Prende il via l'ultimo periodo del mese di giugno 2021 per tutti i segni. Approfondiamo quali novità e quali cambiamenti arriveranno in amore e nel lavoro con l'Oroscopo del 28 giugno.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore potrete vivere nuove emozioni, in questo momento, se volete dichiararvi, fatevi avanti, grazie anche a Venere e Marte favorevoli. Nel lavoro, se volete rilanciare un'attività, ora siete in un momento di particolare forza.

Toro: per i sentimenti ci sono ancora dei conflitti da superare. Attenzione ad alcuni dubbi. Nel lavoro cercate una mediazione, in particolare dal punto di vista economico, prima di prendere delle decisioni.

Gemelli: a livello sentimentale le coppie che vorranno fare qualcosa in più sono favorite grazie anche a Saturno nel segno. Nel lavoro attenzione ad alcune problematiche da dover risolvere.

Cancro: in amore la fine del mese porta qualcosa in più. Se ci sono delle situazioni da chiarire ora potrete farlo. A livello lavorativo, se qualcuno è contro di voi cercate di non farvi influenzare.

Leone: a livello sentimentale in questi giorni potrete vivere qualcosa di nuovo. Nel lavoro meglio fare le cose con calma, visto che Venere opposizione provoca qualche disagio.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore torna uno stato di buona vitalità, vi sentite più forti in questo momento. Nel lavoro le questioni economiche sono da rivedere, per questo motivo gestite al meglio i compromessi.

Previsioni e oroscopo del 28 giugno: la giornata seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti con la Luna in buon aspetto assieme a Marte arriva una maggiore forza. Nel lavoro, se gestite un'attività, potreste ottenere qualcosa in più, anche negli accordi con gli altri.

Scorpione: a livello amoroso, se c'è stato qualche conflitto ora dovrete cercare di fare pace.

A livello lavorativo ci sono alcune questioni delicate da dover rivedere.

Sagittario: per i sentimenti, se avete attraversato un periodo difficile, ora non mancheranno comunque belle emozioni. A livello lavorativo valutate bene tutte le proposte che arrivano in questo periodo.

Capricorno: in amore non siate negativi, alla fine tutto andrà per il verso giusto.

Nel lavoro il mese non è stato esaltante, ma con le stelle favorevoli potrete ripartire.

Acquario: a livello sentimentale i rapporti sono favoriti, le nuove storie portano qualcosa in più. Nel lavoro le stelle non sono dalle vostra parte, ma sono comunque favoriti coloro che vorranno fare qualcosa in più.

Pesci: in amore il mese si conclude con la Luna nel segno e ciò porta qualcosa di buono. Nel lavoro le stelle aiutano, potreste anche cambiare ruolo o mansione. Luglio poi sarà un mese importante.