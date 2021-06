L'Oroscopo del giorno 19 giugno è arrivato, disponibile a dare speranza soprattutto a coloro con problematiche aperte. Pronti a scoprire come sarà il primo giorno di weekend? In primissimo piano i segni migliori e peggiori del giorno elaborati attraverso le previsioni zodiacali di sabato in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 19 giugno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 19 giugno

Bilancia: ★★★★★. La giornata in analisi sarà molto fantasiosa, avrete un grande entusiasmo unito ad una voglia impellente di rinnovamento. Le stelle aiuteranno ad alleviare eventuali tensioni oppure a fare nuovi progetti per il futuro. In amore, forse riceverete della piacevoli sorprese che vi renderanno davvero elettrizzanti. Per mantenere un certo equilibrio ci vuole una nuova strategia: spazzate via le incertezze che vi assillano e puntate diretti all’obiettivo, ne avrete facoltà. Single, una conciliante Luna in Bilancia creerà tranquillità nella vostra vita sentimentale. Piaceri ed emozioni si fonderanno in voi e non vi sarà alcun conflitto in vista.

Nel comparto lavoro, non fate assolutamente leva sulla competizione: rilassatevi, per godervi i frutti dei vostri sacrifici fin qui fatti. Se non dovessero esserci allora rilassatevi e basta.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato indicano il vostro segno tra i migliori in assoluto: cinque stelle sono servite! Per i sentimenti, certamente le cose più dolci scaturiranno dal rapporto con la vostra metà del cielo: insieme al partner potrete fare delle cose piacevoli, anche semplici non c'è problema.

Diciamo che la cosa che conta sarà quella di assaporare una giornata proprio come la sognavate da tempo. Single, emozioni e soddisfazioni potrebbero arrivare già dal primissimo pomeriggio o massimo ad inizio sera. Visto il momento perfetto, la tenerezza cederà il passo alla passione con un'intensità tale che forse non ricordavate da giorni.

La profondità delle vostre emozioni avrà la meglio su eventuali fattori negativi facilitando la messa in cantiere di nuovi importanti rapporti. Nel lavoro avete molte idee nella mente, dunque perché non approfittare? Siate fiduciosi...

Sagittario: ★★★. L'oroscopo di sabato 19 giugno al Sagittario indica, con molta probabilità, un inizio weekend al rallentatore. Non siate così testardi da rimanere sulle vostre posizioni ma cercate di essere più flessibili: la pazienza sarà il vostro miglior alleato. In amore, massima attenzione: in coppia soprattutto, alla larga da problemi o guai di qualsiasi natura. A forte rischio eventuali legami clandestini: le stelle vi hanno avvertito, quindi valutate i pro e i contro, ok?

Momenti faticosi si prevedono anche per chi avesse un rapporto stabile. Per i single una domanda: siete pronti a (ri)mettervi in discussione tenendo conto delle ultime vicissitudini capitate? Certo, a patto di essere meno esigenti e più malleabili, alla fine potreste trarne anche beneficio. Per la parte riguardante il lavoro si consiglia, qualora non andaste d’accordo con un collega, di provare a instradare un altro tipo di dialogo: chiarificate, sicuramente risolverete tutto.

Oroscopo e stelle del giorno 19 giugno

Capricorno: ★★★★. Partirà non troppo male il periodo per voi del segno ma nemmeno sarà da ritenersi tutto a gonfie vele. Diciamolo pure, avrete a che fare con una giornata sì bilanciata ma assolutamente non esente dai soliti problemi e problemini a cui siete abituati da un pezzo.

In merito agli affetti, non siate scontati. La persona del cuore avrà bisogno della vostra attenzione, quindi chiedetevi cosa le farebbe piacere, magari facendo lavorare un po' sia l'intuito che la fantasia. Il partner, parlando di coppia, apprezzerà senz'altro qualsiasi vostra iniziativa tesa a rompere la solita routine. Single, l'atmosfera sentimentale di questo periodo non sarà troppo positiva. Qualcuno potrà dare libero corso ai sogni più reconditi, anche se eventuali possibilità che si realizzino saranno ridotte al lumicino. Novità per i giovani single ma non a breve. Nel lavoro, la giornata promette discrete opportunità. Non si tratterà di nuovi traguardi da raggiungere ma di piccoli passi che potrebbero portare lontano.

A voi, eventualmente, la voglia di (ri)cominciare non manca...

Acquario: 'top del giorno'. Le previsioni astrali di domani invitano a prepararsi moralmente e fisicamente ad una splendida giornata. Dopo l'inizio settimana leggermente a rilento, adesso le stelle avranno un occhio di riguardo in più soprattutto nelle cose sentimentali. In amore, infatti, vi sentirete felici ed appagati della vostra attuale vita di coppia. Sappiate che il saper dare sempre un po' di più di ciò che si riceve senz'altro è il modo migliore per essere sempre più amati e considerati, con tangibili benefici per tutto il rapporto. Gli spunti per farsi apprezzare non mancheranno di certo: la vostra vivace intelligenza consentirà di ottenere i successi meritati.

Single, iniziate a guardare lontano: preparatevi a un globale rinnovamento nell'animo e nel fisico. Gli astri incitano a darsi una regolata: è tempo di cambiare, soprattutto è ora di agire. Nel lavoro, se steste cercando di cambiare mansione non dovete esitare. Facendo le vostre richieste in questo periodo potreste ottenere qualche buon riscontro.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 19 giugno, annuncia decisamente un avvio di weekend molto impegnativo. In particolare, riguardo la sezione sentimentale, qualcuno di voi nativi avrà già capito che questo non sarà il giorno migliore della propria vita, date le dissonanze astrali in atto. In amore cercate se possibile di creare una maggiore complicità col partner, magari chiarendo eventuali problemi che avete in seno al rapporto.

L'atmosfera potrà sembrare inizialmente un po' fredda: potrete trarne vantaggio ugualmente, cercando di vivere il vostro rapporto su base amichevole. Molti di voi in stato ancora single si sentiranno annoiati e in parte confusi: forse lo stress potrebbe fare brutti scherzi. Quindi cercate di concedervi una pausa staccando la spina per un po'. Nel lavoro il ritmo della giornata sarà piuttosto lento ma abbastanza positivo. In pratica non dovrebbero esserci intoppi troppo difficili da superare, il che potrebbe andare a favore di alcuni dei vostri progetti.

Classifica 19 giugno, le stelle dei dodici segni

Pronti a scoprire quali saranno i segni più fortunati del prossimo sabato? La risposta, come sempre, arriva direttamente dalla nostra consueta classifica completa interessante la giornata del 19 giugno.

Bene, togliamo subito ogni dubbio andando direttamente a scoprire la scaletta relativa a tutti i segni dello zodiaco in analisi in questo contesto.

Le stelline di sabato 19 giugno: