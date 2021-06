Lunedì 28 giugno sul piano astrale la Luna e Saturno saranno in sosta nel segno dell'Acquario, mentre Plutone stazionerà nell'orbita del Capricorno. Urano, invece, continuerà il moto in Toro, così come Marte assieme a Venere proseguiranno il domicilio in Leone. Nettuno e Giove resteranno stabili in Pesci come il Sole permarrà in Cancro ed, infine, il Nodo Lunare e Mercurio rimarranno nel segno dei Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Scorpione, meno roseo per Toro e Capricorno.

Sul podio

1° posto Scorpione: lungimiranti. Il Grande Malefico ammorbidirà leggermente i suoi influssi bizzosi nei riguardi di Urano di Terra grazie alla Luna in Acquario e a beneficiarne, con ogni probabilità, saranno i nati Scorpione di prima e seconda decade, i quali riusciranno a operare delle scelte strizzando l'occhio al prossimo futuro.

2° posto Leone: passionali. L'opposizione Luna-Marte sommata alla Bianca Signora sui loro gradi in undicesima dimora potrebbero parlarci di ritorni di fiamma o questioni sentimentali in sospeso che si ripresenteranno per i single del segno, sebbene Saturno gli intimerà a gran voce di virare su nuovi lidi amorosi ancora inesplorati. Ben più rosee, invece, le effemeridi per i felini che vivono una relazione stabile, grazie alla spinta passionale condita da un pizzico di trasgressione che ridonerà verve alla coppia in camera da letto.

3° posto Acquario: ambiziosi. La decima casa sarà irradiata dalla congiunzione Luna-Saturno, meno esplosiva del solito vista la marcia indietro del pianeta lento, oltre al trigono che il Luminare notturno ingaggerà con Mercurio d'Aria.

Questi due transiti, nascendo sotto l'ala della decima dimora, stimoleranno probabilmente la voglia di rivalsa dei nati Acquario, soprattutto della prima decade che risulterà particolarmente ambiziosa sul fronte pratico e lavorativo.

I mezzani

4° posto Gemelli: capi saldi. La settimana avrà buone chance di cominciare col piede giusto nel settore professionale, in particolar modo per i nati Gemelli a capo di un team lavorativo.

Il primo segno Mobile, difatti, si renderà conto che alcune figure professionali che operano alle sue dipendenze saranno fondamentali per la riuscita di un importante progetto.

5° posto Sagittario: amicizie. Se da un lato la situazione lavorativa sembrerà celare ancora più d'una perplessità agli occhi del terzo segno di Fuoco, dall'altro lato i nativi potranno probabilmente contare sull'affetto e sul supporto morale di alcune amicizie storiche.

6° posto Bilancia: gratifiche. Dopo una settimana dispendiosa sul piano mentale, ecco che questo lunedì consentirà, probabilmente, ai nati Bilancia di guadagnarsi qualche piccola gratificazione morale da parte di un capo o un collega.

7° posto Ariete: diversificare le energie. Sebbene Marte e Venere nell'amico Leone non lesineranno energie a favore del primo segno zodiacale, quest'ultimo potrebbe ingenuamente puntare tutte le proprie forze su un solo obiettivo/progetto. Saturno retrogrado d'Acqua e Giove diretto d'Aria non comunicheranno a dovere tra loro ma, grazie al supporto del rivoluzionario Urano in Toro sullo sfondo, suggeriranno con flebile voce ai nativi di distribuire con maggior dovizia le energie a disposizione, magari diversificando il proprio raggio d'azione.

8° posto Vergine: lavoro flop. Qualche grana professionale sarà probabile nel giorno che apre la settimana in casa Vergine, in special modo sul versante relazionale e quindi nel rapporto coi parigrado. Per ovviare a tale inconveniente sarà bene che il pragmatico segno di Terra dia dimostrazione di maggiore flessibilità coi colleghi, provando a smussare la propria tendenza al perfezionismo.

9° posto Cancro: check-point. Dopo che Nettuno ha ingranato la marcia indietro nel loro Elemento il 26 giugno e con Giove-Sole che insolitamente avranno poco da dire, i nativi saranno presumibilmente chiamati a fermarsi un attimo durante questa giornata e provare a fare il punto della situazione.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: finanze flop. Da fine maggio ad adesso i nati Pesci si sono trovati a dover fare i conti con parecchi sbalzi economici nel proprio conto, spesso e volentieri positivi, ma il 28 giugno tale trend potrebbe invertirsi ed un investimento che pareva allettante rivelarsi un vero e proprio fiasco, quindi meglio rimandare qualsiasi iniziativa.

11° posto Capricorno: timorosi. L'apparente sicurezza in sé stessi che traspare solitamente nel volto del terzo segno di Terra avrà buone possibilità di venir meno questo lunedì, a favore di un velato senso di timore dei riguardi del prossimo futuro. C'è chi sarà alle prese con una nuova esperienza esistenziale, come la nascita di un figlio, ma anche chi cercherà maggiore indipendenza andando a vivere da solo per la prima volta.

Qualunque sia la condizione in cui si troveranno i nati Capricorno, sarà bene che gli stessi provino ad affrontare tali paure assieme ad una persona cara, così da togliersi un peso dallo stomaco e, al contempo, ricevere in dono una nuova prospettiva sulla questione in essere.

12° posto Toro: titubanti. Tempo di scelte ma anche in indecisioni in casa Toro durante questa giornata estiva, coi nativi che si troveranno nelle condizioni di dover prendere delle decisioni importanti per l'impatto che avranno nelle prossime settimane. Il consiglio astrale, però, sarà di temporeggiare nel compiere qualsiasi scelta almeno sino alla seconda settimana di luglio.