Si avvicina a grandi passi l'arrivo di un nuovo fine settimana. Nel frattempo approfondiamo le previsioni e l'Oroscopo del 18 giugno 2021 per tutti i segni, con le previsioni in amore e nel lavoro dell'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore in questa giornata sarà necessario evitare la discussioni, in particolare dal pomeriggio in poi. Nel lavoro sarà possibile programmare qualcosa di nuovo a breve.

Toro: per i sentimenti, se ci sono state polemiche, bisogna cercare di superarle. Evitate di dare spazio alle liti. Nel lavoro alcuni vogliono cambiare, questo però non è l'anno ideale per ottenere di più.

Gemelli: a livello sentimentale la mattinata non sarà esaltante, ma si recupererà nel pomeriggio. Cercate di fare le cose con calma. Nel lavoro difficoltà al mattino, in particolare per chi gestisce una società o ha qualche ruolo importante.

Cancro: in amore, con la Luna favorevole, vi sentite più forti. Le coppie di lunga data si potrà recuperare. A livello lavorativo chi ha un'attività in proprio potrebbe affrontare qualche ritardo.

Leone: per i sentimenti la situazione in generale è interessante, in particolare per coloro che sono alla ricerca di una nuova storia. Nel lavoro questo è un momento che vi invita a portare pazienza, ma soprattutto a essere più propositivi.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale un incontro potrà portare qualcosa in più.

Il momento aiuta. Nel lavoro è un periodo utile per fare delle scelte in vista del futuro.

Previsioni e oroscopo del 18 giugno: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in amore, con la Luna nel segno, più ci si avvicina alla fine del mese e più la situazione migliora. Superate alcune difficoltà. Nel lavoro, se state cercando di far partire un progetto, ora potrete farlo.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore siate più tranquilli. Chi ha subito una separazione ora deve cercare di ripartire. Nel lavoro, se avete un'attività indipendente dovete seguire anche i consigli degli altri.

Sagittario: per i sentimenti è un momento che vi vede più forti, visto che a breve anche Venere inizierà un transito positivo.

C'è più voglia di stare con la persona amata e ci maggiore forza in amore. A livello lavorativo è la giornata ideale per risolvere un problema.

Capricorno: in amore, con l'arrivo del fine settimana, potrebbero subentrare maggiori difficoltà. È un momento non esaltante, per questo non stressate troppo i rapporti. Nel lavoro è importante ascoltare anche gli altri.

Acquario: a livello sentimentale, con Marte in opposizione, le relazioni instabili potranno subire una crisi seria. Nel lavoro è un momento che porta un maggiore guadagno dal punto di vista economico.

Pesci: in amore la mattinata non è esaltante, ma si recupera nel pomeriggio. Momento comunque positivo. Nel lavoro è importante ascoltare anche gli altri e non rimanere chiusi in sé stessi.