Giovedì 24 giugno troveremo sul piano astrologico la Luna spostarsi dal segno del Sagittario al Capricorno (dove risiede Plutone), inoltre il Luminare notturno si farà pieno nel terzo segno di Terra alle ore 18:39. Saturno, invece, proseguirà il transito in Acquario, così come il Sole assieme a Venere permarranno nell'orbita del Cancro. Il Nodo Lunare e Mercurio continueranno il moto in Gemelli come Urano resterà in Toro e, nel frattempo, Nettuno insieme a Giove rimarranno stabili in Pesci. Marte, infine, risiederà nel domicilio del Leone.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Capricorno, meno entusiasmante per Cancro e Gemelli.

Sul podio

1° posto Leone: risalita finanziaria. Nel tardo pomeriggio vi sarà il Plenilunio di Terra ed a beneficiarne maggiormente potrebbero essere i nati Leone di prima e seconda decade, i quali noteranno che il loro bottino economico subirà un rassicurante rialzo che sarà soltanto l'inizio di un periodo decisamente più florido in termini finanziari.

2° posto Capricorno: nuove certezze. La contrapposizione tra i Luminari, tipica della fase di Luna Piena, parrà intimare ai nati Capricorno di mettersi alla ricerca di nuove certezze esistenziali, specialmente sul versante lavorativo. Seppur i ridimensionati dell'ultimo periodo sono stati spesso destabilizzanti, il terzo segno di Terra avrà l'opportunità di porre delle solide basi professionali a partire da questo giovedì, a patto di non esagerare con le pretese in tal senso.

3° posto Sagittario: lavoro top. Una giornata che avrà buone chance di rivelarsi densa di significato in casa Sagittario, sia in termini relazionali che lavorativi, in quanto i nativi daranno il via ad un progetto di fresca fattura che riceverà l'immediato benestare della solita clientela.

I mezzani

4° posto Toro: determinati.

Marte e Saturno quadrati tenteranno di inibire l'entusiasmo dei nati Toro ma, fortunatamente, il primo segno Fisso potrà contare sul sestile Luna-Giove che gli permetterà di mettere in campo un'invidiabile determinazione, rendendolo capace di superare ogni difficoltà.

5° posto Vergine: coccole. La languida posizione venusiana formerà un trigono a Nettuno opposto inducendo, con ogni probabilità, i nati Vergine a rifugiarsi tra le braccia del partner o, se in tenerà età, farsi coccolare dai genitori.

6° posto Ariete: mattina top. L'atmosfera briosa e spensierata delle ore mattutine lascerà il passo probabilmente, dal pomeriggio in poi, ad un clima ben più serioso ed orientato verso il senso del dovere che spingerà il primo segno zodiacale a rimboccarsi le maniche.

7° posto Acquario: capro espiatorio. Nel ménage amoroso di casa Acquario, complici le posizioni poco concilianti del duetto Venere-Marte, sarà probabile che i nativi cerchino nel partner un capro espiatorio, così da giustificare il loro mood sfuggente dell'ultimo periodo.

8° posto Bilancia: revisioni finanziarie. Giovedì potrebbe essere di fondamentale importanza, specialmente per i nati Bilancia di terza decade, revisionare con dovizia le proprie finanze, in modo da non ricevere sgradite sorprese dal bilancio economico di fine giugno.

9° posto Scorpione: distratti. Restare lucidi e concentrati non sarà presumibilmente un compito molto facile in casa Scorpione durante queste 24 ore, quindi sarebbe meglio rimandare sia eventuali colloqui di lavoro che impegni gravosi fissati sull'agenda.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: aspettative deluse. Galvanizzati e trepidanti nei riguardi di una nuova partenza professionale, i nati Gemelli potrebbero rimanere delusi perché l'evoluzione degli eventi non rispecchierà le loro aspettative iniziali.

11° posto Cancro: stress. Tra famiglia, lavoro e impegni pratici i nati Cancro non avranno probabilmente tempo per sé stessi in questa giornata, divenendo un bersaglio ottimale per l'indesiderato stress.

Meglio, invece, allentare i ritmi così da mettere al primo posto la salute piuttosto alle faccende quotidiane.

12° posto Pesci: pessimisti. D'accordo che il parterre planetario, Grande Benefico escluso, sembrerà non voler premiare il dodicesimo segno zodiacale, ma il probabile mood pessimistico che sfoggeranno giovedì farà scorgere soltanto il bicchiere mezzo vuoto al terzo segno d'Acqua.