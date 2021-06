Nel fine settimana del 12 e 13 giugno troveremo sul piano astrale la Luna, Marte e Venere sostare nel domicilio del Cancro, mentre Plutone risiederà nel segno del Capricorno. Saturno, invece, rimarrà stabile in Acquario, così come Giove assieme a Nettuno continueranno il moto in Pesci. Urano, infine, proseguirà l'orbita in Toro come il Sole, il Nodo Lunare e Mercurio permarranno in Gemelli.

Oroscopo del weekend favorevole per Cancro e Leone, meno roseo per Vergine e Pesci.

Sul podio

1° posto Cancro: progetti di coppia. La congiunzione Luna-Venere nel segno e Giove in Pesci sullo sfondo potrebbero invogliare i nati Cancro a porre le basi per dei progetti di coppia, come l'inizio di una convivenza o il cambio della propria abitazione.

2° posto Leone: responsabilità. Il Luminare notturno nel segno che lo governa unito all'imprevedibilità donata dal favorevole duetto Sole e Mercurio retrogrado d'Aria avranno buone chance di far giungere al cospetto dei nativi delle nuove occasioni lavorative. Ad avere una marcia in più saranno i felini che operano alle dipendenze altrui, i quali potranno avanzare nella scala gerarchica aziendale.

3° posto Scorpione: amore top. Il Grande Benefico e la Bianca Signora amoreggeranno per l'intero weekend e ciò, con ogni probabilità, consentiranno al terzo segno Fisso di dedicarsi esclusivamente ai sentimenti, con grande soddisfazione della dolce metà.

I mezzani

4° posto Capricorno: questioni pratiche.

A partire da questo fine settimana e sino al 18 giugno, quando vi sarà il Primo Quarto in Vergine, i nati sotto il segno del Capricorno saranno chiamati ad adempiere ad alcune questioni pratiche insolute, così da non appesantire ulteriormente il carico di attività delle prossime giornate.

5° posto Toro: lavoro top. Semaforo acceso sul verde per la seconda e la terza decade di casa Toro in questo weekend, coi nativi che potrebbero giungere a delle ottime intuizioni sul versante professionale, grazie alle quali ne trarranno un ragguardevole profitto economico.

6° posto Ariete: umore altalenante. Il tono umorale del primo segno zodiacale in queste due giornate sarà, c'è da scommetterci, incline a degli alti e bassi a causa dei bisticci Nettuno-Mercurio e Saturno-Urano. Il sorriso dovrebbe tornare stabile durante le ultime ore domenicali.

7° posto Sagittario: ricostruzione. Saturno retrogrado ed il Novilunio in opposizione hanno indotto il terzo segno di Fuoco ad analizzare la propria situazione esistenziale e, se necessario, sbattere i pugni sul tavolo o cambiare aria.

Qualunque sia stata la loro decisione in tal senso, da questo weekend potrebbe cominciare un periodo di ricostruzione, rimettendo in discussione relazioni e priorità.

8° posto Acquario: perplessi. L'ambiguo comportamento di una persona cara, probabilmente un membro famigliare, avrà buone possibilità di far storcere il naso ai nativi, i quali, superata l'impasse iniziale, si renderanno conto di aver preso lucciole per lanterne.

9° posto Gemelli: focus sulle relazioni. I rapporti stretti, dagli amici all'amore passando per la famiglia, saranno, con tutta probabilità, messi sotto osservazione dal primo segno d'Aria in queste 48 ore. Sarà facile, inoltre, che i nativi decidano di fare affidamento su alcune persone verso le quali, fino a poco tempo fa, non riponevano gran fiducia.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: amore flop. Nel ménage amoroso di casa Bilancia, in particolar modo per la prima decade, qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto sul versante comunicativo, settore nel quale Mercurio e Venere ci metterà lo zampino rendendolo scambio di opinioni zeppo di equivoci.

11° posto Pesci: nodi al pettine. L'esuberante Luna Nuova in Gemelli sommata al quadrato Mercurio-Nettuno avrà ottime chance di far emergere d'improvviso qualche vecchia questione non affrontata in precedenza, inducendo i nativi a spiegare le proprie ragioni a riguardo.

12° posto Vergine: relax. Luminari in posizione ideale per staccare la spina dal tran tran quotidiano e concedersi due giornate all'insegna del relax per i nati Vergine, ponendo in stand-by eventuali controversie legali o preoccupazioni legate al mondo del lavoro.