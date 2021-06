Nel mese di luglio troveremo sul piano astrale quattro passaggi planetari rilevanti: Giove passerà dai gradi dei Pesci all'Acquario, mentre Venere e Marte viaggeranno dal segno del Leone alla Vergine. Il Sole, infine, si sposterà dal domicilio del Cancro al Leone. Oroscopo mensile sull'amore favorevole per Ariete e Bilancia, meno roseo per Capricorno e Gemelli.

Sul podio

1° posto Ariete: voglia di diventare genitori. I nati sotto il segno dell'Ariete che vivono una relazione stabile, durante il settimo mese dell'anno, potrebbero avvertire la voglia di mettere in cantiere un erede.

Dopo aver trovato la casa idonea alle loro esigenze e poter contare su due posizioni lavorative piuttosto solide, il primo segno di Fuoco sarà pronto per lanciarsi in questo nuovo step del rapporto, specialmente durante l'ultima settimana.

2° posto Bilancia: romantici. Il passaggio di Venere (il 23) e Marte (il 30 luglio) nel segno della Vergine donerà, con ogni probabilità, ai nati Bilancia di prima decade un nuovo modo di intendere le relazioni affettive. Il secondo segno d'Aria, difatti, diverrà decisamente più attento alle esigenze dell'amato bene, provando a soddisfarne anche i più arditi desideri. Seconda e terza decade, invece, dovrebbero fare maggiore attenzione, soprattutto il 2 e 3 del mese, quando il terzetto Saturno-Nettuno-Plutone retrogrado e la Luna opposta li spingerà a spendere una fortuna per un regalo sentimentale.

3° posto Sagittario: passionali. La Bianca Signora sino al 22 sosterrà i nativi e quando la stessa si appresterà a sbarcare in Vergine ecco che il Sole, il giorno successivo, diverrà benevolo, il tutto condito da un Marte infuocato per ben 29 giorni. Quadretto planetario che sorriderà, c'è da scommetterci, al terzo segno Mobile, in particolar modo nell'abito passionale.

I mezzani

4° posto Leone: flirt. Le occasioni d'incontro, in questo torrido mese estivo, non dovrebbero mancare in casa Leone, mentre a venir meno potrebbe essere la voglia felina di legarsi stabilmente. La via di mezzo, quindi, sarà rappresentata da fugaci ma stuzzicanti flirt, i quali consentiranno al secondo segno di Fuoco di conciliare la carriera e l'amore senza troppi sbattimenti.

5° posto Scorpione: verità svelate. Luglio avrà buone possibilità di essere un mese piuttosto importante sul fronte sentimentale per i nati Scorpione, in quanto il ritorno del moto diretto mercuriale ed il sostegno del Grande Benefico d'Acqua (sino al 28) gli torneranno utili. La "partita" astrologica si giocherà probabilmente su alcune verità di coppia che verranno a galla intorno a metà mese, mettendo i nativi di fronte all'evidenza di essere stati frettolosi a dubitare del partner.

6° posto Toro: compromessi. Il primo segno di Terra sarà bersagliato, nel corso delle prime tre settimane, dalle quadrature di Venere e Marte e, durante la settimana conclusiva, dall'ennesimo quadrato del Luminare diurno che entrerà in Leone.

Sebbene potrebbe sembrare disastroso come scenario planetario, in realtà, il parterre astrale spingerà presumibilmente i nativi a cedere a qualche compromesso in coppia, che gli tornerà utile anche ad agosto per mantenere sereno il clima nel ménage amoroso.

7° posto Vergine: fine mese top. Bisognerà presumibilmente attendere gli ultimi cinque giorni di luglio per godere dei migliori frutti mensili che i pianeti vorranno regalare ai nati Vergine. Se inizialmente le vicende sentimentali risentiranno delle paturnie professionali, così non dovrebbe essere dal 26 luglio in poi, quando Venere e Urano di Terra li spingeranno a concentrarsi sui piccoli piaceri dell'amore e, ciliegina sulla torta, il 29 Giove terminerà l'opposizione.

8° posto Acquario: priorità da rivedere. Saturno retrogrado continuerà la sua personale battaglia con Urano in moto diretto dal Toro e, come se non bastasse, i nativi dovranno fare i conti con le alternate opposizione di Venere, Marte e del Sole. Sul fronte sentimentale ciò potrebbe tradursi nella difficoltà di far conciliare le proprie priorità con quelle del partner, coi nativi che spingeranno per proseguire cautamente mentre la controparte vorrà passare allo step successivo.

9° posto Pesci: pessimisti. Più che una mancanza di occasioni per fare nuove conoscenze, ai nati Pesci mancherà presumibilmente la lucidità necessaria per proporsi ai papabili partner con solito charme che li contraddistingue.

A venir meno, quindi, sarà l'intraprendenza, la fermezza d'intenti ed il carisma che saranno offuscati da un controproducente mood pessimistico.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: gelosi. Mese da prendere con le pinze quello si appresteranno a trascorrere i nati Capricorno sul versante amoroso, dove l'avverso sentimento della gelosia parrà essere sempre dietro l'angolo, non permettendogli di vivere l'amore appieno. Le settimane più problematiche in coppia, dove il nervosismo potrebbe farlo da padrone, saranno quelle centrali. Lieve miglioramento, invece, agli sgoccioli di luglio, quando il terzo segno di Terra comprenderà probabilmente che continuare a coltivare la gelosia finirebbe per sgretolare il sentimento.

11° posto Vergine: rotture. Il rivoluzionario Urano nel loro Elemento formerà un trigono con Venere nel segno a fine mese e, durante le giornate del 29, 30 e 31 guarderà di sguincio sia Saturno che Giove, fresco di rientro in quadratura. Con un parterre planetario particolarmente ostile come quello che avranno i nati Vergine a luglio sarà probabile che le relazioni traballanti terminino, a causa di tradimenti o pesanti verità di coppia vengano a galla. Insomma, l'eventuale chiusura della storia avrà buone chance di essere tormentata e, per evitare che ciò accada, sarebbe bene che il secondo segno di Terra chiuda la relazione durante la prima settimana, così da limitare i danni ed evitarsi inutili sofferenze supplementari.

12° posto Cancro: solitari. Malgrado per buona parte di luglio sarà ancora il mese del compleanno in casa Cancro, i nativi potrebbero preferire mettere l'amore in secondo piano così da concentrarsi esclusivamente su loro stessi. Più che egocentrismo o egoismo, la loro volontà di starsene in disparte senza cercare la compagnia altrui sarà, con tutta probabilità, figlia della voglia di riprendere in mano le redini della propria esistenza e, per farlo nel migliore dei modi, avranno bisogno che non vi siano interferenze altrui.