L'Oroscopo del giorno 29 giugno 2021 annuncia interessanti novità in amore e nel lavoro per questo martedì. A gongolare, considerando i soli sei segni sotto analisi in questo contesto, saranno in tutto due, con buona pace di altri tre segni costretti ad aspettare tempi migliori. Curiosi di scoprire tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci quali saranno i segni più fortunati del giorno? Andiamo a scoprirlo insieme attraverso le previsioni zodiacali di martedì esplicitate nell'oroscopo del 29 giugno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale, in questo caso valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di martedì 29 giugno

Bilancia: ★★★★. La giornata di martedì è prevista per molti di voi nativi all'insegna della normale routine. In campo interpersonale, specialmente, per migliorare il dialogo e i buoni rapporti dovrete fare qualche piccola rinuncia ma alla fine non rimarrete delusi. In amore, l'oroscopo giornaliero consiglia di giocare un po' d'anticipo sulle cose messe in programma, visto che il momento si prospetta abbastanza tranquillo. In qualche caso, però, qualcuno di voi potrebbe non sentirsi all'altezza della propria situazione sentimentale: la vostra attuale condizione in ambito di coppia rispecchia un generale nervosismo, condito da lievi picchi di irrequietezza.

Potrebbe non esserci più quello smalto di una volta: colpa di chi? Single, vista in previsione una giornata buona, anche se in alcuni frangenti lievemente sotto handicap specialmente in merito a fortuna o quant'altro, potreste sentirvi agitati: cercate di non perdete tempo prezioso. Nel lavoro altresì, cercate di mantenervi un pochino calmi: anche se si profila un periodo discreto, alla fine potrebbe risultare decisamente stancante.

Scorpione: ★★. Le previsioni zodiacali di martedì indicano una giornata difficile, sottoposta ad importanti scelte da fare: in amore o nel lavoro non è dato saperlo. Valutata, infatti, come negativa, la stessa è sottolineata dalle due stelle indicanti un probabile periodo da "ko". In effetti, non si può dire che sarà un giorno brillante soprattutto riguardo le finanze: parlando infatti di soldi, astri contrari non inclinano a lauti guadagni, anzi tenderanno a far evaporare già quelle poche sostanze.

Per i sentimenti, poche possibilità per mettere in pratica cose o correggere situazioni. Diciamo che potreste avere un'impennata riguardante la vostra suscettibilità o irritabilità: il problema di fondo saranno le tensioni a cui dovrete sottostare, scaturite da polemiche senza senso e del tutto inutili. Nei confronti del partner, parlando di coppie, da evitare se possibile l'essere troppo diretti o bruschi. Single, l'essere precisi certamente è una gran dote ma non va mai portata agli eccessi. Sappiate che in questo modo trovate difetti in tutto e tutti e, alla fine, vi rendete antipatici verso coloro che eventualmente state frequentando a scopo sentimentale. Nel lavoro, invece, ci sarà chi si lamenterà del vostro atteggiamento spacciandosi per perfezionista, magari anche criticando la vostra eventuale permalosità.

Sagittario: ★★. L'oroscopo di martedì 29 giugno al Sagittario indica che il prossimo giorno in calendario non sarà proprio come immaginato. Infatti le stelle hanno riservato una giornata decisamente segnata con la spunta del "ko". Malgrado avrete ancora la Luna parzialmente a favore, quest'ultima perderà efficacia a causa di Venere e Sole, per voi entrambi speculari negativi. Tale situazione potrebbe provocare qualche inaspettato disastro soprattutto in ambito di coppia. In amore, alcune tensioni potrebbero essere superate ma ci sono ancora delle questioni da chiarire: se ancora non lo avete fatto, iniziate insieme al partner ad accorciare le distanze nel rapporto. In alcuni momenti potreste persino sentirvi soli e spaesati, questo è poco ma sicuro.

Forse perché pretendete più del dovuto da coloro che vi interessano (affettivamente parlando ovviamente). Per i single, un’amicizia potrebbe acquistare uno spessore del tutto inaspettato. La cosa vi attrae? Attenti, alla fine potreste rimanerci male e con un pugno di mosche in mano... Nel lavoro invece, forse vi sentirete di metterete in campo tutte quelle idee che vi passassero per la testa, anche quelle un po' balzane. In alcune questioni riuscirete a trovare la soluzione che cercate.

