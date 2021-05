L'Oroscopo settimanale dal 31 maggio al 6 giugno svela le previsioni, le classifiche e i voti ricavati dall'Astrologia applicata ai segni della prima metà dello zodiaco. Messa sotto controllo da parte nostra la settimana a cavallo tra la fine di maggio e l'inizio di giugno: pronti a dare un valore ai prossimi sette giorni in calendario? Sotto approfondita analisi, passo passo in queste previsioni zodiacali, Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In evidenza nel lasso temporale citato poc'anzi, oltre a quelli messi in programma dalla Luna che andremo a svelare a breve, un transito davvero interessante: l'ingresso di Venere in Cancro.

Come si evince già dal titolo di apertura, alla grande andranno tutti i nativi dell'Ariete (voto 10). Ancora a massima positività si profila il periodo per gli amici del Cancro (voto 8) e del Toro (voto 8), sostenuti a piene mani da astri altamente efficaci. Invece valutati al limite della sufficienza, secondo le previsioni zodiacali della settimana da lunedì a domenica, coloro appartenenti al segno del Leone (voto 6), nel frangente costretti a stare abbastanza concentrati.

Bene, dopo le doverose analisi astrologiche iniziali, andiamo pure a mettere in chiaro i prossimi transiti lunari e subito dopo iniziare le analisi segno per segno.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima d'intavolare il discorso sulle previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 31 maggio a domenica 6 giugno come da copione ormai consolidato, daremo info, a voi che ci seguite, dei transiti messi in agenda dalla Luna.

L'Astro d'Argento farà in tutto tre soste in altrettanti segni. Diciamo subito che il periodo partirà con la presenza della Luna nel campo dell'Acquario avvenuta domenica 30 maggio. Per la settimana in analisi a dare inizio ai transiti sarà l'ingresso della Luna in Pesci, presente nel segno d'Acqua martedì 1° giugno alle ore 11:07.

La "musa dei poeti" farà un nuovo stop giovedì 3 giugno, alle ore 19:58, configurandosi nella Luna in Ariete. La settimana sarà da ritenersi conclusa con l'arrivo della Luna in Toro prevista domenica 6 giugno.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 10. Valutato dall'oroscopo della settimana con il massimo voto disponibile in classifica, il frangente si preannuncia davvero molto sfavillante per voi nativi dell'Ariete.

La ciliegina sulla torta sarà servita giovedì 3 giugno, quando entrerà nel settore una magnifica Luna d'amore, senz'altro capace di fare la differenza in ogni situazione a stampo sentimentale. Tutto splendidamente a favore anche nei giorni di mercoledì 2, venerdì 4 e domenica 6 giugno, altamente positivi e con sprazzi di momenti anche molto fortunati: decisamente da sfruttare in ogni occasione. Stabili, ovviamente positivi quanto basta, anche i giorni relativi a lunedì 31, martedì 1 e sabato 5 giugno, seppur indicati con le quattro stelline dell'ordinaria routine.

La classifica dei prossimi sette giorni:

Top del giorno giovedì 3 giugno (Luna nel segno);

giovedì 3 giugno (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 2, venerdì 4 e domenica 6;

★★★★ lunedì 31, martedì 1 e sabato 5.

♉ Toro: voto 8.

Settimana altamente positiva nella quale a dominare sarà l'arrivo di una splendida Luna nel segno domenica 6 giugno. Valutato molto bene il periodo in arrivo per tanti di voi del Toro con altre tre giornate davvero super positive: lunedì 31, martedì 1 e mercoledì 2 giugno. Non male il primo giorno di weekend, in questo caso considerato di normale routine. Peccato per il fine settimana lavorativo, purtroppo messo in preventivo negativamente con due giornate non buone: giovedì 3 giugno porterà in dote un periodo "sottotono", mentre quella di venerdì 4 avrà i contorni negativi relativi al "venerdì nero". Pazienza! Intanto scopriamo la classificazione della settimana completa.

Il report della settimana relativo alle stelline quotidiane:

Top del giorno domenica 6 giugno (Luna nel segno);

domenica 6 giugno (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 31, martedì 1 e mercoledì 2;

★★★★ sabato 5 giugno;

★★★ giovedì 3 giugno;

★★ venerdì 4 giugno.

♊ Gemelli: voto 5.

La settimana prossima potrebbe generare complicanze oltre il solito, vista la formazione di pianeti ostici al vostro segno. Iniziamo con le giornate peggiori: martedì e domenica sono previsti entrambi "sottotono", mentre il primo giorno della settimana, lunedì 31 maggio, sarà da considerare con massima attenzione in quanto preventivato con il "ko". Ottime performance soprattutto in amore, come anche nelle affettività in senso generale, sabato 5 giugno, merito di una grande giornata a cinque stelle assicurata dalla presenza della Luna in Ariete. Andiamo pure a spulciare i dettagli restituiti dall'Astrologia settimanale di vostro interesse e a scoprire qualcosa di più.

Il resoconto astrologico espresso dalle stelline quotidiane:

★★★★★ sabato 5 giugno;

★★★★ mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4;

★★★ martedì 1 e domenica 6;

★★ lunedì 31 maggio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 8. L'oroscopo della settimana svela un periodo classificato più che ottimo, da vivere in modo splendido grazie alle stelle del periodo. Partiamo direttamente con la giornata peggiore, tanto per non pensarci più: domenica 6 giugno giornata pessima, segnata da sole due stelline e relativo "ko". Meno peggio risulterà invece quella di sabato 5 giugno, segnata da tre stelle "sottotono". Non demoralizzatevi, adesso arriva il meglio con i giorni più fortunati: godrete una splendida parte iniziale e una ancor meglio parte centrale della settimana: mercoledì 2 giugno arriverà una meravigliosa Venere in Cancro portando in dote la vostra giornata "top".

Positivamente ai massimi livelli anche lunedì 31, giovedì 3 e venerdì 4 giugno, alla pari con cinque stelle super fortunate. Andiamo pure alla valutazione approfondita e scopriamo insieme qualche indizio in più.

Le stelline da lunedì a domenica:

Top del giorno mercoledì 2 giugno (Venere nel segno);

mercoledì 2 giugno (Venere nel segno); ★★★★★ lunedì 31, giovedì 3 e venerdì 4;

★★★★ martedì 1 giugno;

★★★ sabato 5 giugno;

★★ domenica 6 giugno.

♌ Leone: voto 6. Valutato molto sotto le attese il periodo in arrivo per tanti di voi, cari amici del Leone, e non per colpa nostra. In totale avrete solamente due giornate ottime su cui spendere tempo e opportunità, lunedì 31 maggio e sabato 5 giugno, mentre le altre saranno certamente da prendere con le pinze.

Volendo guardare il cosiddetto bicchiere mezzo pieno, senz'altro le giornate di martedì 1, venerdì 4 e domenica 6 si presteranno al gioco: sfruttatele a dovere, ovviamente sempre tenendo alta la concentrazione e a massimo la fiducia. Come sempre in questi casi, parlando di periodi "no", si consiglia di stare guardinghi e allerta nelle giornate di mercoledì e giovedì, purtroppo valutate con i segni di spunta rispettivamente del "sottotono" e del "ko".

La qualità delle stelline giornaliere:

★★★★★ lunedì 31 e sabato 5;

★★★★ martedì 1, venerdì 4 e domenica 6;

★★★ mercoledì 2 giugno;

★★ giovedì 3 giugno.

♍ Vergine: voto 7. Sette giornate buone nella media, con alcune a tono medio-basso. L'oroscopo della settimana dal 31 maggio fino al 6 di giugno vede un po' troppi impegni ai quali dover mantenere fede.

Le stelle dicono chiaramente che avete bisogno di mettere in pausa la vostra vita: va bene lavorare e tenersi attivi, ma così facendo dimenticate il resto e vi sentite affaticati. Non spingete sull’acceleratore: tirate il freno! Intanto nessun problema da risolvere a inizio settimana: lunedì è indicato al "top". Ottime da vivere soprattutto martedì e domenica, mentre quelle di mercoledì e giovedì dovranno essere monitorate un po' più attentamente. Invece venerdì e sabato è consigliato stare fermi, quasi immobili, lasciando che la giornata vi scorra davanti senza interagire (se possibile).

Le stelline giorno per giorno:

Top del giorno lunedì 31 maggio;

lunedì 31 maggio; ★★★★★ martedì 1 e domenica 6;

★★★★ mercoledì 2 e giovedì 3;

★★★ venerdì 4 giugno;

★★ sabato 5 giugno.

