L'Oroscopo del giorno 4 giugno mette in rilievo la qualità degli astri in merito al prossimo venerdì di fine settimana. La giornata sotto analisi svela una meravigliosa Luna in Ariete in sestile a Sole e Saturno, sicuramente portatrice di buone opportunità da investire in campo sentimentale. Diciamo subito che, ad essere valutati in questa sede, i comparti interessanti l'amore e il lavoro, messi in relazione con Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Partiamo immediatamente con l'anticipare che, ad avere il massimo appoggio dagli astri del periodo, sarà, almeno sulla carta, Bilancia segnato con la 'top del giorno' grazie alla positiva posizione (speculare) della Luna.

Invece, in merito ai segni con presunte problematiche prossime a divenire tali, ovviamente sempre secondo le previsioni zodiacali di venerdì 4 giugno, poco o nulla di buono potranno sperare dal periodo in arrivo soprattutto gli appartenenti al segno dell'Acquario, preventivati nelle attuali predizioni con il segno di spunta relativo ai periodi sottotono.

Andiamo a scoprire meglio la realtà dei fatti: nel prosieguo gli approfondimenti relativi all'oroscopo del 4 giugno su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di venerdì 4 giugno

Bilancia: 'top del giorno'. Il prossimo venerdì partirà sicuramente "alla grande" per voi nativi, chiudendo il periodo altrettanto in bellezza.

In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul vostro segno zodiacale, grazie ad una splendida Luna in Ariete, sarete più belli e luminosi e il vostro cuore sarà colmo di fiducia nei confronti della persona amata. Sarete altresì pieni di fascino e, se dovesse essere necessario, riconquisterete con un solo sguardo la persona che avete a fianco: preparatevi a trascorrere una serata e poi anche una dolcissima notte in perfetta sintonia con la dolce metà.

Single, sarà davvero interessante questa giornata, se non altro in grado di dare un nuovo assetto alla gestione del tempo libero. Ritagliatevi qualche momento di benessere e di serenità in cui poter fare quello che più vi piace senza nessuna interferenza da parte dei vostri cari. Nel lavoro invece, farete ciò che avete rimandato per tanto tempo e questo vi darà una soddisfazione unica.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì annunciano a voi del segno una giornata perfetta per i sentimenti in generale e in parte anche nelle cose legate alla famiglia o alle amicizie strette. Un grande cielo, senz'altro, porterà fantasia, aria di novità e tanta voglia di fare quasi in ogni settore. In amore, l'oroscopo indica che vi aspetta una giornata veramente speciale, grazie alla interessante presenza della Luna in Ariete, pronta a sostenervi coi suoi influssi apportando energia e luminosità per rendere il vostro rapporto a due sereno. Proverete per il vostro partner un sentimento in crescita, da tutte le angolazioni, come mai prima sperimentato. Un pizzico di razionalità in più altresì, senz'altro vi farà agire in modo intelligente.

Single, se vi piace tormentarvi con dubbi e domande, questo periodo vi darà senza meno spunti sufficienti per giustificare improvvisi cambiamenti di umore o immotivate ombrosità di carattere. Nel lavoro, gestirete ogni situazione che vi siete assunti con saggezza, potendo contare sulle persone che vi sono vicine e che vi potranno dare un aiuto prezioso.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo di venerdì 4 giugno al Sagittario prevede un periodo discreto, buono oltre la media sufficienza, quasi a sfiorare l'ottimo in alcuni momenti del giorno. In amore, cercate di essere più disponibili al dialogo e di trovare un motivo per sorridere soprattutto verso i difetti del partner. Non abbiate paura di esprimere la vostra personalità: se vi lascerete andare, con il vostro savoir-faire conquisterete anche i caratteri più chiusi.

Create atmosfere romantiche nel rapporto di coppia e allo stesso tempo portate avanti le idee con decisione. Non curatevi delle critiche che arrivassero dall'esterno: gli altri in fondo potrebbero essere invogliati a certi atteggiamenti solo per invidia. Per i single, sarà una giornata come tante. In molti sentirete il bisogno di comunicare ad ampio raggio con le persone che più vi piacciono: pronti a scambiare idee e opinioni? Flirt e magnifiche avventure si prevedono per questa estate... La parte riguardante il lavoro si presume in linea con la buona normalità. Avrete il fiuto per fare la cosa giusta al momento giusto, con un tempismo e un'abilità invidiabili.