Oroscopo e stelle del giorno 29 giugno

Capricorno: ★★★★★. Giornata probabilmente portatrice di belle novità, quindi perfetta in tutto. La recente ripartenza della settimana, valutata nelle predizioni di martedì con le cinque stelline della fortuna, non avrà segreti o brutte sorprese in merito a cose e/o situazioni.

Se aveste già nuovi progetti in mente, sarete senz'altro pronti ad impegnarvi fino in fondo per realizzarli. In merito agli affetti, l'energia delle stelle vi aiuterà a superare con scioltezza la giornata. Ci saranno dei momenti molto piacevoli con chi amate, perciò godeteli senza rinunciare a nulla. Diciamo che è arrivato il momento per rilassarsi un po' di più con le persone che vi piacciono, cercando magari anche di godersi a pieno regime ogni attimo di questa bella giornata. Single, grazie alla simpatia e alla comunicativa che vi contraddistingue, il vostro fascino sarà assolutamente irresistibile e farete sicuramente stragi di cuori. Nel lavoro, la vostra produttività sarà in netto aumento ed i superiori si accorgeranno senz'altro dell'impegno profuso o delle idee brillanti che non mancheranno.

Potrebbe essere davvero una giornata in grado di fare la differenza.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali di domani preannunciano un martedì indicativamente sottomesso ad un probabile "sottotono" generale. Quindi prevista al ribasso questa parte iniziale della settimana. Per alcuni del segno, soprattutto se con ascendente non troppo positivo, la giornata risulterà abbastanza "strana": diciamo pure poco reattiva alle cose che eventualmente si vorrebbe vedere realizzate al meglio. In campo sentimentale, nulla o poco di positivo: sappiate che il sentimento non è mai una lotta, quindi attenti a non dimenticarlo mai. Il consiglio: invece di farvi la guerra iniziate ad abbandonare alcune vostre paure infondate ed apritevi in modo sincero e fiducioso verso chi amate.

Evitate soprattutto di litigare per cose superficiali, piuttosto cercate di trovare delle soluzioni insieme riguardanti il vostro rapporto. Single, andateci cauti sui progetti futuri: prima forse sarebbe meglio vivere con maggior trasporto il presente e solo in seguito mettere in cantiere progetti a lungo termine. A tal proposito le previsioni del giorno incoraggiano a godere l'attimo senza pretendere cose impossibili. Nel lavoro invece, per il momento continuate a fare normalmente le vostre cose: non è proprio il caso di fare altro o più del dovuto, sappiatelo.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 29 giugno, predice l'arrivo di un periodo semplicemente perfetto, a modo e pienamente positivo nelle questioni soprattutto affettive.

La giornata che andrà a segnare il secondo giorno in calendario, soprattutto a coloro nativi di prima e seconda decade poterebbe riservare davvero qualcosa di stupendo! In amore l'Astrologia vi vede ben messi in quanto a fortuna: saranno tantissimi quelli tra voi con ottime possibilità di poter aggiustare finalmente eventuali rapporti corrotti. Dimenticare preoccupazioni e ansie accumulate nei giorni scorsi sarà la parola d'ordine: questo martedì se non tutto, almeno gran parte delle problematiche dovrebbero appianarsi. Molti di coloro ancora single, grazie ad astri favorevoli, potrebbero in giornata contare su tanta buona energia: saranno così favorite nuove relazioni sentimentali o semplicemente le buone amicizie.

Nel lavoro invece, i vostri progetti potrebbero portare a dei risultati inattesi. Comunque sappiate che il successo dipenderà da voi stessi o dalle vostre potenzialità

Classifica 29 giugno, le stelle dei dodici segni

L'Astrologia è pronta a dare il "lasciapassare" per la positività a quei pochi segni favoriti dalle effemeridi di questo martedì. Come sappiamo a fare da metro di misura è sempre l'Astrologia del periodo, in questo caso espressa dalla classifica completa interessante la giornata del 29 giugno. Ansiosi di sapere quali saranno i segni al top in questa parte iniziale della settimana? Certo che si, pertanto passiamo immediatamente a dare riscontri analizzando dettagliatamente ogni singolo segno in scaletta.

Le stelline di martedì 29 giugno: