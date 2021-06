L'oroscopo di lunedì 28 giugno si preannuncia ricco di progetti e di idee. Alcuni segni zodiacali punteranno al successo e si concentreranno sulla realizzazione di nuove strategie, mentre altri non si allontaneranno dal partner e dal suo amore.

Per avere un quadro più definito di come gli astri influiranno sulla vita quotidiana di ciascuno, è necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra essi emergeranno i seguenti:

Luna in trigono a Mercurio

Venere in opposizione a Plutone

Marte in opposizione a Saturno

Saturno in quadratura a Urano

Approfondiamo tutte le caratteristiche dell'Oroscopo del 28 giugno 2021.

Previsioni zodiacali del 28 giugno: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarà una giornata serena, senza imprevisti o disagi. Svolgerete il vostro lavoro con tranquillità, dando la precedenza alle pratiche più importanti. Proverete a instaurare rapporti equilibrati con i colleghi di lavoro, ma non sarà un'impresa semplice. Servirà del tempo affinché smettano di guardarvi con sospetto. La famiglia avrà una piccola sorpresa per voi.

Toro: avrete bisogno di trovare un nuovo equilibrio all'interno del rapporto di coppia. Proverete a lasciarvi alle spalle le ultime discussioni e a concentrarvi sugli elementi davvero importante per voi. Per ritrovare la vecchia sintonia, le previsioni zodiacali di domani consigliano di organizzare nuove esperienze da vivere insieme.

Il partner si mostrerà collaborativo.

Gemelli: ci saranno ottime prospettive per la vostra carriera. Dopo tanti sforzi, finalmente, potrete godere del vostro del vostro lavoro. Ovviamente, dovrete prendere una decisione importante e non potrete farlo a cuor leggero. I consigli degli amici e del partner vi aiuteranno a vedere le cose sotto una nuova prospettiva, però, alla fine, dovrete essere voi a prendere in mano la situazione.

Cancro: la mancanza di concentrazione potrebbe essere un problema sul posto di lavoro. Farete fatica a portare a termine gli impegni della giornata e il rapporto con i colleghi non sarà affatto stimolante. Per fortuna, il partner sarà pronto a sostenervi e a donarvi tutto l'amore possibile. Le sue parole saranno un monito a non arrendervi.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 28 giugno: dal Leone allo Scorpione

Leone: ci saranno nuove sfide da affrontare, ma lo farete con coraggio e con determinazione. Cercherete di avere un quadro preciso delle persone che vi saranno attorno. Non sopporterete le bugie e tenderete ad allontanare tutti quelli che non si mostreranno sinceri nei vostri confronti. Per il momento, non sentirete l'esigenza di avere un partner.

Vergine: avrete bisogno di un po' di ottimismo nella vostra quotidianità. Continuare a fossilizzarvi solo sulle cose negative, infatti, non vi porterà a nulla di buono. Sarete circondati da amici solari e vivaci. Vi coinvolgeranno nei loro piani e, anche se sarete un po' restii ad accettare, alla fine vi divertirete molto.

Il rapporto di coppia sarà caratterizzato da alti e bassi.

Bilancia: sarete pronti a tutto pur di dare una svolta alla vostra quotidianità. Vi renderete conto di aver bisogno di qualcosa di diverso, in modo da poter sfruttare al meglio il tempo a vostra disposizione. Cercherete nuove persone da frequentare, vivaci e con tanta voglia di fare. Il partner rimarrà sorpreso da questo cambiamento.

Scorpione: le storie saranno il vostro punto di forza. Adorerete immergervi in narrazioni affascinanti ed emozionanti. Sarete anche degli ottimi ascoltatori e non vi tirerete indietro davanti alle richiesta di aiuto dei vostri amici. Sul lavoro, darete il massimo e mostrerete tutto il vostro talento. Nonostante questo, potrebbe volerci un po' di tempo per essere notati dai superiori.

Astrologia di lunedì 28 giugno: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: lotterete per i vostri ideali, anche se questo vorrà dire perdere alcune amicizie. Non vi farete mettere i piedi in testa da nessuno e darete un grande valore alle vostre capacità. Troverete il modo per emergere sul posto di lavoro, però, le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non sottovalutare il prossimo.

Capricorno: vi rimboccherete le maniche e proverete a realizzare tutti i vostri sogni. Il dover rinunciare al vostro tempo libero non vi peserà perché avrete degli obiettivi troppo grandi da inseguire. Il partner rappresenterà una parte importante della vostra giornata, ma non quella principale. Tutti i vostri sforzi saranno rivolti al lavoro e al miglioramento dei rapporti con i colleghi.

Acquario: sarete poco riflessivi, soprattutto in ambito sentimentale. Vi getterete a capofitto in una nuova relazione, ma dimenticherete di valutare i pro e i contro. Questo potrebbe causare qualche piccolo imprevisto, però, se la fortuna sarà dalla vostra parte, i risvolti positivi non mancheranno. In famiglia, sarà fondamentale rispettare le idee altrui.

Pesci: Cupido sarà dalla vostra parte e vi porterà tantissima fortuna in ambito sentimentale. Non ci saranno incomprensioni con il partner, anzi, il vostro rapporto sarà caratterizzato da una grande complicità. Riceverete tanto affetto e sarete pronti a donarne altrettanto. In amicizia, al contrario, potreste subire qualche piccola delusione. L'oroscopo suggerisce di custodire i vostri segreti.