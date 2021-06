Nella settimana da lunedì 5 a domenica 11 luglio troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal segno del Toro (dove risiede Urano) ai gradi del Cancro (dove sosta il Sole). Marte assieme a Venere, invece, proseguiranno l'orbita in Leone, così come Saturno continuerà il transito in Acquario. Giove insieme a Nettuno, invece, rimarranno stabili in Pesci come il Nodo Lunare e Mercurio permarranno nel segno dei Gemelli. Plutone, infine, stazionerà nell'orbita del Capricorno.

Oroscopo settimanale favorevole per Leone e Sagittario, meno entusiasmante per Capricorno e Toro.

Sul podio

1° posto Pesci: finanze top. L'impegno e la dedizione nel curare i dettagli dell'ultimo progetto messo in atto dai nati Pesci sono stati encomiabili, grazie allo spirito meritocratico che il parterre planetario (capitanato da Giove nel segno) vorrà probabilmente donare questa settimana. Il target clientelare, quindi, tenderà ad allargarsi e con esso anche le entrate economiche, così che il dodicesimo segno zodiacale sia invogliato ad alzare ancor di più l'asticella dell'ambizione ed evitare, come per indole spesso accade, di adagiarsi sugli allori.

2° posto Leone: in crescendo. Se la prima parte della settimana sarà, con ogni probabilità, riservata alle faccende pratiche e lavorative che reclameranno la maggior parte delle attenzioni native, la seconda parte (da venerdì in poi) sarà invece foriera di nuovi ed intriganti nuove conoscenze.

Per merito dei favori della Bianca Signora, stimolata da Marte nel segno e resa fascinosa ed ammaliante dalla Luna in Cancro, per i nati Leone sarà quindi semplice far cadere nella propria rete qualsiasi "preda" affettiva.

3° posto Sagittario: collaborazioni. Il Grande Malefico, benevolo ma retrogrado sullo sfondo, assieme ai concilianti influssi del binomio Venere-Marte di Fuoco intimeranno, probabilmente, ai nati Sagittario di puntare sulle alleanze e sul gioco di squadra, specialmente nel versante professionale, in cui l'individualismo risulterà controproducente.

Lunedì e martedì, inoltre, la prima e seconda decade farebbe meglio a non esasperare il partner con accuse o vecchie ruggini perché la lite sarà dietro l'angolo.

I mezzani

4° posto Scorpione: weekend top. La settimana partirà sotto i malevoli influssi della Luna opposta e congiunta ad Urano ma, fortunatamente, il nervosismo dei primi giorni si trasformerà facilmente in serenità nel ménage amoroso già a metà settimana.

I frutti migliori del periodo, invece, i nati Scorpione potranno raccoglierli nel weekend, quando il partner non avrà occhi che per loro.

5° posto Cancro: rami secchi. Questi sette giorni, in particolar modo nel fine settimana, avranno ottime chance di rivelarsi ideali per eliminare o allontanare abitudini e/o rapporti relazionali oramai logori o controproducenti. Malgrado possa apparire come una fase esistenziale difficoltosa per un segno riflessivo e governato dal secondo Luminare come il Cancro, i nativi dovrebbero invece farne tesoro e non procrastinare tale lavoro di pulizia, così che il 29 luglio (quando Giove tornerà in Acquario) saranno pronti per cominciare un nuovo capitolo della propria vita.

6° posto Gemelli: volitivi. La forza di volontà e la voglia di emergere saranno, con tutta probabilità, due valide alleate dei nati Gemelli in questa settimana estiva, durante la quale il primo segno d'Aria potrà raggiungere le mete prefisse a patto di bandire ogni sorta di prevaricazione o mood arrogante nei riguardi altrui.

7° posto Bilancia: focus alimentare. Un po' per la prova costume e un po' perché l'espansività gioviale ha intaccato anche il girovita, i nati Bilancia saranno presumibilmente chiamati a rivedere il proprio regime alimentare. Le giornate ideali per rimettersi in linea, cominciando una dieta che strizzi l'occhio alla salute, saranno il 7 e l'8 luglio quando la Luna nel loro Elemento li aiuterà a partire col piede giusto.

8° posto Vergine: inizio smart. Il secondo segno di Terra, sino alla tarda serata di martedì, riceverà i benevoli influssi del trigono tra Plutone e la Luna che probabilmente li invoglierà a non soffermarsi su ciò che al momento non va nella cerchia amicale, bensì ad affrontare eventuali chiarimenti con le persone interessate. Scambi di vedute che permetteranno, specialmente alla seconda decade, di rasserenare dei rapporti relazionali di vecchia data. Da mercoledì a domenica, invece, le frequenze planetarie muteranno nuovamente spingendo i nativi a concentrarsi anima e corpo su alcune annose questioni famigliari.

9° posto Acquario: esausti. Nettuno retrogrado in Pesci giocherà a nascondino con Mercurio diretto in Gemelli e ciò, con ogni probabilità, si tradurrà in una settimana particolarmente impegnativa sul fronte mentale per i nati Acquario.

Se, difatti, solitamente i nativi riescono a celare i propri malumori con un sorriso di circostanza, difficilmente ce la faranno a cavarsela in tal maniera in questi sette giorni, nei quali saranno un libro aperto per le persone care. Al contempo, però, sarà bene evitare di confidarsi con nuovi colleghi o amici di fresca fattura.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: contrasti professionali. Alcune promesse fatte mesi addietro da una figura di riferimento professionale potrebbero venir meno nella seconda parte della settimana, quando i nati Capricorno si troveranno di fronte all'evidenza che i propositi di scalare posizioni gerarchiche dovranno essere procrastinati. Essendo un segno Cardinale e di Terra, il Capricorno difficilmente non chiede lumi quando in ballo c'è la carriera e il denaro e, difatti, probabilmente anche stavolta esigerà spiegazioni, dando vita a qualche acceso scambio di vedute.

11° posto Toro: a piccoli passi. Complice la quadratura marziale ed i continui contrasti Urano-Saturno, i nati Toro si renderanno probabilmente conto, soprattutto da mercoledì in poi, che bisognerà procedere a piccoli passi al lavoro per ottenere qualche risultato degno di nota, sia per le poche energie a disposizione ma anche per studiare meglio i trend del mercato attuale.

12° posto Ariete: amore flop. Venere, quadrata ad Urano e opposta a Saturno, sembrerà voler porre l'accento su ciò che non girerà come previsto nel ménage amoroso, coi nativi che non le manderanno di certo a dire al partner, il quale reagirà con la medesima veemenza. Il clima, fortunatamente, tenderà a rischiararsi dall'ora di pranzo domenicale, quando un tuffo nell'intimità donerà nuova serenità alla coppia.