Questa prima settimana del mese sta per giungere al termine, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per questo weekend? Le previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute lasciano presagire 48 ore positive e serene per l'Acquario, che può dedicarsi alla famiglia e concedersi un po' di riposo. Sono due giornate sensuali e romantiche per lo Scorpione. Toro audace, Bilancia diplomatica nel lavoro. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del fine settimana, sabato 5 e domenica 6 giugno 2021, per i dodici segni zodiacali.

Oroscopo weekend 5 e 6 giugno 2021

Ariete: è arrivato per il segno il momento di prendere in mano le redini della propria vita e tornare a vivere come più si desidera. In ambito pratico e finanziario invece è meglio gestirsi con attenzione e fare bene i conti. Stelle splendenti in amore, anche gli incontri sono favoriti.

Toro: l'oroscopo del weekend consiglia al segno di tenere gli occhi ben aperti e stare attenti agli inganni, almeno durante la giornata di sabato 5 giugno. La giornata di domenica si presagisce audace e fuori dagli schemi.

Gemelli: il consiglio delle stelle per il fine settimana è quello di risolvere tutte le questioni pratiche e lavorative durante le prime 24 ore, per poi concedersi una domenica vivace e spensierata.

In amore siate sinceri.

Cancro: mentre la giornata di sabato si prevede energica e positiva, ideale per dedicarsi alla cura di se stessi e alla pratica di attività sportive, domenica i riflettori si accedono sull'amore. Qualcuno potrebbe fare un incontro magico.

Leone: il fine settimana si prevede come il momento migliore per organizzare una fuga d'amore.

È il momento perfetto per staccare la spina dagli impegni e dedicarsi solo al partner e alla famiglia. Cambiare aria può essere d'aiuto per recuperare le energie e il buon umore.

Vergine: le prossime 48 ore potrebbero portare delle problematiche all'interno della sfera familiare, riguardanti soprattutto la sfera economica o la gestione della casa.

Queste problematiche non intaccheranno l'equilibrio stabilito in amore, dove invece si accende la passione.

Bilancia: l'oroscopo di sabato 5 giugno lascia presagire una giornata impegnativa in ambito lavorativo, dove è meglio cercare di mediare e parlare con diplomazia. Bene l'amore. Alti e bassi per il fisico.

Scorpione: il fine settimana inizia con grande vivacità, leggerezza e progetti da realizzare. È un momento di grande creatività, ideale per avvicinarsi ai propri obiettivi. Amore sensuale e romantico.

Sagittario: l'oroscopo del weekend lascia presagire 48 ore di confusione e incertezza per il segno. Non è un momento semplice per l'amore e qualcuno potrebbe prendere decisioni drastiche.

Ottima la sfera lavorativa. Cautela dal punto di vista fisico.

Capricorno: il fine settimana potrebbe portare delle vecchie problematiche al segno. Qualcuno potrebbe dover affrontare delle guerre con un ex coniuge o un ex socio d'affari. Domenica 6 giugno invece l'amore riporta un sorriso sul vostro viso.

Acquario: l'oroscopo del weekend lascia presagire due giornate serene e spensierate. Date spazio all'amore e al riposo, lo avete meritato. Bene il fisico. Gli affari procedono.

Pesci: le stelle del fine settimana lasciano presagire due giornate faticose per l'amore e i rapporti di coppia, dove la gelosia del segno potrebbe creare una grande distanza tra i coniugi. Bene il lavoro.