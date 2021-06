Nella settimana dal 21 al 27 giugno troveremo sul piano astrale il Sole spostarsi dai gradi dei Gemelli (dove risiedono il Nodo Lunare e Mercurio) al segno del Cancro (dove sosta Venere). Saturno, invece, continuerà il transito in Acquario, così come Plutone proseguirà il moto in Capricorno. Marte permarrà in Leone come Nettuno assieme a Giove resteranno stabili in Pesci. La Luna, infine, cambierà domicilio passando dallo Scorpione all'Acquario, nel frattempo Urano rimarrà nel segno del Toro.

Oroscopo settimanale favorevole per Cancro e Pesci, meno roseo per Vergine e Capricorno.

Sul podio

1° posto Cancro: passionali. Da martedì la Bianca Signora riceverà il sostegno solare e dalle temperature tiepide in camera da letto potrebbe passarsi a quelle bollenti in casa Cancro, coi nativi che metteranno momentaneamente in secondo piano il lavoro per concedersi qualche momento di intimità in più.

2° posto Pesci: romantici. Eccezion fatta per la controversa giornata di lunedì a causa dell'opposizione Luna-Urano, la settimana del dodicesimo segno zodiacale avrà buone chance di essere condita da un mood romantico che i nativi sfoggeranno nel ménage amoroso. Domenica, invece, probabile qualche acceso scambio di vedute con un membro familiare per questioni futili.

3° posto Scorpione: inizio smart.

L'inizio di questa settimana coincide con lo start estivo e, soltanto un giorno più tardi, col mese del compleanno dei nati Cancro e ciò, con ogni probabilità, permetterà al segno dello Scorpione di partire col vento in poppa, specialmente nelle faccende pratiche e lavorative. I rallentamenti professionali causati dal quadrato Urano-Saturno, seppur ancora presenti, concederanno presumibilmente una piccola tregua al secondo segno d'Acqua, il quale potrà godere di maggior spazio di manovra.

I mezzani

4° posto Leone: focus sul lavoro. Facendo attenzione a lunedì e domenica dove aleggerà un certo nervosismo in casa Leone, le restanti cinque giornate i nativi potranno probabilmente focalizzare gran parte delle loro energie sul versante professionale, sebbene i risultati giungeranno sul medio-lungo termine. Adesso, infatti, che l'ambivalenza tipica dei Gemelli lascerà spazio alla flessibilità del Cancro, col passaggio del Sole in primis, anche i nati Leone avranno buone chance di adeguarsi maggiormente al loro pubblico di riferimento, accantonando la loro indole individualista.

5° posto Ariete: riflessivi. L'impeto e l'irruenza in casa Ariete potrebbero segnare il passo questa settimana, specialmente da mercoledì a venerdì, coi nativi che tenderanno a riflettere più del solito prima di agire o di proferire parola. Tale mood riflessivo, oltre a lasciare piacevolmente sorprese le persone care, gli consentirà di ridurre al minimo gli errori pratici o gli equivoci dialettici.

6° posto Acquario: weekend top. La prima decade dei nati Acquario noterà, c'è da scommetterci, un incedere professionale decisamente più lento rispetto alle ultime tre settimane a partire da martedì. Diverse, invece, le effemeridi per seconda e terza decade che potranno godersi un weekend dedito al divertimento ed alla spensieratezza, il quale gli permetterà di resettare problematiche e ansietà così da ripartire con le pile cariche già dal 28 giugno.

7° posto Sagittario: concilianti. Ancora scottati dallo Stellium in opposizione e dal quadrato Urano-Saturno nonché dal mancato sostegno gioviale, i nati Sagittario potrebbero mutare il loro modo di approcciarsi alle altre persone, soprattutto nell'ambiente professionale. Malgrado l'insofferenza al lavoro sarà ancora una probabile protagonista del settore, il terzo segno di Fuoco diverrà più conciliante con capi e colleghi, constatando che inalberarsi per ogni manchevolezza altrui risulterebbe controproducente per il loro benessere.

8° posto Gemelli: titubanti. La routine quotidiana, sebbene intervallata da qualche parentesi mondana, potrebbe cominciare a star stretta ai nati Gemelli dalla seconda parte di questa settimana.

Le priorità lavorative e pratiche, quindi, verranno probabilmente messe in discussione ma la titubanza del primo segno d'Aria sarà soltanto frutto dei litigi continui tra Mercurio retrogrado sui loro gradi e Nettuno in Pesci, quindi sarebbe meglio non dare troppa importanza a tali incertezze e proseguire dritti per la propria strada.

9° posto Toro: straniti. Sarà probabile che i nati Toro dovranno fare i conti con un'accusa, una maldicenza o un colpo basso proveniente dalla cerchia relazionale, che li lascerà sbigottiti. Se da un lato rimarranno perplessi per l'accaduto, dall'altro potranno fare tesoro dell'esperienza e prendere le distanze dalla persona in questione. Sabato e domenica, invece, sarebbe bene misurare le parole nel ménage amoroso, perché sarà alto il rischio di ferire involontariamente la dolce metà.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: relax. Assieme ai valori astrali, da questa settimana con predominanza Acqua, muterà probabilmente anche la voglia dei nati Bilancia di spendere la maggior parte delle loro energie per il lavoro e la famiglia, come suggerito da Marte in Leone. Da questa settimana, difatti, il secondo segno d'Aria potrebbe preferire rallentare i ritmi del tran tran quotidiano, per ritagliarsi ampi spazi dediti al rilassamento.

11° posto Vergine: contratti da rivedere. Semaforo acceso sul rosso per la seconda decade dei nati Vergine, i quali dovranno fare i conti con dei drastici cambiamenti professionali che li costringeranno a rivedere alcuni termini contrattuali. Il secondo segno di Terra, spesso particolarmente attaccato al riconoscimento lavorativo ed al profitto economico, potrebbe vivere questo intricato momento astrale con una certa difficoltà.

Prima e terza decade, invece, farebbero bene a mantenere le posizioni gerarchiche acquisite evitando, al contempo, di inimicarsi altri colleghi.

12° posto Capricorno: amore flop. Se Venere ed il Sole (dal 22 giugno) opposti non bastassero, ecco che il terzo segno di Terra dovrà rapportarsi anche alla retrogradazione plutoniana in quinta casa che gli renderà, con ogni probabilità, difficile comunicare nel nido domestico. Se nelle scorse giornate c'è stato un battibecco in coppia, durante questa settimana i musi lunghi potrebbero continuare imperterriti ed i nativi notare che lanciarsi in un chiarimento sarebbe un buco nell'acqua.