Prende il via un nuovo mese, quello di giugno 2021. Approfondiamo le previsioni e l'Oroscopo per tutti i segni dell'1 giugno 2021, con le predizioni relative ad amore e lavoro per tutti i segni.

Predizioni astrologiche della prima sestina

Ariete: in amore in questa giornata dovrete fare attenzione alle parole, dovete circondarvi di persone che vogliono solo il vostro bene. Nel lavoro con Saturno positivo si potrà ripartire con un progetto.

Toro: nei sentimenti potranno nascere alcune discussioni per motivi banali. In particolare la Luna dissonante crea disagi.

Nel lavoro potrebbero esserci alcune problematiche legate alle tante attività che state svolgendo.

Gemelli: a livello sentimentale con diversi pianeti favorevoli potreste anche dire basta a una relazione che non va più. Nel lavoro valutate bene le proposte che arrivano, il periodo aiuta.

Cancro: in amore le coppie in crisi avranno la possibilità di risolvere un problema. Venere in transito aiuta. A livello lavorativo non sarà facile ottenere quanto desiderato, riuscirete comunque a fare di più rispetto alle settimane scorse.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale il cielo porta nuove emozioni e Venere a breve sarà nel segno. Nel lavoro cercate di portare avanti un progetto che inseguite da tempo.

Vergine: a livello sentimentale in alcune storie questo momento porta qualche dubbio, qualcosa potrebbe non andare, in particolare nel pomeriggio. Nel lavoro attenzione a Giove in opposizione che potrà portare qualche ritardo.

Previsioni e oroscopo dell'1 giugno 2021: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in amore l'inizio del mese porta dei chiarimenti.

Nel lavoro è meglio agire con calma, visto che da alcuni pianeti in opposizione portano maggiori tensioni.

Scorpione: a livello amoroso grazie alla Luna favorevole la giornata sarà importante. Le storie che nascono ora sono promettenti. Nel lavoro cercate di risolvere un problema nato di recente.

Sagittario: per i sentimenti diversi pianeti in opposizione potrebbero portare dei dubbi, per questo motivo dovete gestire bene le relazioni.

Nel lavoro ci saranno alcuni problemi di tipo economico da risolvere.

Capricorno: a livello sentimentale in alcuni rapporti state vivendo dei momenti di calo. Le storie che vanno avanti da tempo dovranno rivedere alcune questioni. A livello lavorativo tornate protagonisti, ma dovete lasciarvi il passato alle spalle.

Acquario: per i sentimenti sarà importante cominciare a organizzare qualcosa di nuovo, ci sono alcune incomprensioni da dover gestire. Nel lavoro alcune cose sono cambiate di recente, per questo motivo state affrontando delle nuove difficoltà. Riuscirete comunque a recuperare.

Pesci: in amore non mancherà qualche dubbio in questa giornata. Guardate al futuro con maggiore tranquillità.

Nel lavoro Giove in transito nel vostro segno può aiutare.