Oroscopo e stelle del giorno 4 giugno

Capricorno: ★★★★. Il frangente non sarà certo da annoverare tra i migliori ma neppure da declassare visto che c'è chi sta peggio. L'oroscopo di domani pertanto consiglia di mantenere la calma. Non sarà il momento più idoneo per dedicarsi a fare progetti o per parlare del futuro. Diciamo che a malapena riuscirete a mantenere l'autocontrollo nelle situazioni più difficili, ma che fatica! In merito agli affetti intanto, il periodo preannuncia Nettuno e Venere ottimi alleati del segno. Nulla di meglio allora che organizzare qualcosa nella vostra dolce casa, ovviamente con le persone del cuore. In coppia sarete tendenzialmente poco volubili, questo fatto potrebbe risultare essere la carta vincente in grado di mettere al sicuro anche quei legami sentimentali ultimamente un po' traballanti.

Single, occasione giusta per chi stesse aspettando qualcosa capace di dare un svolta alla propria vita: si potrebbe presentare quando uno meno se lo aspetta... Appena arriverà, non fatela scappare! Evitate di mostrarvi troppo esigenti, magari cercando di avere sempre di più. Nel lavoro, presto troverete ciò che da tanto state aspettando: per adesso la serenità d'animo dovrà essere il vostro fine principale.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali di domani indicano poche chance nel periodo: si consiglia di non essere troppo rigidi nei rapporti facendo 'respirare' persone e situazioni. Intanto, non provocate ulteriori tensioni rispettando eventuali idee diverse dalle vostre. In campo sentimentale, sarà una giornata altalenante per molti del segno, l’umore viaggerà a ritmi convulsi e qualche incomprensione con il partner non farà che alterare le cose, calmatevi!

Soprattutto cercate di fare le cose con calma e analizzate bene le varie situazioni, ovviamente prima di prendere decisioni importanti. Single, le predizioni del giorno lasciano presagire che potrebbe essere un periodo un po' sottotono. Ad essere penalizzata sarà in parte la forma fisica che potrebbe risultare poco reattiva a causa di un quadro astrale non troppo favorevole. Ma nonostante ciò, sensibilità e chiarezza d'idee vi aiuteranno a superare presto ogni problema. Nel lavoro, il periodo non sarà certamente tra i più brillanti. In pratica, però, se saprete mantenervi lucidi e prudenti, dovreste concludere la giornata senza danni.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 4 giugno, indica ottima e stravincente questa parte della settimana.

Lasciate alle spalle le soluzioni facili, impegnandovi a fondo nel cercare di risolvere le cose con le vostre forze: ascoltate, voi siete in gamba solo che non sapete o volete riconoscerlo. In amore, sarà una giornata molto interessante, certamente pronta a regalare gioie inaspettate, ovviamente da vivere insieme al vostro partner. Sarà così possibile sbrogliare faccende complicate o solamente occuparsi del proprio rapporto con tenerezza e trasporto. Single, si aprirà sicuramente una giornata favorevole e molti del segno saranno pronti a vivere nuove esperienze amorose davvero entusiasmanti. Per qualcuno il periodo potrebbero segnare l'inizio di qualcosa di speciale: pronti a gongolare? Il lavoro intanto andrà abbastanza spedito: forse, ci saranno nuovi progetti in vista da realizzare al più presto.

Potrebbe anche arrivare una interessante novità riguardante il vostro futuro.

Classifica 4 giugno, le stelle dei dodici segni

In base alla carta astrologica, nel quinto giorno di questa settimana a gongolare tra i dodici segni osservati saranno solamente cinque. In questo caso, a dare le giuste informazioni è, come sempre, la nostra seguitissima classifica completa interessante appunto la giornata del 4 giugno. In primissimo piano nel frangente, il segno della Bilancia meritatamente considerato al primo posto nonché in giornata "top". In seconda posizione troviamo a questo giro Ariete, Cancro, Scorpione e Pesci, tutti alla pari e ben saldi nella parte alta della scaletta in oggetto. Ultime posizioni occupate da Vergine, Acquario e Toro.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'Astrologia quotidiana.

Le stelline di venerdì 4 giugno: