pochino più azzardate del solito.

Il consiglio del giorno: non fatevi scappare nessuna nuova amicizia! Nel lavoro invece, con un po' di inventiva le vostre idee fioriranno senza sforzo. Prendete spunto dai problemi attuali per mettere in atto quelle soluzioni che, secondo voi, sono le più idonee per risolverli.

Oroscopo e stelle del giorno 14 giugno

Capricorno: ★★★. Inizio settimana poco affidabile. State attraversando una fase di rinnovamento e presto dovrete accettare un cambiamento; diciamo che, per qualcuno di voi, inizia un periodo di nuove speranze, anche in amore. È importante in questo periodo evitare di rivangare il passato, in qualsiasi contesto. In caso di situazioni poco gestibili, calma, non allarmatevi più di tanto, ok?

Cercate di stare fermi e nel contempo di non fare cose a rischio o di difficile svolgimento. Stare lontano da fonti di stress potrebbe essere la soluzione ideale, ovviamente in attesa che passi il periodo. Single, sarà da evitare il mettere in discussione certi equilibri, spesso conquistati a fatica. Cercate di essere puntuali e precisi: l'indecisione potrebbe essere causa di situazioni inaspettate. Nel lavoro, nessuno vi chiederà di compiere sforzi non voluti. Non iniziate progetti o cose impegnative se non siete sicuri di poterli portare a termine.

Acquario: ★★★★. Periodo buono, con piccole riserve in alcune situazioni attualmente in via di definizione. In arrivo un segnale positivo in ambito affettivo, anche a chi vive un legame da tempo.

Presto vi sarà richiesto una decisione definitiva in amore, soprattutto se frequentate (o siete legati) una persona del Cancro o del Capricorno: tranquilli, alla fine tutto si concluderà bene. Soprattutto in coppia, anche se il periodo promette abbastanza, massima concentrazione. Senz'altro è giunto il momento per eventuali chiarimenti. Avrete l'abilità e la destrezza di scoprire la verità su alcuni vostri dubbi e (forse) avrete anche una migliore intuizione in merito ai vostri obiettivi da raggiungere con la persona del cuore. Single, giornata utile per conquistare chi vi piace. Siete abbastanza spigliati in questi giorni, quindi state raccogliendo sufficienti opportunità per conoscere gente nuova e fare amicizia.

Lo stomaco però, lo sappiamo, è il vostro punto debole! Spesso tenete dentro di voi le emozioni, anche quelle importanti e questo non va bene: avreste veramente bisogno di confidarvi. Nel lavoro, si consiglia di prestare più attenzione alle esigenze di quelle persone che sono al vostro fianco. Probabile ritardo o intoppo da gestire.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno di lunedì 14 giugno prospetta un periodo routinario per tanti di voi del segno. Cercate di cancellare eventuali emozioni negative. Intanto attenzione alle spese: tra voi c'è anche chi deciderà di vendere qualcosa oppure cambiare modo di gestire il budget famigliare, questo allo scopo di evitare nuove uscite di denaro. Intanto, per quanto riguarda l'amore, tenete la calma con una persona a voi vicina tipo partner, figli, parente di primo grado: vi sono degli aspetti in alcuni di questi rapporti da riconsiderare seriamente.

Le vostre esigenze, parlando di coloro ancora single, saranno sempre più forti e impellente sarà il desiderio che qualcuno si occupi affettivamente della vostra bella persona. La vostra dolcezza persuasiva sarà il modo migliore per procedere, sappiatelo. Intanto il consiglio dagli astri per questo avvio settimanale è il seguente: amate, soprattutto amatevi! Nel lavoro, intanto, il ritmo della giornata sarà veramente incalzante. Vi sentirete a tratti stanchi o stressati. Malgrado ciò, la giornata lavorativa proseguirà per il meglio: riuscirete ad organizzare portando a termine le cose segnate in agenda.

Classifica 14 giugno, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 14 giugno è stata stilata sulla base della qualità delle effemeridi relative ad ogni singolo segno.

A gongolare in questo primo giorno della settimana sarà certamente coloro nativi dell'Ariete, con buona pace di coloro appartenenti a Gemelli e Capricorno, a questo giro relegati all'ultimo posto. Andiamo pure a svelare per intero lo schema settimanale incrociando le dita.

Le stelline di lunedì 14 giugno: